تُسهّل خدمة "كريم باي" التحويلات المالية الدولية إلى الهند وباكستان والمملكة المتحدة هذا إلى جانب دفع فواتيرالمياه والكهرباء ودو واتصالات وغيرها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كريم"، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن توسيع باقة خدماتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي لتشمل منصتيّ "كريم فود" و"كريم باي"، وذلك في إطار استراتيجية شركة كريم لتوسيع نطاق خدمات التطبيق الشامل إلى جميع أنحاء المنطقة.

وسيتمكّن المقيمون والزوار في العاصمة أبوظبي الآن من طلب وجباتهم المفضلة من خلال منصة "كريم فود" التي تشمل باقة واسعة من المطاعم المفضلة لدى العملاء، بما في ذلك المطاعم العربية مثل ألو بيروت، وبيت الختيار، وموازييك والمطاعم العالمية مثل مطعم بي إف تشانغز، وكازيبو وبيتزا دي روكا، إلى جانب مقهى أرابيكا%، بالإضافة إلى مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي المحلية. ويستطيع العملاء الذين يطلبون وجبات الإفطار والسحور الاستمتاع بخصم يصل إلى 50% على طلباتهم عبر منصة "كريم فود". وتتوفر خدمة "كريم فود" في مركز العاصمة أبوظبي وجزيرة السعديات وجزيرة الريم والروضة ومنطقة المشرف ومن المقرر أن تتوسع لتشمل جميع أنحاء أبوظبي خلال عام 2024.

وتعمل "كريم" على تحسين دقة الوقت المقدر لتوصيل طلبات الطعام، وذلك من خلال اختيار الكباتن لتوصيل الطلبات بناءً على مدى قربهم من المطعم وموقع التسليم، هذا إلى جانب التعاون مع المطاعم لضمان إرسال الطلبات في الوقت المحدد. وبحسب الإحصائيات، تم في عامي 2022 و2023، تسليم 95% من طلبات "كريم فود" في الوقت المحدد.

كما وسعت شركة "كريم" خدمات منصتها "كريم باي" لتقدم خدمات التعاملات المالية في أبوظبي، حيث توفر "كريم باي" للعملاء إمكانية الوصول إلى أكثر من 12 خدمة دفع عبر منصتها. ويمكن للعملاء سداد فواتير المياه والكهرباء الخاصة بشركة أبوظبي للتوزيع بالإضافة إلى فواتير الدفع المسبق والدفع الآجل وفواتير الإنترنت المنزلي من شركتيّ دو وإتصالات بشكل فوري. كما يمكنهم إعادة شحن رصيد سالك الخاص بهم ودفع فواتير شركتي Sergas وTechem. هذا إلى جانب إمكانية إجراء التحويلات المالية الدولية الفورية إلى الهند وباكستان مع خطط للتوسع في المملكة المتحدة ومصر والفلبين قريبًا، ومن المقرر أن تضاف خدمة إعادة شحن بطاقات حافلات ودرب إلى المنصة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: "يسرنا توسيع خدمات "تطبيق كريم" لتغطي إمارة أبوظبي، لنسهم في تسهيل عمليات إيصال طلبات الطعام وإجراء التحويلات المالية ودفع الفواتير. لقد استمتع المقيمون والزوار في أبوظبي منذ فترة طويلة باستخدام "كريم" للتنقّل وتأجير الدراجات والدفع المريح، ويسعدنا أن نقدم لهم تجربة أكثر شمولاً من خلال خدماتنا الشاملة التي ستمكنهم من إكمال معظم مهامهم اليومية من مكان واحد".

والجدير بالذكر، أن منصة "كريم فود" أصبحت الآن واحدة من أهم منصات توصيل الطعام الرائدة في المنطقة، والتي تغطي جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن مع شبكة واسعة تضم أكثر من 15 ألف مطعم، إلى جانب فرص مرنة للكسب للآلاف من كباتن التوصيل. وكانت قد قدمت المنصة خلال عام 2023 خدماتها لأكثر من 1.4 مليون عميل في جميع أنحاء المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة "كريم باي" تتيح للعملاء والكباتن وأصحاب الشركات، إمكانية إدارة الأموال ودفع الفواتير وإجراء المعاملات المالية بكل سلاسة وسهولة. كما توفر خدمات التحويلات المالية الدولية إلى باكستان والهند والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المدفوعات الفورية والتلقائية لمجموعة من فواتير الخدمات. وتستخدم خدمة تحويل الأموال من شخص إلى آخر عبر استخدام أرقام الهواتف أو رموز QR أو روابط الدفع الشخصية لتسهيل المدفوعات المحلية الفورية، ما يلغي الحاجة إلى رقم IBAN أو أرقام الحسابات المصرفية. وتعمل خدمة Checkout بنقرة واحدة على تبسيط تجارب التسوق عبر الإنترنت من خلال ربطها بتفاصيل الدفع المحفوظة على تطبيق كريم.



نبذة عن شركة "كريم":

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقاً من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان.

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