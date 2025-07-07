أكدت تعاونية الاتحاد استعدادها الكامل لاستقبال موسم الصيف من خلال توفير منتجات تلبي متطلبات المسافرين بجودة عالية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز تجربة التسوق وتلبية مختلف احتياجات المتسوقين.

وقالت التعاونية إنها خصصت مساحات عرض داخل الفروع لمنتجات السفر الأكثر طلباً، مثل الحقائب، والشوكولاتة، والهدايا التذكارية، والألعاب ومنتجات التجميل، والمواد الغذائية، إضافة إلى توفيرها مستلزمات البحر والمسابح والألعاب المائية، لتلبية طلبات المستهلكين من الاشخاص الذي يفضلون قضاء عطلة الصيف في دبي والإمارات، فضلاً عن توفير قسماً خاصاً ومتكاملاً لمنتجات طعام ومستلزمات الحيوانات الأليفة، التي تشمل مجموعة متنوعة من الأغذية، أدوات العناية، الألعاب، والإكسسوارات، ما يعكس التزام التعاونية بتوفير تجربة تسوق شاملة ومريحة لجميع فئات المجتمع.

وأوضحت التعاونية أن معدلات الإقبال على التسوق تزداد عادة في نهاية كل شهر، متوقعة ارتفاعاً في حركة المتسوقين خلال موسم السفر الحالي، مع تأكيدها على الجاهزية الكاملة لضمان انسيابية الخدمة ومنع حدوث أي ازدحامات داخل الفروع وخاصة في منطقة نقاط الدفع.

وبينت التعاونية أن تفضيلات المتسوقين تختلف بحسب وجهاتهم السياحية، ما ينعكس على نوعية المنتجات التي يطلبونها، لافتة إلى أن هذه التباينات يتم أخذها بعين الاعتبار عند تخطيط العروض وتشكيلة المنتجات.

وأكدت التعاونية حرصها الدائم على مراعاة التنوع الثقافي للزبائن، موضحة أن تشكيلات المنتجات يتم اختيارها بعناية لتتناسب مع مختلف الأذواق، مع إجراء تعديلات إضافية على بعض الفروع لتلبية رغبات السكان في كل منطقة.

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