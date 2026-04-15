أبو ظبي، في ظل تنامي التركيز على جودة تجربة العملاء في القطاعات المالية، تتجه المؤسسات إلى تبنّي نماذج تشغيلية أكثر تنظيمًا ومرونة، بما يعزز كفاءة الخدمات ويواكب تطلعات المتعاملين في بيئة تتسم بسرعة التغير.

وفي هذا السياق، أعلنت "تريدرز هب" عن إطلاق وحدة متخصصة لإسعاد المتعاملين، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة دعم العملاء وتعزيز كفاءة التفاعل عبر مختلف نقاط التواصل.

وتركّز الوحدة الجديدة على رفع مستوى الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، من خلال توحيد معايير الخدمة وتحسين سرعة المعالجة، إلى جانب إتاحة تجربة أكثر تخصيصًا. وتعمل عبر قنوات رقمية ومباشرة، مستندة إلى أنظمة متقدمة لإدارة علاقات العملاء، ومركز اتصال موحّد، فضلًا عن توظيف تطبيقات رقمية مثل “UAE Pass” لتبسيط إجراءات التحقق وتعزيز كفاءة التواصل.

وبحسب الشركة، جرى دمج الوحدة ضمن الهيكل التشغيلي الأساسي، بحيث ترتبط مباشرة بالإدارة العليا وتخضع لإشراف الرئيس التنفيذي للعمليات، بما يعزز مستويات الحوكمة ويضمن الاتساق في تطبيق السياسات والمعايير التشغيلية. كما تعتمد على برامج تدريب مستمرة وأطر واضحة لقياس الأداء، بما يدعم جودة المخرجات الخدمية.

وترتكز المبادرة على نهج تحليلي قائم على توظيف البيانات في إدارة تجربة المتعاملين، بالتوازي مع تطوير مستمر لقنوات التفاعل. كما تتضمن منظومة متكاملة لاستقبال الملاحظات ومعالجة الشكاوى، مدعومة بإطار تصعيد واضح بالتنسيق مع إدارات المخاطر والامتثال، بحيث يتم رفع الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى لجنة مختصة لضمان معالجتها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة وبما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع نحو ترسيخ نماذج خدمية تتسم بالشفافية والاعتمادية، بما ينسجم مع التوجهات العامة في دولة الإمارات لتعزيز الكفاءة المؤسسية وبناء بيئات عمل قائمة على الثقة والاستدامة.

وفي تعليق له، قال حافظ بكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في تريدرز هب: "إن تعزيز ثقة المتعاملين يرتكز على وضوح الإجراءات واتساق الأداء، وهو ما تستهدفه هذه المبادرة من خلال تطوير آليات التفاعل وتحسين جودة التجربة بشكل شامل”.

ومن المتوقع أن تسهم الوحدة في دعم ثقافة التحسين المستمر داخل الشركة، عبر التدريب الدوري، وإعداد التقارير، ومتابعة مؤشرات الأداء، بما يعزز القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.

وعلى صعيد التوسّع المستقبلي، أشارت الشركة إلى خطط لإطلاق قسم متخصص في إدارة الثروات، يقدّم حلولًا استثمارية مخصصة تشمل استراتيجيات توزيع الأصول وإدارة المحافظ، مستهدفًا شريحة العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات.

-انتهى-

#بياناتشركات