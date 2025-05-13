الإمارات العربية المتحدة: كشفت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، عن تصدرها قائمة التصنيف الدولي لبراءة الاختراع لخلايا بيروفسكايت الشمسية، والتي نشرتها آي بي آر ديلي بعد تقديم 481 طلب للحصول على براءات الاختراع. وجاءت ترينا سولار في المرتبة الثانية في كل من التصنيف الدولي لبراءة الاختراع في مجال خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، وتصنيف براءة الاختراع للخلايا الشمسية العاملة بتقنية TOPCon.

آي بي آر ديلي هي وكالة إعلامية متخصصة في الملكية الفكرية وخدمات المعلومات المتكاملة، أطلقت ثلاثة تصنيفات رئيسية، هي أفضل 50 براءة اختراع عالمية للخلايا والوحدات الشمسية، وأفضل 30 براءة اختراع عالمية لخلايا بيروفسكايت الشمسية، وأفضل 30 براءة اختراع للخلايا الشمسية العاملة بتقنية TOPCon.

وتعتمد هذه التصنيفات على كلمات مفتاحية ومعايير تصنيف متعلقة بتكنولوجيا خلايا بيروفسكايت الشمسية، والتقنيات العامة للخلايا والوحدات الشمسية، وتكنولوجيا الخلايا الشمسية العاملة بتقنية TOPCon. وتشمل البيانات براءات الاختراع المقدمة والمنشورة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات العشر الماضية حتى 31 مارس، مع دمج براءات الاختراع التي تشترك في نفس رقم الطلب.

وتعليقاً على هذا الانجاز، قال جاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ترينا سولار: "يشرفنا تصدر قائمة التصنيفات المرموقة التي تقدمها آي بي آر ديلي، إذ لطالما حرصت ترينا سولار على ريادة مشهد الابتكارات التكنولوجية. وسنواصل دفع عجلة التطوير المشترك لتقنيات البحث والتطوير، والملكية الفكرية، ومعايير القطاع، بهدف تسريع عمليات البحث المتعلقة بالوحدات الشمسية المكونة من خلايا بيروفسكايت المصنعة من السيليكون وتطويرها وتسويقها، إلى جانب المساهمة في التحول العالمي في مجال الطاقة".

ومن المتوقع أن تشهد تكنولوجيا خلايا بيروفسكايت الشمسية تطوراً مذهلاً، حيث تشكل الجيل القادم من تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية. وتتفوق هذه الخلايا على خلايا بيروفسكايت الشمسية المكوّنة من السليكون من حيث الكفاءة، كما يمكّن استخدام تقنية المعالجة بالمحلول منخفض الحرارة من خفض تكاليف التصنيع لهذه الخلايا وتطبيقها في مجالاتٍ أوسع.

وواصلت ترينا سولار منذ عام 2014 تعزيز محفظتها بالمزيد من الاستثمارات وبراءات الاختراع الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا خلايا بيروفسكايت الشمسية. وتأتي ترينا سولار في المركز الأول عالمياً، مع 481 طلب للحصول على براءة اختراع لخلايا بيروفسكايت الشمسية. وأسست ترينا سولار مختبر الدولة الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا الكهروضوئية بالتعاون مع جامعة فودان في شانغهاي، وفقاً لتحليلات آي بي آر ديلي. كما شاركت في تأسيس مركز الابتكار لتقنيات الجيل القادم من تصنيع تكنولوجيا ومعدات الطاقة الكهروضوئية، وحصلت على أكثر من 10 براءات اختراع في القطاع. وتقدم ترينا سولار منتجات متقدمة تعتمد الطاقة الكهروضوئية، وخصوصاً خلايا شمسية ترادفية مصنعة من السيليكون البلوري، ونجحت هذا العام بتحطيم الرقم القياسي العالمي لكفاءة الخلايا الشمسية والطاقة التي تقدمها الوحدات في مجال الخلايا الشمسية الترادفية المصنعة من السيليكون البلوري. كما حصلت الشركة على رخصة حصرية من قسم الطاقة الكهروضوئية في جامعة أوكسفورد، تتيح لها إجراء الأبحاث المتعلقة بخلايا بيروفسكايت الشمسية وخلايا بيروفسكايت الشمسية الترادفية وخلايا بيروفسكايت الشمسية الترادفية الكهروضوئية المصنعة من السليكون البلوري، بالإضافة إلى تصنيعها وبيعها والترويج لها واستخدامها وتوزيعها في البر الرئيسي الصيني، بما يشمل حقوق فرعية للجهات المصنّعة المحلية.

وبحسب آي بي آي ديلي، تهيمن تقنية TOPCon اليوم على الأسواق، وتشكل الخيار الأنسب للخلايا السفلية في تركيبة الوحدات الشمسية. ويواصل الدمج بين تقنية TOPCon وخلايا بيروفسكايت الشمسية في الوحدات الشمسية إبراز أهميته الكبيرة، حيث يقدم فرصاً واعدة لتحسين الكفاءة وتوسيع نطاق استخدام هذه الخلايا. وقد قدمت ترينا سولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة 82.78% من طلبات براءات الاختراع للخلايا الشمسية بتقنية TOPCon، وهي من بين أعلى معدلات النمو في القطاع.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية.

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