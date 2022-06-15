دبي ، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، إطلاق «Trend Micro One»، وهي منصة سيبرانية موحدة تشمل قائمة من الشركاء التقنيين الذين يعملون كمنظومة واحدة لتمكين العملاء من فهم المخاطر السيبرانية بشكل أفضل والتعامل معها وخفض مخاطرها.

والجدير بالذكر أن المنظمات عبر مختلف القطاعات تواجه مخاطر إلكترونية متنامية، كما أن الفرق الأمنية مُثقلة بأعباء التعامل مع العديد من المنتجات الأمنية المختلفة التي لا تتكامل مع بعضها البعض، ولذلك جاءت منصة «Trend Micro One» لتوفر تقييم للوضع الأمني وتحليل شامل للمخاطر المحيطة بالنقاط المستهدفة في الشركات، فضلاً عن اكتشاف التهديدات والاستجابة لها بما يضمن الحد من خطرها.

وبهذا الصدد، قال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو في الشرق الأوسط وأفريقيا "مَرّت الشركات من جميع الأحجام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنقلة نوعية بسبب عمليات التحول الرقمي السريعة التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية، ولكن هذه النقلة شكلت في الوقت نفسه بيئة عمل محفوفة بالتهديدات المُعَقَّدَة التي يصعُب اكتشافها، أضف إلى ذلك أن عمليات الانتقال المتواصلة إلى السحابة الرقمية والعمليات السحابية الهجينة زاد من خطر هجمات مجرمي الانترنت، ولكننا على ثقة من أن منصة Trend Micro One هي الدرع المثالي لمواجهتها. حيث تعتبر هذه المنصة من الجيل التالي للحلول السيبرانية، وتجمع العديد من المزايا التي توفر التغطية الأمنية والتقييم للمخاطر، مما يساعد الشركات في المنطقة من تعزيز وضعها الأمني وتسريع رحلتها الرقمية، والقيام بأعمالها التجارية والازدهار بشكل آمن".

وتعكس الهجمات التي تعرضت لها المنطقة مدى الحاجة إلى حلول سيبرانية متطورة لحماية الأصول الرقمية واستقرار المؤسسات، فَوفقًا لتقرير الأمن السيبراني السنوي الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2021، نجحت الحلول الأمنية من تريند مايكرو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رصد وإيقاف أكثر من 436 مليون (436,085,099) تهديد عبر البريد الإلكتروني، وإيقاف أكثر من 80 مليون (80,191,815) هجمة باستخدام الروابط الضارة في جميع أنحاء المنطقة. كما نجحت الشركة في تحديد وحجب أكثر من 20.5 مليون (20,572,364) هجمة عبر البرمجيات الخبيثة. كما تمكنت حلول "شبكة المنزل الذكي - Smart Home Network" من تريند مايكرو من حماية البيئات الهجينة والأجهزة المنزلية والشبكات عبر إيقاف ما يقرب من 18 مليون (17,976,951) من التهديدات الواردة والصادرة في الشبكات، بالإضافة إلى منع أكثر من 33.5 مليون (33,524,876) حادثة سيبرانية تستهدف شبكات المنازل الذكية.

وتعمل Trend Micro One على تمكين العملاء من اكتشاف النقاط المستهدفة من مجرمي الانترنت عبر تعيين ومراقبة وتحديد خصائص الأصول الرقمية في بيئاتهم، فضلا عن فهم وتقييم المخاطر والثغرات الأمنية بشكل مستمر، وتشكيل الضوابط الأمنية، وتحديد أنواع الأنشطة الخطرة. كذلك تسعى Trend Micro One للتخفيف بشكل فعال من المخاطر عبر ضمان الضوابط الوقائية الصحيحة واتخاذ إجراءات سريعة للتقليل من المخاطر ومعالجة الهجمات من خلال الاستفادة من الاستخبارات الأمنية عن التهديدات.

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