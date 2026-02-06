الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت تداول السعودية اليوم عن إطلاق "إطار عمل صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة"، ويأتي تقديم هذا الإطار بهدف تعزيز مستويات السيولة في السوق الثانوية وتقليص الفارق السعري بين العرض والطلب وتحسين كفاءة عملية تحديد الأسعار في سوق صناديق المؤشرات المتداولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ويُحدّد الإطار التنظيمي مجموعة من الالتزامات لصانع السوق تُصنَّف إلى ثلاث فئات ويتم اختيار تصنيف الصندوق ضمن الفئات المحددة بالتوافق مع مدير الصندوق وصانع السوق.

كما يتضمن إطار صانع السوق إلتزامات محددة من السوق، والتي تشمل الحـد الأدنـى لبقـاء الأوامـر بما يتوافق مع الحد الأعلى للفارق السعري والحد الأدنى لحجم الأوامر.

وصرّح الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية قائلاً: "يُجسّد إطلاق إطار عمل صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة خطوة مهمة نحو رفع كفاءة السوق المالية ومرونتها وضمان توافر السيولة في سوق صناديق المؤشرات المتداولة وتعزيز ثقة المستثمرين. ويأتي هذا التوجّه في سياق التزامنا المتواصل بدعم مسار تقدم السوق المالية السعودية من خلال تطوير البنية التحتية وترسيخ مبادئ الشفافية لتعزيز مكانتها كمركز مالي رائد عالمي."

يهدف هذا الإطار إلى تحسين مستويات السيولة في السوق الثانوية، بما يعزز تنافسية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.

نبذة عن شركة تداول السعودية

شركة تداول السعودية هي الجهة الوحيدة المصرّح لها بالعمل كسوق لتداول وإدراج الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتعد تداول السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية الـ 72 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، والسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكترونيwww.saudiexchange.sa :

