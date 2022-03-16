المملكة العربية السعودية: أعلن تطبيق كوفي، سوق الإلكتروني المختص في القهوة، مؤخرًا عن الاستحواذ على تطبيق "كافيين"، وهو تطبيق شهير لطلب القهوة من المملكة العربية السعودية. تأسست عام 2018 على يد الأخوين حسن وهاشم الجواد. ركزت كافيين على تسهيل عملية الطلب والدفع للعملاء في المملكة، وتمكينهم من تقصير المسافة بينهم وبين فنجانهم اليومي من خلال خدمات الاستلام. تمامًا مثل روح كوفي التي تؤمن بمساعدة الناس على قضاء المزيد من الوقت مع قهوتهم بدلاً من انتظارها، نجحت كافيين منذ إنشائها في خلق مجتمع لعشاق القهوة في المملكة.

جاء الاستحواذ على كافيين في أعقاب عملية الاستحواذ على Sippy في يناير من هذا العام، نتيجة لدراسة مستفيضة لسوق التجارة الإلكترونية واتجاهه وتأثيره على سلوك المستهلك، كون التجارة الإلكترونية واحدة من أهم الاتجاهات للخروج من الوباء، وفقًا لتقرير KPMG’s Coffeeفي 2021 `` الاستعداد للإقلاع '' - يقدر المستهلكون الحاجة إلى الراحة نظرًا للمخاوف الصحية ومعايير التباعد الاجتماعي ، والتي ستستمر إلى عالم ما بعد COVID وهي اتجاهات دائمة في تطور المستهلك.

"بالنسبة إلى كوفي، سعينا دائمًا إلى إنشاء نظام تجاري تعاوني صحي، استحواذنا على كافيين هو خطوة أخرى في هذا الاتجاه. نريد العمل مع الأشخاص الذين لديهم رؤية لتغيير طريقة وصول الناس إلى قهوتهم في جميع أنحاء العالم، وهذا الشغف قوي للغاية لاحظناه مع مؤسسي كافيين، حسن وهاشم الجواد. من خلال خبرة كافيين في السوق وخبرتهم في تأسيس وإطلاق كافيين، نحن على يقين من الوصول إلى المزيد من محبي القهوة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها، "علي الابراهيم - المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق كوفي.

نظرًا لأن الاستلام من المقهى أصبح بالفعل عنصرًا رئيسيًا في الخدمات التي تقدمها كوفي منذ بدايتها، كان من الطبيعي أن تجمع العلامة التجارية قواها مع كافيين، للوصول إلى قاعدة جماهيرية أكبر، لا سيما في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، سيؤدي الاستحواذ إلى تسهيل استراتيجية النمو الطموحة لكوفي، حيث تواصل الشركة الناشئة توسيع وجودها في المنطقة.

وتعليقًا على الاستحواذ، قال الشريك المؤسس لتطبيق كافيين، حسن الجواد، "لقد أطلقنا كافيين لرقمنة سوق القهوة عبر الإنترنت، وبالتعاون مع كوفي، أعتقد أن بإمكاننا استكمال الرحلة والتقدم إلى مراحل جديدة، نحن متحمسون للغاية بشأن هذا الاستحواذ ونتطلع إلى رؤيتنا ننمو معًا ".

يعد الاستحواذ على كافيين و Sippy Beans في الربع الأول من عام 2022 من المؤشرات القوية على أن كوفي تتطلع إلى تعزيز انتشارها داخل المنطقة، قبل الشروع في التوسع إلى مصر ثم في الخارج في وقت لاحق من هذا العام.

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حول تطبيق كوفي

أسس علي الإبراهيم، تطبيق كوفي الذي يعمل حاليًا في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، مع مزيد من خطط التوسع الدولي. نمت المنصة، التي صنفت ضمن أفضل خمس شركات ناشئة في

فئة الابتكار التكنولوجي في معرض لندن للابتكار، منذ الإطلاق الرسمي في نوفمبر 2018 يواصل التطبيق نموه سريعًا، وأكمل جولة تمويل من السلسلة B في أبريل 2021 ، والتي جمعنا من خلالها 10 ملايين دولار.

تطبيق كوفي هو تطبيق حديث يركز على القهوة ويوفر وصولاً سريعًا إلى مجموعة واسعة من الخدمات، من وكالات القهوة الدولية والعلامات التجارية للقهوة المختصة المحلية إلى العديد من الخدمات والميزات على منصة واحدة.

تطبيق كوفي متاح في App Store ومتجر Google Play

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