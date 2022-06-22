تهدف الشركة إلى تسخير ابتكاراتها الأمنية المتطورة لحماية العمليات القائمة على السحابة وضمان نمو الشركات من مختلف القطاعات

دبي ، الإمارات العربية المتحدة: عرضت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة عالمياً في مجال برمجيات وحلول الأمن الرقمي، أفضل الحلول والمعلومات السيبرانية الرائدة خلال حدث « أمازون ويب سيرفيسز للتحول الرقمي» الذي أقيم في مركز المؤتمرات والفعاليات بمدينة جميرا بدبي، حيث تأتي مشاركة تريند مايكرو بهدف المساهمة في تعزيز الطموحات الرقمية للمنطقة عبر توظيف الامكانيات القوية للسحابة.

وقد تخلل الحدث معلومات غنية حول تكنولوجيا السحابة واستعرض مساهمة الابتكارات السحابية في دفع مؤسسات المنطقة لتحقيق إنجازات تجارية وتكنولوجية وتمكينها من الوصول إلى أهدافها وتعزيز رحلاتها الرقمية.

وبهذا الصدد قال سامي أيوب، مدير المبيعات في تريند مايكرو: "يعتبر الاعتماد على السحابة اليوم حاجة ملحة، وقد قامت هذه التقنية بتزويد المؤسسات بفوائد كبيرة مثل الأمان، وقابلية التوسع لمواكبة متطلبات العمل المتزايدة، فضلاً عن المرونة، ولذلك انتقلت الشركات إلى السحابة وعززت من رحلاتها الرقمية".

وأضاف قائلاً: "تعتبر منطقة أمازون ويب سيرفيسز التي سيتم افتتاحها في الأشهر القادمة بالإمارات العربية المتحدة وسيلة مهمة لتمكين المؤسسات من الابتكار وتسريع نموها والوصول إلى طموحاتها. ومن هنا تأتي أهمية الحلول السيبرانية في حماية العمليات السحابية، وإننا في تريند مايكرو نمتلك التزام راسخ بتأمين رحلات التحول الرقمي لمؤسسات الدولة وإتاحة أحدث التقنيات الأمنية وأكثرها تطوراً بما يمكن الشركات من أخذ مكانهم الريادي والاستفادة بأمان من الخدمات السحابية.

وعلى هامش الحدث، عرضت تريند مايكرو حلTrend Micro Cloud One وقدرته الكبيرة على تبسيط الامتثال والعمليات الأمنية في السحابة وأعباء العمل. وكشفت كذلك عن إمكانات هذا الحل الشامل في تقليل الوقت وتوفير تغطية أمنية كاملة، وكيف يتكامل بسلاسة مع حزمة أدوات AWS.

والجدير بالذكر أن حلول تريند مايكرو توفر للمؤسسات حماية للبيئات السحابية العامة والخاصة والافتراضية، بما يضمن مرونة عملياتها وتبسيط الشؤون الأمنية المتعلقة بالانتقال والتوسع في السحابة. وعبر حلول تريند مايكرو كذلك، تكتسب الشركات رؤية وتغطية أمنية لبنيتها التحتية الرقمية بالكامل، إضافة إلى أفضل عناصر التحكم الأمني التي تعمل بشكل يتكامل مع الأدوات والتقنيات المحلية للشركات.

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نبذة عن "تريند مايكرو"

تلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 6700 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.trendmicro.com