ثلاث رحلات يومية إلى ميلان ورحلتان يوميتان إلى روما استجابةً للطلب المتزايد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن نمو ملحوظ في الطلب الإيطالي على السفر الجوي بين إيطاليا وأبوظبي، لدعم طموحات أبوظبي في القطاع السياحي وتعزيز الروابط التجارية والثقافية الأوسع بين إيطاليا والإمارات.

تعليقاً على هذا الموضوع، صرّح جوريان ستيلدر، نائب رئيس أول لشؤون الشبكة والتحالفات والقطاع في الاتحاد للطيران: "يُبرز النمو المُستمر الذي نشهده من السوق الإيطالية جاذبية أبوظبي كوجهة سياحية ومركز عالمي. ويستجيب المسافرون الإيطاليون بشكل جيد لعروضنا، مع طلب مُستمر على رحلات الترفيه والأعمال على حد سواء. يُعزز هذا الربط القطاع السياحي ويدعم تعزيز الروابط في مجالات التجارة والثقافة والاستثمار."

وبرزت إيطاليا كواحدة من أسرع الأسواق الأوروبية نموًا بالنسبة للاتحاد للطيران، حيث سجلت حركة السفر بين إبطاليا وأبوظبي زيادة بنسبة 76% مقارنة بالعام 2023، في انعكاس واضح لجاذبية أبوظبي المتنامية كوجهة للزوار الإيطاليين.

وقد دفع هذا الطلب المستمر الاتحاد للطيران إلى زيادة خدماتها إلى ثلاث رحلات يومية بين أبوظبي وميلان، ورحلتين يوميتين إلى روما، مما يوفر للمسافرين الإيطاليين خيارات مريحة لزيارة أبوظبي.

ستُشغّل طائرة الاتحاد للطيران الجديدة إيرباص A321LR لرحلتها اليومية الثالثة إلى ميلان، مُقدّمةً تجربة سفر فاخرة تشمل مقصورة خاصة بالدرجة الأولى، ومقاعد القابلة للتحويل إلى سرير كامل على درجة الأعمال، وخدمة واي فاي عالية السرعة، وخدمة طعام مُحسّنة على متن الطائرة. تُضفي هذه الطائرة راحة الاتحاد للطيران المُميّزة على الرحلات الطويلة على الرحلات القصيرة والمتوسطة، مما يُحسّن تجربة السفر للضيوف الإيطاليين.

وابتداءً من نوفمبر، ستوفر الاتحاد للطيران أكثر من 10,000 مقعد أسبوعيًا بين إيطاليا وأبو ظبي لكل رحلة ذهاب وكل رحلة إياب، بزيادة بنسبة 80% في السع مقارنة بنوفمبر 2023. كما سيتضاعف عدد المقاعد المميزة المتاحة إلى أكثر من 1000 مقعد في الأسبوع، استجابةً للطلب المتزايد على هذا المسار.

وتواصل الاتحاد تعزيز حضورها في إيطاليا من خلال شراكاتها الاستراتيجية، حيث يمكن للمسافرين السفر مع شركة طيران ITA Airways وشركة قطارات ترينيطاليا من 14 مطارًا محليًا و31 محطة قطار في جميع أنحاء إيطاليا للصعود على رحلات الاتحاد من روما وميلان. وتستند هذه الشراكات على اتفاقية المشاركة بالرمز الناجحة مع ITA Airways والتي أُبرمت في ديسمبر 2021، والتي أتاحت ربطًا أفضل بين الإمارات وإيطاليا.

ويستفيد المسافرون الإيطاليون من برنامج التوقف في أبوظبي والذي يوفّر إقامات فندقية مجانية لمدة تصل إلى ليلتين، مما يسمح للزوار بتجربة المعالم الثقافية في أبوظبي الخلابة وأماكن الترفيه العالمية المستوى. وقد شهدت حجوزات التوقف من السوق الإيطالية نموًا بنسبة 92% منذ عام 2024.

ومع استمرار نمو الطلب من السوق الإيطالية، تتمتع الاتحاد للطيران بمكانةٍ تؤهلها لاستيعاب أعداد المسافرين المتزايدة من خلال جدول رحلاتها الحالي.

وتابع ستيلدر قائلاً: "يعكس الأداء القوي لرحلاتنا إلى إيطاليا مكانة أبوظبي كوجهةٍ للمسافرين الإيطاليين ومركز عالمي جذاب. ويدعم هذا النمو القطاع السياحي مع قيمة طويلة الأمد من خلال توطيد العلاقات مع أحدى أهم أسواقنا الأوروبية".

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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