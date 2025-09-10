أبوظبي: أعلنت "ترف"، الذراع العقارية لمجموعة "ياس القابضة" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، و"مدينة مصدر"، المجتمع الحضري المستدام الرائد ومركز الأعمال والتكنولوجيا العالمي في أبوظبي، عن توقيع شراكة استراتيجية لتطوير مجتمع سكني يمتد على مساحة 1.4 مليون متر مربع في "مدينة مصدر".

ويأتي المشروع في إطار التزام "ترف" بتطوير مجتمعات مستدامة قائمة على التصاميم، حيث جرى تخطيطه بعناية لخلق بيئة عالية الجودة تركّز على الإنسان وتنسجم مع رؤية "مدينة مصدر" الأشمل. كما يساهم هذا التطوير في تحقيق طموح "مدينة مصدر" بتشكيل وجهة نابضة بالحياة ومستدامة تعيد تعريف أسلوب الحياة العصري وتعزز جودة المعيشة في أبوظبي.

وسيُبنى المجتمع حول مساحات خضراء واسعة، وممرات مظللة، ومسارات مخصّصة للدراجات ترتبط مباشرة بحديقة "المسار"، بما يجمع بين فرص التملك الحر النادرة، والبنية التحتية الحديثة، والمرافق العصرية، ليشكّل معياراً جديداً للعيش الحضري المستدام في دولة الإمارات.

وفي هذا الصدد، قالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة:"تعكس هذه الشراكة مع مدينة مصدر استراتيجية ’ترف‘ في بناء مجتمعات ملهمة تعكس التقاء التصميم والاستدامة والابتكار لإثراء الحياة اليومية. ومن خلال تنفيذ مشروع بهذا الحجم في مدينة مصدر، نؤكد التزامنا بنهج العيش القائم على التصميم، مع الإسهام في تحقيق رؤية ’اقتصاد الصقر‘ لأبوظبي للنمو الديناميكي والمتكامل."

كما قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر:" مدينة مصدر ليست مجرد مكان للعيش، بل هي مجتمع يمكن للناس فيه العمل، والتعلم، والابتكار، والازدهار بطريقة مستدامة حقيقية. شراكتنا مع "ترف" تجمع بين نهجهم القائم على التصميم وإطار الاستدامة المثبت لدينا، لتقديم مجتمع سكني يعزز أسلوب الحياة في أبوظبي ويضع معيارًا عالميًا جديدًا للعيش الحديث منخفض الكربون."

وسيضم المجتمع مزيجاً متنوعاً من الفلل والمنازل المكونة من غرفتين إلى ستة غرف نوم، جرى تخطيطها بعناية لتعزز التفاعل الاجتماعي، ويوفر مساحات ملائمة للعائلات، وبيئة آمنة للأطفال. ومن المتوقع أن يشمل المشروع أكثر من 1,000 منزل عائلي مستقل، إلى جانب أندية ومتنزهات ومساحات مفتوحة واسعة للمشي، بما يحقق توازناً متناغماً بين الحياة العصرية والمساحات الخضراء الوفيرة. وبهذا يضمن للسكان الراحة والرفاهية ونمط حياة نشطاً، ضمن منظومة متصلة بسلاسة مع البيئة الأوسع لمدينة مصدر التي تجمع بين العمل والترفيه والابتكار.

حول ترف

ترف هي مطور عقاري متخصص في المساحات السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست في عام 2023، وتلتزم بإعادة تعريف أسلوب الحياة الفاخر من خلال تقديم مشاريع متميزة قائمة على التصميم في مواقع رئيسية لعملاء عالميين مميزين. مع التركيز على الحرفية والابتكار وتكامل أسلوب الحياة، ترف هي جزء من مجموعة ياس القابضة، وهي مجموعة استثمارية مقرها الإمارات تشكل مستقبل صناعات متنوعة

حول مدينة مصدر

مدينة مصدرهي مجتمع حضري مستدام رائد، ومركز أعمال وتكنولوجيا عالمي، ونموذج "أخضر" للمدن التي ترغب في أن تكون جزءاً من الحل لمواجهة تغير المناخ. مع واحدة من أكبر مجموعات المباني الحاصلة على شهادة LEED البلاتينية في العالم، نحن ملتزمون بخلق نوع جديد من المدن، وطريقة جديدة للعمل والعيش، ومستقبل أكثر استدامة للجميع. تضم منطقة مدينة مصدر الحرة مجموعة متنوعة ومبتكرة وطموحة من أكثر من 1,500 منظمة تستفيد من الدعم الشامل للأعمال بالإضافة إلى النظام البيئي الغني للمدينة. تشمل قائمة المستأجرين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، وكالة الإمارات للفضاء، سيمنز إنرجي،G42، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، العديد من شركات Fortune 500، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. كما تضم منطقة مدينة مصدر الحرة "ذا كاتاليست"، المستثمر في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة والمدعوم من مدينة مصدر و BP

