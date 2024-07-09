حصدت ترينا سولار جائزة الشركة ذات الأداء الأفضل في معظم الفئات للعام العاشر على التوالي، وذلك ضمن تقرير موثوقية الوحدات الكهروضوئية لعام 2024 الذي يصدره كيوا بي في إيفوليوشن لابس، المختبر المستقلّ والرائد عالمياً في اختبار الوحدات الكهروضوئية. وتفوقت ترينا سولار على شركات عالمية متخصصة في تصنيع الوحدات الكهروضوئية، ونجحت بتحقيق هذا الإنجاز المميز بناءً على الأداء المتفوق لوحدات فيرتكس إن التي تنتجها، ولا سيما وحدات سلسلة فيرتكس إن 720 واط. كما حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من شركتين عالميتين تحصدان هذه الجائزة لعدة سنوات متتالية مقارنة بأي شركة أخرى متخصصة بتصنيع الوحدات الكهروضوئية.

وتصدر كيوا بي في إيفوليوشن لابس تقرير موثوقية الوحدات الكهروضوئية سنوياً لتزويد القطاع بمجموعة من البيانات والأبحاث الهامة، وتوفر الاختبارات المكثفة التي تجريها للمشترين إمكانية تخفيف المخاطر وتحديد الشركات التي تقدم منتجات عالية الأداء. وحققت وحدات الاختبار من ترينا سولار، بما فيها الوحدات من الفئة بي والفئة إن، أداءً استثنائياً في برنامج تأهيل الإنتاج من كيوا بي في إيفوليوشن لابس. وتمكّن هذه النتائج المطورين والممولين ومالكي الأصول من اتخاذ قرارات مدروسة وقائمة على البيانات فيما يتعلق بالاستثمار أو شراء ألواح الطاقة الشمسية.

وتفوقت وحدات سلسلة فيرتكس إن 720 واط على جميع منتجات الشركة، وحققت أفضل أداء في جميع الاختبارات السبعة، في حين استطاعت ثلاث وحدات أخرى أن تحقق الإنجاز ذاته من أصل 380 وحدة خضعت للاختبار. وتجمع هذه الوحدة بين تقنية خلية i-TOPCon المتقدمة وتقنية الوحدات بقياس 210 ملم، لتقدم مستويات أفضل من حيث الإنتاج والكفاءة والقدرة الإنتاجية لوجهي اللوح مع نسبة هدر أقل. كما توفر إمكانية التوافق واسعة النطاق للوحدة مع أجهزة التعقب مرونة مثالية في مشاريع المرافق وفي البيئات الأكثر تعقيداً.

وتمتاز حلول ترينا سولار القائمة على تقنية الوحدات بقياس 210 ملم من الفئة إن، بما فيها سلاسل فيرتكس إن 720 واط وفيرتكس إن 625 واط وفيرتكس إس بلس 455 واط، بتصميم مخصص للعمل في بيئات متنوعة مع الحد من تكاليف توازن النظام والتكلفة المعيارية للطاقة بشكل كبير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تشاو يوندوان، رئيسة شؤون العلامة التجارية والتسويق في ترينا سولار: "نشعر في ترينا سولار بالفخر الكبير بحصولنا على جائزة الشركة ذات الأداء الأفضل للعام العاشر على التوالي من كيوا بي في إيفوليوشن لابس. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتزويد العملاء بوحدات كهروضوئية تمتاز بأفضل مستويات الأداء والجودة، مما يسهم في تعزيز قيمة مشاريعهم. ونشدد على مواصلة العمل على تحقيق هدفنا بتوفير الطاقة الشمسية للجميع بالمستقبل".

ومن جانبه، قال تريستان إيريون-لوريكو، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لدى كيوا بي في إيفوليوشن لابس: "نهنئ شركة ترينا سولار على هذا الإنجاز الاستثنائي المتمثل في فوزها بجائزة الشركة ذات الأداء الأفضل في أغلبية الفئات. ونخص بالذكر وحدات سلسلة فيرتكس إن ذات الأداء المتفوق في جميع الفئات السبعة".

لمحة عن ترينا سولار:

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي. وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.trinasolar.com.

#بياناتشركات



-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا