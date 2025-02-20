تلتزم الشركة من خلال الشراكة مع دبي العطاء بتقديم مساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم إماراتي لدعم برامج التعليم العالمية للمؤسسة

دبي – الإمارات العربية المتحدة، أطلقت "إتش آر إي للتطوير العقاري" الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دبي، اليوم المشروع السكني الفاخر "سكاي هيلز أسترا" والذي يقع في البرشاء جنوب مقابل " دبي هيلز استيت"، حيث يمثل رؤية فريدة تعكس روح المسؤولية الاجتماعية والالتزام بأعلى معايير الجودة الاستثنائية وتعزيز نمط المعيشة الراقية للسكان. وأقيم حفل الإطلاق في فندق جراند حياة دبي بحضور كبار الشخصيات ونخبة من رواد القطاع العقاري والمستثمرين والمدراء من شركات الوساطة العقارية.

ويحظى مشروع "سكاي هيلز أسترا" السكني بتصميم معماري مبتكر يجمع بين الفخامة والراحة وسط أجواء راقية تعزز تجربة المعيشة للسكان، ويضم مرافق عصرية للياقة البدنية، ومناطق ترفيهية، ومساحات مخصصة للفعاليات الاجتماعية نابضة بالحياة توفر سبل الرفاهية والتواصل بين السكان جنباً إلى جنب مع تصميم معماري عصري فريد، مما يجعل المشروع العقاري الرائد الوجهة المثالية للباحثين عن أفضل نمط حياة ملهم ومتوازن.

ومن أكثر السمات المميزة للمشروع السكني الفريد من نوعه، توافقه مع أهداف دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC). ويعكس ذلك الشراكة التي وقعتها "إتش آر إي للتطوير العقاري" مؤخراً مع دبي العطاء، والتي التزمت من خلالها الشركة بتقديم مساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم إماراتي لدعم البرامج التعليمية للمؤسسة حول العالم.

وستساهم مبيعات الوحدات السكنية في المشروع بشكل مباشر في تعزيز تعليم الأطفال في البلدان النامية، وسيحصل السكان على شهادات شخصية من "دبي العطاء" وشركة "إتش آر إي للتطوير العقاري"، وذلك تقديراً لمشاركتهم في دعم تعليم الأطفال في البلدان النامية، مما يرسخ رسالة "إتش آر إي للتطوير العقاري" المتمثلة في خدمة المجتمع ويجسد رؤيتها التي تركز على "نبني لنترك أثراً".

وقال سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: "إن التعليم هو المحرك الرئيسي لبناء مستقبل مشرق، ومع ذلك لا يزال ملايين الأطفال حول العالم يفتقرون إلى فرص الحصول على التعليم السليم. ومن خلال شراكتها مع 'دبي العطاء'، تعمل شركة ’إتش آر إي للتطوير‘ على إعادة تعريف مفهوم العقارات الموجهة نحو التأثير من خلال تمكين مالكي العقارات من المساهمة في التأثير العالمي الهادف. وتثبت الشركة أن العقارات يمكن أن تكون قوة من أجل الخير من خلال تحويل كل عملية شراء منزل إلى استثمار في التعليم العالمي. ويشكل هذا النموذج المبتكر للعطاء مثالاً يحتذى به للقطاعات الأخرى أيضاً، حيث يُبرز كيف يمكن للشركات دمج التأثير الاجتماعي في صميم عملياتها وتحقيق التغيير المستدام".

وأوضح وسام بريدي، الرئيس التنفيذي لشركة " إتش آر إي للتطوير العقاري": " يرسي مشروع ’سكاي هيلز أسترا‘ السكني الرائد معايير مبتكرة في المعيشة الراقية، حيث يوفر للسكان أفضل نمط للحياة العصرية وسبل الراحة وسط المناظر الخلابة في دبي، فضلاً عن ان شراء الوحدات السكنية في هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في توفير مستقبل أكثر إشراقاً لعدد كبير من الأطفال في جميع أنحاء العالم." وأضاف وسام بريدي: "نفخر بشراكتنا الواعدة مع ‘دبي العطاء' ونتطلع للتعاون جنباً إلى جنب مع هذه مؤسسة الإنسانية الرائدة لدعم التغيير الإيجابي في المجتمعات".

هذا وقد تم تصميم "سكاي هيلز أسترا" لترسيخ أسلوب حياة يرتكز على العطاء، حيث يصبح كل منزل رمزاً للأمل والتغيير، ويشكل المشروع مبادرة تسهم في إعادة تعريف مفهوم العيش الهادف، حيث يلهم السكان ليكونوا قوة فاعلة في إحداث تغيير إيجابي داخل مجتمعاتهم.

نبذة عن شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري "

في بداية تأسيسها كانت شركة "إتش آر إي" للتطوير العقاري شركة رائدة في قطاع الإنشاءات، وتطورت على مدار الـ 22 عامًا الماضية لتصبح شركة رائدة في مجال تطوير العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من ذراع الإنشاءات في الشركة انتقلت الشركة إلى تطوير العقارات منذ ثلاث سنوات، وقد رسخت "إتش آر إي" رؤيتها الواعدة ومكانتها الرائدة في السوق العقاري في دبي من خلال تطوير مشاريع عقارية فاخرة ذات جودة وموثوقية فائقة مما يساهم في تعزيز قطاع العقارات المتنامي في دبي.

ومن خلال التزامها بإنشاء مساحات معيشية استثنائية، تركز "إتش آر إي" للتطوير العقاري على المشاريع السكنية التي تعزز الراحة والرفاهية للسكان وتدعم مكانة دبي الريادية عالمياً في قطاع العقارات، وحتى الآن، تفخرالشركة بإكمال أكثر من 200 مشروع عقاري راقي بأعلى معايير الجودة والفخامة ، مما ساهم في تعزيز نمط الحياة لأكثر من 12 ألف أسرة ، وتعكس رحلة النجاح الواعدة لشركة "إتش آر إي" إنجازاتها الرائدة والالتزام والتفاني في تعزيز تطوير ونمو قطاع العقارات في دبي، ومن خلال التزامها المتواصل بإطلاق مشاريع عقارية وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية والابتكار، تواصل "إتش آر إي" سعيها في تحقيق الارتقاء بنمط الحياة للمجتمع في دبي.

تؤمن "إتش آر إي" للتطوير العقاري بأن تحقيق النجاح والريادة يتجاوز حجم العائدات المالية ويشمل خلق القيمة والارتقاء بنمط الحياة للمجتمع، ولذا يحظى كل مشروع عقاري للشركة بمبادرات اجتماعية تعكس التزامها بأن تكون مشاريعها العقارية بمثابة منصة لتحقيق تنمية المجتمع في دبي.

ولدى الشركة استراتيجية واعدة في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات (CSR)، ولذا تقدم مساهمات كبيرة للمجتمع، بما في ذلك الشراكة البارزة مع مؤسسة دبي العطاء حيث تلتزم الشركة بتقديم 30 مليون درهم إماراتي لدعم تعليم الأطفال والشباب في الدول النامية، وهو جزء من رسالتها في خدمة المجتمع وتجسيد لرؤيتها "نبني لنترك أثرّا".

www.hredevelopment.com

حول دبي العطاء:

منذ تأسيسها، تعمل دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية من خلال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالفاعلية والاستدامة، والقابلة للتوسع. وحتى اليوم، نجحت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إطلاق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد عن 116 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر في 60 بلداً نامياً.

وتلعب دبي العطاء دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. علاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجاً استراتيجياً لتحسين مستوى إلتحاق الطلاب ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية الذي يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس، والتغذية المدرسية، وتوفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس.

دبي العطاء هي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير (IACAD)، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي. وتعتبر المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مخولة بجمع التبرعات من خلال التبرعات المباشرة أو حملات جمع التبرعات، فضلاً عن إستخراج جميع التصاريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

يعتبر العمل التطوعي أداة قوية بالنسبة لدبي العطاء من أجل إشراك أفراد المجتمع في مواجهة تحديات التنمية. تجمع دبي العطاء كافة أطياف المجتمع الإماراتي من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية المرتبطة بمهمتها العالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني:www.dubaicares.ae

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