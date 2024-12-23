مع تدفق موجة جديدة من المستثمرين الأثرياء في الطريق، فريق "إف إي إم لوكس" للفخامة يحدد هدف مبيعات بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي للعام الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إف إي إم العقارية" عن إطلاق مجموعة حصرية من الفيلات والقصور الفاخرة على الطراز الإسكندنافي في سوق العقارات في دبي العام المقبل كجزء من تطوير مشروع مساكن جاهزة بقيمة مليار درهم إماراتي يستهدف موجة جديدة من المستثمرين الأثرياء الأجانب.

وتتمتع المساكن النخبة من شركة نورديك باي إف إي إم للتطوير العقاري بجاذبية فريدة للأفراد ذوي الثروات العالية باعتبارها أقرب فيلات التملك الحر إلى وسط مدينة دبي والتي توفر الملكية لجميع الجنسيات.

ويضع موقع الفلل في منطقة الوصل السكان على مقربة من معالم دبي الشهيرة مثل برج خليفة، ودبي مول، وجميرا، وقناة الوصل، وشارع الشيخ زايد ومركز دبي المالي العالمي.

وتتميز الفلل والقصور العشرة التي صممتها شركة نورديك باي إف إي إم للتطوير العقاري بتصميمات مستوحاة من الطراز الاسكندنافي، وتقدم مفهوماً جديداً للفخامة البسيطة لسوق العقارات في دبي.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إف إي إم العقارية: "مع استمرار قطاع العقارات في دبي في جذب انتباه العالم، تقدم هذه المجموعة الاستثنائية من المنازل الفاخرة مزيجاً لا مثيل له من روعة التصميم وأسلوب الحياة في قلب المدينة".

وأضاف: "انتقل أكثر من 6,700 مليونير إلى دبي في عام 2024 وحده، وتشير التوقعات إلى تدفق سنوي يبلغ 6,500 من أصحاب الثروات العالية على دبي حتى عام 2026. وقد عزز هذا التدفق الثابت للثروة العالمية مكانة المدينة كمركز للمعيشة الفاخرة وفرص الاستثمار".

وبناءً على تدفق أصحاب الثروات العالية، حدد قسم " إف إي إم لوكس" للفخامة في الشركة هدفاً يتمثل في تحقيق 10 مليارات درهم إماراتي من معاملات المبيعات للعام المقبل.

ويأتي إطلاق العقارات العشرة الجديدة في الربع الثاني من عام 2025 بعد الإطلاق الأولي لمشروع نورديك باي إف إيه إم في وقت سابق من هذا العام، حيث تم بيع أول فيلتين متاحتين مقابل 61.5 مليون درهم إماراتي و70 مليون درهم إماراتي على التوالي.

ويتمتع أصحاب الفلل والقصور بمرونة كبيرة لتعديل عقاراتهم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها سلطة دبي للتطوير، دون الحاجة إلى موافقات مطولة أو دفع رسوم إضافية للمطور الرئيسي، دبي القابضة.

وقال المسدي: "تم تصميم هذه المساكن الجديدة بعناية لجذب المشترين الذين يبحثون عن التصميمات البسيطة للغاية والأناقة الراقية، والخطوط الأنيقة والتجهيزات الحديثة، وتلبية الطلب المتزايد على مساحات المعيشة البسيطة والمتطورة".

وأضاف: "يشهد السوق مستويات أسعار غير مسبوقة. وتباع المشاريع التي تم طرحها للبيع مؤخراً على طول ساحل جميرا بمتوسط ​​14 ألف درهم إماراتي للقدم المربع، مع تسعير قطع الأراضي المخصصة للفلل بواقع يتراوح بين 3 آلاف و 8 آلاف درهم إماراتي للقدم المربع".

واختتم قائلاً: "بلغت أسعار البنتهاوس مستويات قياسية بواقع 500 مليون درهم إماراتي. وقد ترسخت هذه الشريحة بقوة، حيث لا يستطيع أي شخص من أصحاب الثروات الكبيرة الذين يختارون الخروج من السوق البيع إلا لمشترين أثرياء على نحو مماثل، مما يحافظ على الحصرية والقيمة".

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