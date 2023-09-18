

تشمل قائمة المؤشرات الجديدة كلاً من مؤشر تداول للشركات الكبيرة، ومؤشر تداول للشركات المتوسطة، ومؤشر تداول للشركات الصغيرة، ومؤشر تداول للطروحات الأولية

إطلاق المؤشرات ينسجم مع المبادرات المستمرة التي تطلقها تداول السعودية بهدف تمكين المستثمرين من تقييم أداء المنتجات الاستثمارية بشكل أفضل وتحفيز نموها

الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت تداول السعودية أربعة مؤشرات جديدة حيث تعد خطوة مهمة جديدة تسهم في تعزيز تقدم السوق المالية السعودية. وتوفر هذه المؤشرات الجديدة، والتي تعتمد على حجم الشركة وأداء الشركات بعد الطرح العام الأولي، مجموعة متنوعة من الأدوات التي تمكّن المستثمرين من تقييم أداء المنتجات الاستثمارية، فضلاً عن تمكين الشركات من طرح منتجات جديدة تواكب استراتيجيات الاستثمار المتنامية.

وتعكس المؤشرات الجديدة التي أطلقتها تداول السعودية تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة المدرجة في تداول السعودية نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20% ، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية. كما توفر هذه المؤشرات مقاييس مرجعية للمستثمرين تمكنهم من توسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق.

وبالإضافة إلى ذلك، يرصد مؤشر تداول للطروحات الأولية أداء الشركات التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية خلال الخمس سنوات الماضية. كما يقدم هذا المؤشر مقاييس مرجعية للمستثمرين لتقييم أداء الشركات بعد الطرح العام الأولي، كما يوفر لهم فرصة فريدة للاستثمار في شركات جديدة وسريعة النمو.

وتماماً كما هو الحال مع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي"، سيتم تحديد حد أعلى بنسبة 15% لهذه المؤشرات، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للسوق. وتمثل هذه المؤشرات الجديدة مقاييس مرجعية مهمة للمنتجات الاستثمارية، حيث تتيح للمستثمرين من المؤسسات رصد أداء وأنشطة مختلف فئات السوق.

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: "يمثل إطلاق المؤشرات الأربعة الجديدة خطوة مهمة تسهم في تعزيز تقدم السوق المالية السعودية. ومن خلال إطلاق مؤشرات تداول لحجم الشركات التي تعكس تركيبة السوق، نهدف إلى توفير تمثيل متوازن للسوق وتمكين المستثمرين من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مؤشر تداول للطروحات الأولية فرصة فريدة للمستثمرين من أجل الاستفادة من إمكانات النمو الهائلة للشركات سريعة النمو المدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية. ونعتقد أن هذه المؤشرات توفر مقاييس مرجعية مهمة للمنتجات الاستثمارية، كما أنها ستتيح للمستثمر ين المحليين والأجانب الاستفادة من النمو المستمر والفرص الواعدة التي توفرها السوق المالية السعودية".

للمزيد من المعلومات حول مؤشرات تداول لحجم الشركات ومؤشر تداول للطروحات الأولية، يرجى زيارة موقع تداول السعودية:

مؤشرات حجم السوق

مؤشر تداول للطروحات الأولية

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نبذة عن تداول السعودية:

تعدّ "تداول السعودية" الجهة الوحيدة المصرّح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها. وتحتل "تداول السعودية" المرتبة التاسعة كأكبر سوق مالية بين الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، كما تصنّف كالسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.saudiexchange.sa.

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مجموعة تداول السعودية:

أحمد جبر

Ahmed.jebur@finsbury.com