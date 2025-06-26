دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت أميرة للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي، رسميًا عن بدء أعمال بناء مشروعها الأول "بوندز أفينيو ريزيدنسز" في جزر دبي، الوجهة الجديدة على الواجهة البحرية، الواقعة بالقرب من منطقة ديرة التاريخية في وسط مدينة الإمارة وسوق الذهب.

يُمثل هذا الحفل انطلاق أعمال بناء المشروع، بعد شهر واحد فقط من إطلاق أميرة للتطوير العقاري مشروعها الأول "بوندز أفينيو ريزيدنسز" - والذي يشهد بيعًا سريعًا. كما يعكس هذا الحفل نهج الشركة المُركز على خدمة العملاء، وتسليم المشروع في الموعد المحدد وبأعلى جودة.

أقيم حفل وضع حجر الأساس في موقع المشروع في 25 يونيو، وحضره كبار المسؤولين والأعضاء المؤسسين والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم مستشارو المشروع والمقاول الرئيسي. ويؤكد هذا الحدث التزام الشركة الراسخ بتشكيل النسيج الحضري المتطور لدبي بتصميم خالد وحياة مستدامة تتمحور حول المجتمع.

وصرح السيد محمد يوسف جعفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للتطوير، خلال حفل وضع حجر الأساس: "بوندز أفينيو ريزيدنسز أكثر من مجرد مشروع تطويري؛ إنه شهادة حية على وعدنا بتقديم الرقي والابتكار والقيمة المستدامة. واليوم، نتخذ الخطوة الأولى نحو إنشاء عنوان سيعيد تعريف الحياة الساحلية للأجيال القادمة".

يقع مشروع بوندز أفينيو ريزيدنسز في قلب جزر دبي، إحدى أكثر الوجهات الساحلية المخططة تحويلاً في دبي، ويضع معياراً جديداً لحياة فاخرة على الواجهة البحرية. يجمع المشروع بين الأشكال المعمارية الرائعة والتصاميم الداخلية العملية والواسعة، مما يوفر للسكان مزيجاً سلساً من الفخامة والراحة والتواصل.

سيضم مشروع "بوندز أفينيو ريزيدنسز" مزيجًا مختارًا بعناية من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس أنيقة وثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس فاخرة بأربع غرف نوم. تتراوح مساحات الوحدات بين 810 و4,416 قدمًا مربعة، بأسعار تبدأ من 1.63 مليون درهم إماراتي و9.95 مليون درهم إماراتي، مما يضمن خيارات متنوعة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. صُممت الوحدات لتحقيق أقصى استفادة من المساحة والإضاءة الطبيعية، وتتميز بتصميمات انسيابية خالية من الزوايا، تتخطى قيود التصميم التقليدية. توفر النوافذ البانورامية إطلالات بانورامية خلابة على مياه الخليج العربي الفيروزية وأفق دبي الشهير، مما يعزز الحياة اليومية بمناظر خلابة.

سيتمتع السكان بإمكانية الوصول الحصري إلى مجموعة واسعة من المرافق عالمية المستوى، بما في ذلك مسابح لا متناهية، ومناطق عافية هادئة، ومنصات مخصصة لليوغا، وحدائق ذات مناظر طبيعية، وملاعب بادِل، ومناطق لعب للأطفال. تضع فلسفة التصميم رفاهية المجتمع في المقدمة، مما يعزز البيئة التي يمكن للعائلات والأفراد أن يزدهروا فيها.

يتمتع مشروع "بوندز أفينيو ريزيدنسز" بموقع استراتيجي على بُعد دقائق فقط من مطار دبي الدولي، وبالقرب من وسط مدينة دبي، ومحطة مترو سوق الذهب، والخليج التجاري، مما يوفر راحةً وتواصلاً لا مثيل لهما. سيستفيد السكان من أكثر من 21 كيلومترًا من الشواطئ الخلابة، ومعالم الجذب الحضرية النابضة بالحياة، وقربهم من المعالم الواعدة مثل مركز تسوق جزر دبي، والمرسى، وممشى الواجهة البحرية، والسوق الليلي. يضمن هذا الموقع المتميز لأصحاب المنازل موقعًا مثاليًا للاستمتاع بأفضل تجارب الترفيه والتجزئة والثقافة في دبي، مع الحفاظ على شعورٍ بالسكينة والهدوء الساحلي.

إلى جانب كونه مشروعًا قائمًا على الطوب والأسمنت، يُجسد مشروع "بوندز أفينيو ريزيدنسز" فلسفة شركة "أميرة للتطوير" في ابتكار تجارب تتوافق مع تطلعات نمط الحياة والاستدامة الحضرية التي تركز على المستقبل. وأضاف السيد جعفراني: "في "أميرة"، لا نبني منازل فحسب، بل نبني إرثًا يدوم طويلًا. مع "بوندز أفينيو ريزيدنسز"، نُقدم مجتمعًا سكنيًا يجسد الأناقة والحداثة، ويحترم جمال الساحل الطبيعي المحيط به".

مع تقدم أعمال البناء، تواصل شركة أميرة للتطوير العقاري التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة والتصميم، بالتعاون مع أبرز المهندسين المعماريين والمخططين وخبراء الاستدامة لضمان استيفاء جميع جوانب المشروع لأفضل الممارسات العالمية، مع الاحتفاء بالهوية الحضرية الفريدة لدبي.

أسس السيد محمد يوسف جعفراني شركة أميرة للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري رائدة مقرها دبي، تُكرّس جهودها لإعادة تعريف الحياة الحضرية من خلال الابتكار المعماري والاستدامة والتصميم المدروس. بالتزامها الراسخ بالجودة والمجتمع، تتجاوز رؤية الشركة المساحات السكنية، لتخلق بيئات متكاملة تُلهم وتتواصل وتدوم.

لمزيد من المعلومات حول بوندز أفينيو وشركة أميرة للتطوير العقاري، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.amirah.ae

حول شركة أميرة للتطوير العقاري

شركة أميرة للتطوير العقاري هي شركة عقارية مقرها دبي، ملتزمة بإعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية من خلال الرقي المعماري والاستدامة والتصميم المدروس. أسسها السيد محمد يوسف جعفراني، رائد أعمال عقاري مخضرم يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترتكز الشركة على رؤية راسخة تتمثل في بناء مجتمعات ملهمة ودائمة.

بفضل الابتكار والتميز في التصميم، لا تقتصر شركة أميرة للتطوير العقاري على بناء المساكن فحسب، بل تُبدع أعمالًا فنية راقية. يُجسد كل مشروع فخامة راقية، ومسؤولية بيئية، وقيمة مستدامة. بفضل فريق عمل يضم نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين والمخططين، تضمن الشركة تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع البيئة المحلية.

تُعد الاستدامة جوهر فلسفة شركة أميرة، حيث تُركز مشاريعها التطويرية على كفاءة الطاقة، وسهولة المشي، والرفاهية. بتركيزها على الأناقة والعملية والتكامل المجتمعي، تُشكّل الشركة فصلاً جديداً من التطور العقاري في دبي.

مع إطلاق مشروعها الأول، بوندز أفينيو، في جزر دبي، تُرسي أميرة معياراً جديداً في عالم السكن على الواجهة البحرية، حيث تجمع بين ابتكار أسلوب الحياة ورؤية معمارية مُلفتة. ويمثل هذا بداية رحلة أميرة للتطوير لتصبح قوةً راسخةً في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حول بوندز أفينيو ريزيدنسز

بوندز أفينيو ريزيدنسز هو المشروع التطويري الأول لشركة أميرة للتطوير، ويرسي معايير جديدة للحياة الراقية في جزر دبي الشهيرة. صُمم المشروع ليجسّد تناغمًا فنيًا فريدًا بين الشكل والوظيفة، ويوفر مجموعة مختارة من الشقق التي تتراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس وثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس حصرية بأربع غرف نوم.

يعكس تصميمه المعماري فلسفة تصميم انسيابية خالية من الزوايا، تُحسّن المساحة، وتوفر إضاءة طبيعية، وإطلالات بحرية خلابة. صُمم كل منزل بعناية فائقة ليجمع بين الجمال والراحة العصرية، معززًا بتصاميم ذكية وتشطيبات فاخرة.

تشمل المرافق في بوندز أفينيو ريزيدنسز مسابح لا متناهية، ومناطق صحية، ومنصات يوغا، وحدائق ذات مناظر طبيعية، وملاعب بادل، ومناطق مخصصة للأطفال، جميعها مصممة خصيصًا لتعزيز أنماط حياة عائلية متكاملة. يرتبط المجمع بسلاسة ببقية أنحاء دبي، مع سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، ومحطة مترو سوق الذهب.

يقع مشروع بوندز أفينيو ريزيدنسز في بيئة ساحلية متكاملة التخطيط، تضم أكثر من 21 كيلومترًا من الشواطئ وعروضًا حضرية نابضة بالحياة، وهو وجهة تجمع بين الهدوء والتواصل. مع خطة دفع 60/40 وتسليم في الربع الأول من عام 2027، يُلبي المشروع احتياجات المستثمرين وأصحاب المنازل الباحثين عن قيمة دائمة، وتألق معماري، وأناقة شاطئية في واحدة من أكثر مناطق دبي واعدة.

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