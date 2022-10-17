· سيقود أندرو إليوت، أحد رواد العقارات في دولة الإمارات، القسم الذي تم تشكيله حديثًا، والذي سيقدم خدمات كاملة عبر المكاتب التجارية وقطاعات التجزئة والصناعة

· من المتوقع أن يسجل سوق العقارات التجارية في الإمارات معدل نمو سنوي مركب يقارب 6٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يؤكد على التوقيت المثالي لإطلاق الوكالة

· تستفيد استراتيجية التوسع المستمر لشركة تشيسترتنس من تاريخ الشركة الممتد لـ 200 عام مع إضافة أقسام ومكاتب جديدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تشيسترتنس الدولية الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات العقارية ومقرها في دبي ولندن، عن تعيين الخبير العقاري المخضرم أندرو إليوت لقيادة المكتب التجاري الذي تم إطلاقه حديثًا في دبي وقسم البيع بالتجزئة والمبيعات الصناعية والتأجير بالشركة.

سيقود إليوت الذي قضى 17 عامًا في CRC (الذراع التجارية لشركة بيتر هومز)، حيث تولى العديد من الأدوار التجارية ذات الصلة، الوكالة التجارية الجديدة التي افتتحتها شركة تشيسترتنس مؤخراً في دبي مستفيدًا من تاريخ تشيسترتنس العريق الذي يزيد عن 200 عام في الصناعة.

وبهذه المناسبة، قال نيك ويتي، مدير إدارة شركة تشيسترتنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يتمتع أندرو بخبرة كبيرة في قطاع العقارات التجارية، وقد اشتهر طوال حياته المهنية بتقديم نتائج رائعة لعملائه باستمرار، إذ ستلعب معرفته الواسعة وفهمه للسوق دوراً كبيراً في مرحلتنا التالية من النمو والتوسع في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف ويتي قائلاً: "يمكننا الآن من خلال إطلاق قسمنا التجاري الجديد في دبي من تلبية احتياجات مجموعة أكبر من العملاء مع الاستفادة من الطلب المتزايد على المساحات التجارية".

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث موردور إنتيليجينس، فإنه من المتوقع أن يسجل سوق العقارات الإماراتي معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6٪ بين عامي 2022 و2027 حيث يفوق الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة العرض، ونتيجة لذلك فإن الأسعار ستبدأ بالارتفاع في كلٍ من البيع والتأجير.

كما كشفت البيانات أيضًا أن مخزون مكاتب دبي بلغ ما يقرب من تسعة ملايين متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في عام 2021 مع توقع دخول 70 ألف متر مربع أخرى إلى السوق بحلول نهاية عام 2022.

من جهته علق أندرو إليوت على تعيينه قائلاً: "على الرغم من التحديات التي واجهتها العديد من الصناعات نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أن قطاع العقارات التجارية في دبي مازال يعد واحدًا من القطاعات القليلة التي لم تتأثر نسبيًا بالجائحة، بل ونجح بتحقيق النمو والازدهار لاحقًا بالتزامن مع استمرار تزايد الطلب على المساحات المكتبية".

وأضاف إليوت قائلاً: "عملت مجموعة من الإصلاحات والمبادرات التي تقودها الحكومة كمحفز للعقارات التجارية وضمنت مكانة الإمارة كمركز أعمال عالمي، وبالتالي فإن شركة تشيسترتنس الآن في وضع مثالي لخدمة مستويات الطلب الجديدة هذه تزامناً مع تدفق الشركات الدولية التي تنشأ هنا وتوسع الشركات المحلية لديها".

واختتم إليوت حديثه قائلاً: أتطلع بشدة إلى تنفيذ إستراتيجية والنجاح بقيادة فريق سيتمكن من الاستفادة من قيم علامة تشيسترتنس التجارية وتلبية احتياجات العملاء على الصعيدين الإقليمي والدولي".

#بياناتشركات

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نبذة عن تشيسترتنس:

تقدم شركة "تشيسترتنس" الشرق الأوسط مجموعة كاملة من الخدمات العقارية، بما في ذلك خدمات بيع وتأجير الوحدات السكنية والتجارية، إلى جانب خدمات الاستثمار والتقييم المهني وخدمات المصانع والآلات. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة فريقاً دولياً نشطاً يتخصص في بيع المنازل والشقق السكنية في منطقة وسط لندن للمستثمرين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ولديها 33 مكتباً في جميع أنحاء العاصمة البريطانية.

وتتمتع شركة "تشيسترتنس" بخبرة تمتد لأكثر من 200 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر شبكات الفروع في لندن، ولديها مكاتب أيضاً في أوروبا وأستراليا وسنغافورة فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط في كل من دبي وأبوظبي والمملكة العربية السعودية.

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