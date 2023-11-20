25% من موردي الشركة يتبنون "الأهداف المستندة إلى العلم"

سلطت تريمبل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TRMB)، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا البناء، الضوء على عدد من إنجازاتها ومبادراتها في أحدث تقاريرها للاستدامة، لاسيما دور الشركة في تبني 25% من مورديها لمبادرة "الأهداف المستندة إلى العلم" في العام 2022. ويتماشى هذا الإنجاز مع الهدف المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضمن قطاع البناء، ويتزامن مع اقتراب انطلاقة مؤتمر الأطراف (COP28) والذي سيركز على العمل المناخي العالمي.

وأصبحت تريمبل إحدى الشركات الرائدة التي تبادر باتخاذ إجراءاتٍ لمواجهة تداعيات التغير المناخي، حيث نالت أهدافها لخفض الانبعاثات الكربونية العامَ الماضي باعتماد/ وفقاً ل مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi)، وهي شراكة تضم "مشروع الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية" و"الميثاق العالمي للأمم المتحدة" و"معهد الموارد العالمية" و"الصندوق العالمي للطبيعة". كما دعت/ تريمبل أبرز مورديها لتقديم بياناتهم المناخية إلى مشروع الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية، تقديراً للدور المحوري للموردين في تعزيز الاستدامة، وكخطوةٍ هامة في ضمان تبني نهجٍ مسؤول بيئياً عبر سلاسل التوريد بأكملها. كما حددت الشركة أيضاً مستهدفات الشراء والاستدامة لجميع مورديها، تجسيداً لالتزامها بمواءمة أهداف شركائها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

ووفقاً لتقرير الاستدامة، نفذت تريمبل سياسة سفر شاملة للموظفين مواكبةً للطبيعة المتغيرة للعمل والسفر. وتهدف السياسة إلى الحد بشكلٍ أكبر من البصمة الكربونية للشركة، عبر ضمان عدم تجاوز مستويات سفر الموظفين 50% من معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19. وتماشياً مع التزامها بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بدأت تريمبل بناء مجموعة طاقة شمسية استطاعتها 1.7 ميغاواط في مقرها الرئيسي في كولورادو، حيث سيلبي هذا المشروع المبتكر جميع احتياجات الكهرباء في المنشأة، بدءاً من مَطلع العام 2024، مما يمثل نقطة تحول مهمة في رحلة الشركة نحو تبني مصادر الطاقة المتجددة.

وقال بول واليت، المدير الإقليمي لشركة تريمبل الشرق الأوسط والهند: "قمنا بدمج مبادئ الاستدامة في جميع مراحل عمليات البناء، من التصميم إلى الصيانة إلى الهدم. وبات اعتماد ممارسات البناء الصديقة للبيئة في هذه العمليات أكثر أهميةً في ظل التحديات البيئية المتنامية. ونشهد تزايُد الإقبال على مواد البناء المستدامة نتيجة لقدرتها على تقليل الآثار السلبية على البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وزيادة صلاحية وكفاءة المباني. ويتمثل هدفنا في تعزيز هذه الرؤية لدفع عجلة التغيير الإيجابي في قطاع البناء، بدعم وخبرة موردينا وشركائنا ومُختلف الأطراف المعنية، لتحقيق مستهدفاتنا الطموحة لمستقبل أكثر استدامةً بيئياً."

وبموجب تقارير قطاع البناء، من المتوقع أن يتواصل التركيز على الاستدامة وخفض البصمة الكربونية في عمليات البناء خلال عام 2024. وتطمح تريمبل إلى مواصلة تعزيز أهدافها على صعيد الاستدامة، وتطوير ممارسات أعمال أكثر أماناً واستدامة بيئية، بالتعاون مع الموردين والشركاء، وتشجيع المزيد من الشركات على أن تكون جزءً من رحلة الاستدامة.

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نبذة عن تريمبل كونستركشن

تعتبر "تريمبل" شركةً رائدةً في تطوير التكنولوجيا والبرمجيات والخدمات المبتكرة لدفع مسيرة التحول الرقمي في قطاع البناء، وتوفير حلول متكاملة في المجالات المعمارية والهندسية والانشائية. وتعزز "تريمبل" بنهجها المُبتكر التعاون والتنسيق بين فرق العمل وأصحاب المصلحة في جميع مراحل وعمليات البناء. ومن خلال "استراتيجية البناء المُتصل"، تضمن الشركة للمُستخدمين تحكماً أكبر في العمليات عبر حلولٍ رائدة ومنظومة بياناتٍ مشتركة. وتتيح "تريمبل" لطواقم أعمال البناء إمكانية تعزيز الإنتاجية والجودة والشفافية والأمان والاستدامة، وتنفيذ المشاريع بثقةٍ أكبر من خلال أتمتة العمليات، وتحقيق تحوُّل نوعي في تدفقات العمل. للمزيد من المعلومات حول "تريمبل كونستركشن"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني : construction.trimble.com

نبذة عن "تريمبل"

تمضي مجموعة "تريمبل"، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TRMB، في إحداث تحول شامل في أنشطة الحياة اليومية من خلال توفير منتجاتٍ وخدماتٍ تربط بين العالمين الفعلي والرقمي. وتتيح المجموعة لعملائها تعزيز الإنتاجية والجودة والأمان والاستدامة عبر دعمهم بتقنيات رائدة في مجالات تحديد المواقع؛ والنَمذجة؛ والاتصال؛ وتحليل البيانات. وتقدم المجموعة منتجاتٍ تخصصية وحلول متكاملة تغطي كافة مراحل دورة الحياة المؤسسية، وتقود "تريمبل" ببرمجياتها وتجهيزاتها وخدماتها مسار التحول في العديد من القطاعات والمجالات، ومن ضمنها الزراعة والبناء والنقل، والأنظمة الجغرافية المكانية. للمزيد من المعلومات حول "تريمبل" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trimble.com