الرياض: احتفلت تداول السعودية اليوم بإدراج صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى، حيث أن مصرف الراجحي يعد أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم من حيث القيمة السوقية والذي يمتلك حضوراً تاريخياً قوياً في المملكة. وحضر حفل الإدراج الأستاذ محمد بن سليمان الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية؛ والأستاذ وليد بن عبدالله المقبل العضو المنتدب في مجلس إدارة مصرف الراجحي والرئيس التنفيذي.

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح ، المدير التنفيذي لتداول السعودية: "يسعدنا أن نرحب بإدراج صكوك مصرف الراجحي في تداول السعودية، والتي ستوفر دون شك المنصة المناسبة لنجاح الصكوك. وتعد إضافة صكوك مصرف الراجحي في تداول السعودية خطوة مهمة أخرى في سبيل تنويع محفظة المنتجات المتوفرة في متناول المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، بما يتماشى مع التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ولا سيما برنامج تطوير القطاع المالي. وبالإضافة إلى ذلك، سيسهم هذا الإدراج في تحقيق هدفنا المتمثل بجذب المزيد من المستثمرين والمصدرين إلى السوق المالية السعودية وتسليط الضوء على مدى تطور ونمو سوق أدوات الدين وقوة سوق الأسهم".

ومن جانبه، قال وليد المقبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى مصرف الراجحي: "إن إدراج صكوك مصرف الراجحي في السوق السعودية، يُساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وفتح قنوات جديدة للمستثمرين الأفراد للمشاركة في سوق الصكوك والسندات، وزيادة قاعدة المستثمرين فيه؛ تحقيقاً للدور الرائد لمصرف الراجحي ودعمه الفعّال لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، والذي يُعدّ أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030".

ويتطلب الاستثمار في صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى مبلغاً لا يقل عن 1,000 ريال سعودي يمثل قيمة صك واحد، ، بينما يصل معدل الربح السنوي (الكوبون) على الصكوك إلى نسبة 5.50%.

ويعد مصرف الراجحي بنكاً رائداً في مجال التمويل الإسلامي في المملكة، حيث يشغّل شبكة واسعة تضم أكثر من 515 فرعاً وأكثر من 4،824 جهاز صراف آلي و373،046 جهاز نقاط بيع، تسهم جميعها في خدمة أكبر قاعدة عملاء لأي بنك في المملكة العربية السعودية. ويعتبر المصرف الذي افتتح فرعه الأول في عام 1957 واحداً من أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية، والبنك الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية.

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