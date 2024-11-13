تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين، بما يسهم في تعزيز جاذبية سوق أدوات الدين السعودية، إلى جانب زيادة مستويات مشاركة المستثمرين.

الرياض: أعلنت تداول السعودية عن إجراء تعديلات على قواعد الإدراج لأدوات الدين، وذلك تماشياً مع التعديلات التي أجرتها هيئة السوق المالية على سوق أدوات الدين. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مستويات العمق والسيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة مستويات مشاركة المستثمرين وتمكين المصدرين من الوصول إلى سوق أدوات الدين. وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين، بالتوازي مع تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة في السوق.

وتشمل هذه التعديلات تقليل متطلبات الحد الأدنى لحجم إصدارات الصكوك والسندات، مما يسهم في تمكين جميع المصدرين (بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة) من إصدار أدوات الدين. بالإضافة إلى ذلك سيتم استثناء أدوات الدين الصادرة من الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة المطروحة طرحا مستثنى وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من أحكام الباب الثالث من قواعد الإدراج المعدّلة.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: "تجسّد هذه التعديلات الجديدة على قواعد الإدراج لأدوات الدين محطةً مهمة في مسيرة التطور المستمرة التي تشهدها سوق أدوات الدين السعودية، إذ تسلّط هذه الخطوة الضوء على التزامنا بتطوير سوق متقدمة وقادرة على مواكبة أهم الأسواق العالمية. ومن خلال تسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين، تهدف تداول السعودية إلى تعزيز جاذبية سوق أدوات الدين السعودية من أجل زيادة مستويات مشاركة المُصدرين والمستثمرين. وبالنظر إلى المستقبل، تؤكد تداول السعودية على التزامها المستمر بتوفير منصة رائدة لأدوات الدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديدًا بما يتوافق مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي في تعميق سوق أدوات الدين".

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت سوق أدوات الدين السعودية تحولاً نوعياً بفضل تطبيق سلسلة من الإصلاحات لتعزيز كفاءة السوق وضمان التزامها بأفضل المعايير العالمية المعتمدة. وساهمت حزمة تحسينات البنية التحتية لما بعد التداول التي تم تطبيقها خلال عام 2023م في تعزيز مستويات السيولة والشفافية في سوق أدوات الدين المحلية.

وتسعى تداول السعودية لتكون ممكن لتمويل اقتصاد المملكة والشركات المحلية من خلال إصدار أدوات الدين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد لأدوات الدين.

نبذة عن شركة تداول السعودية

شركة تداول السعودية هي الجهة الوحيدة المصرّح لها بالعمل كسوق لتداول وإدراج الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتعد تداول السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية الـ 72 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، والسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudiexchange.sa