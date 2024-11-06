رأس الخيمة: تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض جلفود للتصنيع 2024، الحدث العالمي البارز لقطاع معالجة وتصنيع الأغذية والمشروبات، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصممة لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، بهدف تمكينها من تأسيس وتوسيع عملياتها في دولة الإمارات، وخاصة في إمارة رأس الخيمة.

وتستعرض راكز خلال هذا الحدث بيئتها الاقتصادية المتكاملة التي تحتضن نحو 1,000 شركة متخصصة في هذا المجال، مما يعزز من مكانتها كمركز استراتيجي لجذب الشركات والمبتكرين في القطاع. وتشمل العروض التي تقدمها راكز خيارات ترخيص مرنة وإجراءات تأسيس بتكاليف تنافسية وخدمات دعم متقدمة لتسهيل العمليات اليومية، مما يساعد الشركات على التركيز على النمو والتوسع بكفاءة. وتحتضن المنطقة الاقتصادية مجموعة متنوعة من شركات الأغذية والمشروبات، بدءاً من شركات عالمية مثل شركة شاي أحمد المتخصصة في صناعة الشاي، ومروراً بمصنعي الأجبان الحرفية مثل إيتالفود، ووصولاً إلى شركات السلع الاستهلاكية الكبرى مثل يونيكاي. وتستفيد هذه الشركات وغيرها من الموقع الاستراتيجي لـلمناطق الصناعية التابعة لراكز وقربها من الموانئ والمطارات الرئيسية، ما يمنحها ميزة لوجستية هامة تعزز من كفاءة وسرعة سلاسل الإمداد، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات التي تتطلب منتجاتها سرعة في النقل والتوزيع. هذا الموقع المميز يدعم قدرة الشركات على الوصول السريع إلى أسواق المنطقة، مما يعزز تنافسيتها في قطاع الأغذية والمشروبات سريع النمو.

ومع وصول دولة الإمارات إلى المرتبة الرابعة إقليميًا في مؤشر الأمن الغذائي، وتوقعات بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي إلى أكثر من 3,900 دولار للفرد بحلول عام 2025، وفقاً لتقرير ستاتيستا، تواصل راكز دورها المحوري في دعم النمو المتسارع لقطاع الأغذية والمشروبات، عبر توفير بيئة أعمال مرنة وخدمات مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "مع تزايد الفرص الواعدة في قطاع الأغذية والمشروبات، والدور المحوري الذي تؤديه راكز في تلبية الطلب المتنامي في هذا المجال، يمثل معرض جلفود للتصنيع منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين الراغبين في دخول أسواق الشرق الأوسط أو توسيع نطاق أعمالهم فيها. يتوافق هذا الحدث مع رؤيتنا لدعم قطاع الأغذية والمشروبات من خلال تقديم الأدوات والموارد التي تعزز النمو والابتكار. نحن في راكز ملتزمون بتمكين الشركات العاملة في هذه الصناعة الأساسية، ودعمها لتحقيق النجاح في سوق عالمي تنافسي. كما أن مشاركتنا المستمرة في مثل هذه الفعاليات المرموقة تعزز من مساعينا لدفع عجلة التنويع الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة."

تواصل راكز ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال تطوير بيئة أعمال جاذبة وعقد شراكات استراتيجية مع أبرز الشركات في هذا المجال. ومع وجود شركات عالمية مثل "الطازج" (Taza) و"سيارا " (Seara) ضمن مجتمعها، تقدم راكز منصة مثالية تدعم نمو الشركات الجديدة وتعزز نجاح الشركات القائمة في مجالات إنتاج وتوزيع الأغذية، مما يسهم في زيادة تنافسية القطاع وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات الغذائية في المنطقة.

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