· المملكة تشهد طفرة اقتصادية وتسعى ترايبال لتقديم تمويل مبتكر لدعم الشركات لخلق المزيد من فرص العمل

· عمرو شادي: نخطط للإدراج في الاكتتاب العام بالمملكة كسوق مزدهرة خلال السنوات الثلاثة القادمة

· دوين جود: المملكة محور هام في استراتيجية الشركة للنجاح والنمو ورؤية 2030 تتماشى مع مُهمتنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

كاليفورنيا –سليكون فالي - كشفت ترايبال كريديت، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمقرّ الرئيسي لها في "سيليكون فالي" بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن استراتيجيتها للتوسع في أعمالها وأنشطتها في المملكة العربية السعودية، والاسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والتي تتضمن تطوير قطاع مالي يتسم بالتنوع والكفاءة، وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع مصادره.

أكدت الشركة أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لشركة ترايبال كريديت، حيث تتمتع المملكة بإمكانات ضخمة واقتصاد قوي بالإضافة إلي استراتيجيتها للتقنية المالية، ما يجعلها نقطة انطلاق حيوية للشركة في تحقيق المزيد من النجاح والنمو، وتعزيز الاستفادة المشتركة من التطورات والطفرة التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي لخلق المزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية. ويتضمن المستثمرين العالميين في شركة ترايبال كريديت SoftBank و QED Investors و BECO Capitalو Endure Capital و Stellar Development Foundation و Coinbase Ventures، تقدم ترايبال كريديت حلولاً ماليةً مُبتكرة للشركات في مختلف مراحل تطورها.

وأكدت ترايبال كريديت التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تسعى الشركة للإسهام في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال التقنية المالية، من خلال تقديم حلول مالية شاملة للشركات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تصمم ترايبال كريديت حلولًا تمويلية خصيصاً لتلك الشركات، ما يمكّنها من تحقيق التميز في السوق المحلية والأسواق العالمية وذلك من شأنه زيادة فرص العمل في المملكة .

المملكة مركز لنجاحاتنا العالمية

قال الرئيس التنفيذي لشركة ترايبال كريديت، عمرو شادي -بهذه المناسبة- أن الشركة لن تتوسع فقط في المملكة، ولكنها ستكون مركزاً لنجاحاتنا العالمية، وسنعمل على الاستفادة من الزخم والأنشطة الكثيرة التي تتم سعياً لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسوق الاكتتاب العام المزدهر، لتعزيز تواجدنا في السعودية وجعلها نقطة انطلاق للمزيد من الأسواق الأخرى حول العالم."

وتابع شادي قائلاً " أن ترايبال كريديت تخطط للإدراج في الاكتتاب العام في السعودية خلال السنوات الثلاثة القادمة، والاستفادة من ذلك لتسريع وتيرة النمو على المستوى العالمي"

من جانبه قال دوين جود، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ترايبال كريديت، "تعتبر المملكة العربية السعودية محوراً هامًا في استراتيجية الشركة للنجاح والنمو، حيث إنها سوق لديه إمكانيات ضخمة واقتصاد قوي، هذا بجانب أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتماشى تماماً مع مُهمتنا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة."

التناغم مع رؤية السعودية 2030

رؤية المملكة العربية السعودية هي خطة طموحة تهدف إلى تنوع مصادر ومجالات الاقتصاد السعودي، وتطوير قطاع الخدمات العامة. ويُسهم توسع ترايبال كريديت في المملكة العربية السعودية في دعم تلك الرؤية من خلال تلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع شديد الأهمية لتحقيق النمو والتنوع المنشود في الاقتصاد السعودي.

تسهيل الوصول للتمويل

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة فجوة تمويلية ضخمة تبلغ 1.5 تريليون دولار، فضلاً عن 300 مليون دولار من المدفوعات من دولة لأخرى، مما يمنع تلك الشركات من الوصول لخدمات مالية ذات جودة عالية، وتهدف ترايبال كريديت إلى سد تلك

الفجوة التمويلية من خلال تقديم حلول تمويلية مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتماشيا مع المبادرات التمويلية لرؤية 2030.

تعزيز التنافسية

تعمل ترايبال كريديت على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بأدوات ورؤى متقدمة مما يُمكنها من تحقيق التميز في السوق المحلية والأسواق العالمية كذلك، وتعكس هذه الخطوة أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنافسية والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحقيق طفرة في التنوع الاقتصادي في المملكة

تعزز ترايبال كريديت من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية، من التنوع الاقتصادي في السعودية، مما يخفض الاعتماد على النفط لتتوافق مع أهداف التنوع لرؤية 2030، ويؤدي هذا الإسهام الذي تقوم به الشركة للوصول لاقتصاد يتسم بالمزيد من المرونة والاستدامة في السعودية.

تمويل مبتكر وحلول رقمية بخبرات عالمية في المملكة

باعتبار ترايبال كريديت شركة عالمية مقرها في سليكون فالي بكاليفورنيا، تقدم الشركة خبراتها العالمية لتعزيز تطوير مجال التقنيات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تحظى ترايبال كريديت بمكانة ريادية في هذا المجال، وتقدم حلولاً مالية مُبتكرة في السوق السعودية.

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رمزي الأبرص

موجو للعلاقات العامة

me.com-ramzi@mojo

حول شركة ترايبال

ترايبال كريديت هي إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية بما في ذلك كروت الائتمان للشركات، وحلول الدفع عن طريق السويفت والدفع على المستوى المحلي، فضلاً عن التمويل قصير الأمد، مع منح الشركات القدرة على التحكم في مواردها والحصول على تحليلات هامة تساعدهم في مختلف أنشطة أعمالها. ومن خلال حصولها على تمويل يزيد على 200 مليون دولار من المؤسسات الاستثمارية الرائدة مثل SoftBank و QED Investors و BECO Capitalو Endure Capital و Stellar Development Foundation و Coinbase Ventures، تعمل ترايبال كريديت على سد الفجوة التمويلية التي تواجه العديد من الشركات في مختلف مراحلها.

يقود شركة ترايبال كريديت مجموعة من رواد الأعمال وعلماء وخبراء البيانات والمسئولين التنفيذيين في القطاع المصرفي، وتشتهر الشركة بأنها أحد أهم الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيات المالية، وتعد ترايبال كريديت من أهم الشركات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو والارتقاء بأنشطة أعمالها.