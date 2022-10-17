خلال مؤتمرها السنوي الإفتراضي لمستخدمي تيكلا

أكثر من 7000 مختص في قطاع الإنشاءات حضروا المؤتمر لتلقي التدريب واستكشاف المزيد حول برمجيات "تيكلا"

استضافت شركة "تريمبل"، الرائدة في مجال تكنولوجيا الإنشاءات والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: TRMB) ، المؤتمر الافتراضي السنوي لمستخدمي تيكلا يومي 12 و 13 أكتوبر 2022، بهدف تطوير مجموعة المهارات والخبرات في برمجيات "تيكلا" للعديد من خبراء ومستخدمي "تيكلا" والمختصين في قطاع الإنشاءات في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند.

وخلال المؤتمر، قدم بول واليت، المدير الإقليمي لشركة "تريمبل سوليوشنز" في الشرق الأوسط والهند، نظرة شاملة على مشهد قطاع الإنشاءات في المنطقة والدور البارز لتقنيات البناء المختلفة في تسليم المشاريع بنجاح في الوقت المحدد.

كما سلط المؤتمر الضوء على عالم البناء الرقمي الواسع، حيث قدم لمحترفي الصناعة والمقاولين والمهندسين فرصة للتفاعل مع متخصصي "تيكلا" وصقل مهاراتهم ومعارفهم في برمجيات "تيكلا"، فضلاً عن استكشاف أحدث مزايا وعروض "تيكلا" في عام 2022. وتم أيضاً تقديم العديد من دراسات الحالة للمشاركين من الشرق الأوسط والهند لتسليط الضوء على مفاهيم الصناعة المختلفة لنمذجة معلومات البناء والاستدامة والذكاء

الاصطناعي والروبوتات، إلى جانب العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والجلسات الحوارية الحية، والعروض التقديمية للمشروعات والعديد من المسابقات التي نظمتها "تريمبل".

ويعتبر "تيكلا" أحدث حل برمجي رقمي من "تريمبل" والذي تم استخدامه في العديد من الهياكل الإنشائية الرائعة في الشرق الأوسط مثل برج خليفة ومتحف المستقبل وعين دبي وبرج زعبيل واحد. وساعد هذا الحل بشكل كبير في تعزيز مستويات الإنتاجية، وكذلك إنجاز هذه الهياكل المعقدة في الوقت المحدد، حيث يعكس هذا الحل أهمية دمج هذه التقنيات والحلول المتطورة أثناء بناء الهياكل المعقدة. وتهدف "تريمبل"، من خلال المؤتمر الافتراضي، إلى تعزيز ثقافة المتخصصين والخبراء في قطاع الإنشاءات حول المزايا المختلفة للتقنيات المبتكرة المتنوعة ضمن قطاع البناء. كما تعتزم الشركة تشجيع المتخصصين والخبراء على الاستفادة من هذه الابتكارات إلى جانب تعزيز خبراتهم لتشييد المزيد من الهياكل الأكثر حداثة، والتي ستساهم في رؤية الإمارات المستقبلية.

وقال بول واليت، المدير الإقليمي لشركة "تريمبل" في الشرق الأوسط والهند: "يسرنا تحقيق فعالية "أيام مستخدمة تيكلا" لهذا النجاح الكبير، حيث تعتبر هذه الفعالية حدثاً هاماً بالنسبة لنا، وقد تمكنا هذا العام من تدريب عدد من المختصين في الشرق الأوسط والهند، إلى جانب توضيح مختلف المزايا المتقدمة لإصدار "تيكلا 2022". ويعد نقص المعرفة باستخدام أحدث التقنيات من الأسباب الرئيسية لفشل الشركات في تبني هذه الابتكارات. كما يجب أن يكون المختصون في قطاع البناء مدربون تدريباً عالياً وعلى اطلاع جيد في كيفية استخدام التقنيات الحديثة السائدة في هذا القطاع. وتهدف فعالية "أيام مستخدمي تيكلا" الافتراضية إلى معالجة هذه المشاكل وتحسين مهارات كافة مستخدمي تقنية "تيكلا". وتم منح جميع الحاضرين فرصة المشاركة في الفعالية الافتراضية وتطوير مجموعة مهارات جديدة. ونتطلع قدماً إلى رؤيتهم يدمجون هذه الحلول البرمجية في المشاريع القادمة في منطقة الشرق الأوسط."

وأضاف واليت: "كوننا شركة رائدة في مجال تكنولوجيا البناء الرقمية، فإننا نسعى إلى إحداث تحل في قطاع البناء والإنشاءات باستخدام تقنياتنا وحلولنا الأكثر تقدماً مثل "كونيكتد كونستركشن" وغيرها من الخدمات البرمجية الرقمية. ويمكن لهذه الحلول تعزيز الاستدامة والإنتاجية في قطاع البناء، كما تساعد في التخفيف من الأخطاء في كل مرحلة من مراحل البناء. وتم نشر العديد من خدماتنا البرمجية الرقمية بفعالية في العديد من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط والهند، بما في ذلك "تمثال الوحدة" في الهند وأحد الملاعب المعدة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. وقمنا خلال فعالية "أيام مستخدمي تيكلا" أيضاً بتسليط

الضوء على كيفية تنفيذ عمليات البناء من خلال استخدام التقنيات الذكية مثل التوأم الرقمي لنمذجة معلومات البناء والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بالإضافة إلى استخدام الروبوتات لتمكين الخبراء من تبسيط عمليات الإنشاء في المشاريع المعقدة، وإدارة الجداول الزمنية لمشاريع البناء بكفاءة، وتعزيز فعالية المشاريع."

وشملت قائمة المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الفعالية "نمذجة معلومات البناء: من الثورة إلى التطور"، و"تيكلا ستركتشرز 2022 الجديد بالكامل – عروض المزايا"، "تمكني مستخدمي تيكلا بالاكتفاء الذاتي"، "التأثير المستدام للمؤسسات غير الورقية"، "المستقبل الآن للروبوتات في مجال البناء".

وتسعى "تريمبل" من خلال أدواتها وتقنياتها المبتكرة إلى تسريع عملي التحول الرقمي في قطاع البناء. وجاء تنظيم فعالية "أيام مستخدمي تكى" في إطار هذه الجهود، التي تهدف إلى جعل مستقبل صناعة البناء أكثر كفاءة من خلال الابتكارات والتقنيات المتقدمة.

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