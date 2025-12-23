أبوظبي؛ الإمارات العربية المتحدة - "ترف"، الذراع العقارية لشركة "ياس القابضة"، و"مدينة مصدر"، المنطقة الحَضَرية المستدامة الرائدة في أبوظبي، أعلنتا عن تعاونهما في تطوير "تلال فاي"، المشروع السكنيّ الاستثنائي الذي يمتدّ فوق مساحة 153 فداناً، والمصمّم وفق أعلى المعايير في مفاهيم الاستدامة والصحة ونمط الحياة الذي يشكل الإنسان محوره.

يقع مشروع "تلال فاي" ضمن "مدينة مصدر"، ويشتمل على أربع قرى سكنية متصلة ببعضها البعض، تربط بينها ممراتٌ مظللة تحيط بها الأشجار الخضراء، إلى جانب حدائق خلابة، ونوافير ماء منسقة بصورةٍ رائعة. ينفرد هذا المشروع بالجمع بين نهج "ترف" القائم على التصاميم المبتكرة، والاستدامة التي تشكل الأساس الراسخ لـ "مدينة مصدر"، ويهدف إلى توفير مجمّع سكنيّ يتميز بأجوائه الهادئة والمتوازنة، ويحاكي المستقبل.

ضمن هذا المشروع الرائد، أطلق الشريكان أيضاً "حدائق فاي" التي تشكل أوّل قريةٍ فيه، والمرحلة الأولى من المخطط الرئيسيّ. تمتدّ "حدائق فاي" فوق مساحة 33 فداناً، وتضمّ 130 فيلا ذات تصاميم مذهلة، تتراوح بين 4 غرف و6 غرف نوم، منتشرةً حول ثلاث حدائق مميزة هي: "تيرا" و"آريا" و"آزورا"، توفّر كلٌّ منها تجارب اجتماعية وترفيهية فريدة، وسط أجواءٍ هادئة لا مثيل لها. تجسد هذه المرحلة الفلسفة التي يقوم عليها مشروع "تلال فاي": ممرات مخصصة للمشي، والكثير من المساحات الخضراء، ومساحاتٌ مشتركة مُظللة، وحياةٌ مجتمعية متكاملة داخل المساكن وفي الهواء الطلق.

في هذا السياق، قالت "لو بينغ"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "ياس القابضة":"مشروعنا المشترك مع "مدينة مصدر" يشكل إنجازاً مهماً لشركة "ترف"، إذ يجسد مشروع "تلال فاي" طموحنا المشترك في بناء مجمّعاتٍ سكنية تُثري الحياة اليومية، من خلال التصميم والرفاهية والابتكار. يرتقي هذا المشروع إلى مستوىً جديد من الجودة والهدوء، ويلاقي طبيعة الحياة العصرية في أبوظبي."

من جانبه، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لـ "مدينة مصدر": "تجمع هذه الشراكة بين الرؤية التصميمية الاستثنائية لشركة "ترف"، والخبرة المديدة التي تمتلكها "مدينة مصدر" في مجال الاستدامة، لتقديم مجمّعٍ سكنيّ يجسد أسلوب الحياة الحديثة، مع انبعاثات كربون منخفضة. كما يعزّز مشروع "تلال فاي" التزامنا ببناء مناطق سكنية شاملة ومستقبلية".

سيوفّر مشروع "تلال فاي" نموذجاً لم يسبق له مثيل، يجمع بصورةٍ متقنة بين الفلل ومنازل "تاون هاوس"، ضمن مجمّعاتٍ سكنية مُجهزة بممراتٍ مظللة للمشي، وتغتني بالمساحات الخضراء الواسعة، وبحدائق صغيرة ومرافق مجتمعية تُعزّز نمط العيش العصريّ النابض بالحيوية والمُتداخل مع الطبيعة. يُعزّز هذا المشروع ريادة "مدينة مصدر" في مجال الحياة الحَضَرية المستدامة، ويعكس الالتزام الثابت من "ترف" و"ياس القابضة" ببناء مُجتمعاتٍ سكنيةٍ مدروسة بكلّ تفاصيلها، ومُصمّمة بعناية، تضفي قيمةً مُستدامة على نمط الحياة في أبوظبي.

