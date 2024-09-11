دبي/ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت ترف، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ياس القابضة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وشركة ماريوت إنترناشيونال، اليوم عن إطلاق مشروع جديد تحت اسم "دبليو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة المارية.

ويمثل هذا التعاون أول مشروع سكني يحمل اسم علامة "دبليو للفنادق" الشهيرة في أبوظبي، كما يشكل إنجازاً كبيراً لكلا الطرفين، حيث تعمل ترف على توسيع محفظتها من المشاريع العقارية الفاخرة. كما تضيف ماريوت إنترناشيونال هذا المشروع إلى محفظة " دبليو ريزيدنسز" التي تواصل إرساء معايير جديدة على مستوى القطاع وتقديم تصاميم ترتقي إلى أعلى مستويات الفخامة التي لطالما اشتهرت بها.

يقع مشروع “دبليو ريزيدنسز" في أبوظبي، إحدى أبرز الوجهات العقارية العالمية، وبالتحديد في جزيرة المارية، والتي تعتبر من أبرز الوجهات في المدينة والتي تضم سوق أبوظبي المالي العالمي. وتشتهر جزيرة المارية بمجتمعها النابض بالحياة والمشاريع الفريدة التي تضمها، إضافة إلى خيارات متنوعة من المتاجر والمطاعم الفاخرة وبخطط تطوير مستقبلية، حيث باتت اليوم الوجهة المفضلة للعديد من العلامات التجارية الرائدة عالمياً. وسيضم المشروع تصميمات داخلية حديثة ومرافق عالمية المستوى وخدمات الكونسيرج التي تتميز بها فنادق دبليو، مما يوفر لقاطني المشروع واحة شخصية ترتقي إلى أفضل المستويات على جميع الأصعدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "يواصل سوق العقارات الفاخرة في النمو على المستويين الدولي والمحلي، وخاصة سوق العقارات في أبوظبي التي أصبحت بمثابة نقطة جذب رئيسية. إن تعاوننا مع ماريوت إنترناشيونال لا يتماشى فقط مع هدفنا الأساسي المتمثل في مواصلة النمو في سوق العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، بل أيضاً مع التزامنا بإبرام الشراكات مع أفضل العلامات الفاخرة على مستوى العالم. وسيشكل مشروع دبليو ريزيدنسز أبوظبي في جزيرة المارية إضافة قيمة إلى محفظة ترف التي تضم مجموعة من المشاريع التي ترتقي إلى أعلى مستويات الرقي والفخامة في جميع أنحاء دبي، مما يؤكد التزامنا بالتميز والابتكار".

ومن جانبه، قال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لقسم المشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ماريوت إنترناشيونال: "نحن سعداء في هذا التعاون مع شركة ترف في إطلاق مشروع دبليو ريزيدنسز أبوظبي في جزيرة المارية، والذي يعتبر أول مشروع سكني تطلقه ماريوت إنترناشيونال تحت علامة دبليو للفنادق في أبوظبي. نشهد اليوم نمواً غير مسبوق في سوق العقارات السكنية في أبوظبي، إذ تواصل العاصمة الإماراتية في استقطاب الاهتمام العالمي والمحلي بفضل أسلوب حياتها الفاخر والمريح. وسيعبر هذا المشروع عن الفلسفة التصميمية الجريئة لعلامة دبليو، فضلاً عن مستوى الخدمات التي سيقدمها لقاطنيه".

منذ إطلاقها في يناير 2023، ركزت شركة ترف على قطاع العقارات الفاخرة في مشاريعها، حيث لديها مشاريع عدة في طور التنفيذ، والتي تقع في المناطق الأكثر طلباً في كل من دبي وأبوظبي.

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