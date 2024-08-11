جدة، المملكة العربية السعودية، تُعد شركة مجموعة بن شيهون من أبرز الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تمتاز بتاريخ طويل من التفوق في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات السوق المحلي. تسعى الشركة دائماً لتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة في مختلف القطاعات.

في إطار تعزيز مكانتها في قطاع خدمات السيارات، أعلنت مجموعة بن شيهون عن افتتاح مراكز "أوتو بوكس" الجديدة. هذا المشروع يهدف إلى تقديم خدمات صيانة شاملة ومتميزة لعشاق السيارات في المملكة، باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.

تتوزع فروع "أوتو بوكس" في مدن رئيسية تشمل جدة، مكة، الطائف، الرياض، الخبر، الدمام، والقطيف. تقدم هذه المراكز خدمات صيانة متكاملة تشمل الفحص الشامل، الصيانة الدورية، والإصلاحات المختلفة، مع التركيز على تقديم تجربة فريدة ومتميزة للعملاء.

وصرح مروان بن شيهون، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة بن شيهون: "نحن فخورون بإطلاق مراكز 'أوتو بوكس' التي ستقدم تجربة فريدة من نوعها في مجال خدمات السيارات. إن التزامنا بتقديم أفضل الخدمات ينبع من حرصنا على رضا عملائنا وتلبية جميع احتياجاتهم."

يأتي تدشين "أوتو بوكس" ضمن استراتيجية الشركة للتوسع وتعزيز حضورها في السوق المحلي، ويعكس هذا المشروع رؤية الشركة في تحقيق الريادة والابتكار في قطاع خدمات السيارات. كما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تطوير مختلف القطاعات وتحسين الجودة.

وبمناسبة الافتتاح، تقدم "أوتو بوكس" عروضاً خاصة تتضمن خصومات على خدمات الصيانة والفحص، بالإضافة إلى هدايا مميزة لأول 100 عميل عند زيارة احدى فروع "أوتو بوكس" الجديدة، وذلك بهدف تقديم قيمة مضافة للعملاء وتشجيعهم على تجربة خدماتها المتميزة.

عن شركة مجموعة بن شيهون:

شركة مجموعة بن شيهون المحدودة تأسست في عام 1950 وأطلقت عقب ذلك مجموعة من الشركات الرائدة في مجالات العقار والسيارات والاواني المنزلية، حيث يضم قطاع السيارات في المجموعة على وكالات علامات تجارية عالمية في الإطارات والبطاريات والزيوت، بالإضافة الى مراكز لخدمات السيارات.

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