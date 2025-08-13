دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترف، الذراع العقاري لمجموعة ياس القابضة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بالشراكة مع كارل لاغرفيلد، عن بدء أعمال البناء رسمياً في مشروع "فلل كارل لاغرفيلد" في ميدان – دبي، في أول دخول للعلامة التجارية إلى سوق الفلل السكنية في الشرق الأوسط.

يُجسد هذا المشروع الاستثنائي إرث المصمم العالمي الراحل كارل لاغرفيلد في واحدة من أكثر المناطق السكنية تميزًا في دبي. ويقع المشروع في قلب منطقة ميدان، على مقربة من وسط مدينة دبي وفي موقع استراتيجي ضمن منطقة ند الشبا، ويطل مباشرة على البحيرات الكريستالية، ما يعكس التزام "ترف" الراسخ بتقديم مجتمعات سكنية بتصاميم خالدة ومُلهمة مستوحاة من الإبداع العالمي.

أقيمت مراسم وضع حجر الأساس للمشروع في 30 يوليو 2025، بحضور كبار ممثلي شركة ترف، وشركاء التصميم والإنشاء بمن فيهم "دار الهندسة" و"آر إس بي أركيتيكتس"، إضافة إلى المقاول التمكيني "بيناكل"، ومقاول البنية التحتية "دار الود"، في خطوة تُجسد روح التعاون خلف هذا المشروع الأيقوني. ويُشكّل هذا الحدث انطلاقة أعمال البناء لمجموعة من 51 فيلا تحمل توقيع العلامة، وتوفر تجربة معيشية لا تضاهى من حيث الأناقة والخصوصية والحياة الهادئة على الواجهة المائية.

تحفة من الرؤية والحرفية

تم تصميم كل فيلا ضمن مشروع "فلل كارل لاغرفيلد" بعناية فائقة لتجسيد الأسلوب الباريسي الفريد لدار الأزياء. واستُلهمت التصاميم من شغف كارل لاغرفيلد بعصر التنوير في القرن الثامن عشر، المعروف بفضوله الفكري وشغفه بالإبداع، حيث تعكس الفلل أناقة مسكنه الأيقوني في 21 شارع سان غيوم، حي سان جيرمان دي بريه في باريس – الحي المُفضل لديه على الضفة اليسرى لسين.

تتراوح مساحات الأراضي بين 721 مترًا مربعًا و1,790 مترًا مربعًا، وتضم الفلل ما بين خمس إلى سبع غرف نوم، وتحيط بها حدائق غنّاء، ونوافير مائية آسرة، ومسابح ممتدة تعكس أشعة الشمس عبر نوافذ بانورامية وبهُو مفتوح.

تصمیم یعكس الفخامة ویُجسد الرقي

تضم الفلل تشطیبات فاخرة تشمل الأرضیات الخشبیة والرخامیة، والسلالم المعماریة البارزة، والأثاث المصمم خصیصًا من مجموعة "كارل لاغرفیلد میزون"، حیث تم اختیار كل تفصيلة بعنایة لتعكس أسلوب حیاة یجمع بین الأناقة والرقي والخصوصیة. ویوفّر المشروع نادیًا خاصًا ضمن المجمع مرافق راقیة تشمل صالات جلوس، مكتبة منسقة، منصة للعافیة، ومسبح– جمیعھا مستوحاة من شغف كارل بالكتب، والفن، والضوء.

وتوفّر الفلل إطلالات بانورامیة خلّابة على أفق المدینة، إلى جانب إمكانیة الوصول المباشر إلى البحیرات الكریستالیة الخاصة بالمشروع، لتمنح السكان تجربة سكنیة تضاھي الإقامة في منتجع فاخر.

وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة ترف:

"إن إطلاق أعمال البناء في فلل كارل لاغرفيلد لا يمثل مجرد إنجاز إنشائي، بل هو بداية فصل جديد للحياة الفاخرة في دبي. يجسد هذا المشروع رؤيتنا التي يقودها التصميم وشغفنا بالتعاون مع دور إبداعية عالمية مرموقة. نحن فخورون بتقديم مفهوم لا يتميز فقط بتصميمه الحصري، بل أيضًا بأسلوب الحياة الخالد الذي يقدّمه."

وأضاف بيير باولو ريغي، الرئيس التنفيذي لعلامة كارل لاغرفيلد:

"كان كارل شغوفًا دائمًا بعالم المعمار. ومن خلال هذا التعاون المُلهم مع ترف، نترجم إبداعه إلى بيئات معيشية غامرة. توفر هذه الفلل فرصة فريدة للسكان لاختبار عالم كارل، حيث تلتقي الفخامة بالفن والابتكار."

تعزيز مكانة دبي العقارية عالميًا

يقع مشروع "فلل كارل لاغرفيلد" في موقع استثنائي يوفر الخصوصية دون التنازل عن المركزية، ويتماشى مع رؤية دبي الحضرية الشاملة لعام 2030 وما بعدها، ما يُعزز مكانة المدينة كمركز عالمي للفخامة والابتكار وجودة الحياة.

يُعد هذا المشروع أول مجمّع فلل يحمل توقيع العلامة في الشرق الأوسط، ورابع مشروع سكني للعلامة على مستوى العالم، لينضم إلى محفظة عالمية تضم مشاريعاً في ماربيا، ولشبونة، وملقا، إلى جانب فندق في ماكاو.

لمحة حول ترف

ترف هي شركة تطوير عقاري متخصصة في إنشاء المجتمعات السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. تأسست في عام 2023، وتسعى لإعادة تعريف أسلوب الحياة الفاخرة من خلال مشاريع تتميز بالتصميم الإبداعي والمواقع المميزة، وتستهدف عملاء يتمتعون بذوق عالمي رفيع. تركز ترف على الحرفية، والابتكار، ودمج أسلوب الحياة ضمن تصاميمها، وهي جزء من مجموعة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية التي تُسهم في تشكيل مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.

لمحة حول كارل لاغرفيلد

تحتفي دار كارل لاغرفيلد برؤية مؤسسها الأيقوني وإرثه الإبداعي، وتجمع في تصاميمها بين الكلاسيكيات الباريسية واللمسات العصرية الجريئة. تمتد محفظة العلامة لتشمل الأزياء الجاهزة، والإكسسوارات، والتصميم الداخلي، والعقارات حول العالم. ومن خلال أكثر من 200 نقطة بيع دولية، ومحفظة ضيافة متنامية، تواصل العلامة تجسيد الابتكار والأناقة الخالدة.

-انتهى-

