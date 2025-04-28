مدريد، إسبانيا -أعلنت شركة طيران أديل عن تخرج عشرة من المتدربين السعوديين على الطيران ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (مسار واعد) والذي سيشهد انضمام 150 متدربًا إلى البرنامج خلال العامين المقبلين.

واستكمالاً لبرنامج تدريب الطيارين المبتدئين الذي تقدمه شركة طيران أديل ، يبين مسار واعد مدى أهمية قطاع الطيران في الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة للمملكة.

ويشكل توظيف الطيارين من بين أولويات التوظيف في طيران أديل والتي تشهد زيادة في أسطولها بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى أكثر من 100 طائرة بحلول عام 2030 حيثتضم حالياً ما يقارب 400 طيار، وتدير أسطولاً مكوناً من 38 طائرة من عائلة إيرباص A320.

وقد أكملت الدفعة الأولى من الطلاب العشرة تدريبهم الأرضي ومحاكاة الطيران على طائرات إيرباص A320 بنجاح في شركة جلوبال تريننج أفيشين (Global Training Aviation) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل السيد ستيفن جرينواي: "تتسارع وتيرة العمل في إطار الاستراتيجية الطموحة لزيادة أسطول الطائرات ومضاعفة عملياتنا التشغيلية، حيث يعد العنصر البشري ركن أصيل يساهم في التخطيط وتنفيذ كافة المستهدفات، ولاشك أن تخرج أول دفعة من المتدربين على الطيران يعد حدث هام في مسيرتهم المهنية حيث سيحظون بفرص هائلة للتطور".

وأضاف أن التحضير يعد أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لالتحاق 150 متدربًا بالبرنامج على مدار العامين المقبلين، مع إعطاء أولوية متساوية لتوظيف طاقم غرفة القيادة وطاقم الضيافة الجوية والموظفين في جميع أقسام الشركة، ويوفر شريكنا " شركة جلوبال تريننج أفيشين " البيئة المثالية للشباب السعودي لاغتنام فرص التدريب بأعلى المعايير.

من جانبه، قال المدير العام لشركة جلوبال تريننج أفيشين هيرمينجيلدو بايلوس،: "نفخر، في شركة جلوبال تريننج أفيشين، بدعم النمو السريع لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية والخليج، ومن خلال شراكتنا مع طيران أديل، نقدم خبراتنا وتدريبنا عالي المستوى وأجهزة المحاكاة المتطورة للمساعدة في إعداد الجيل القادم من الطيارين، ويسعدنا المساهمة في رؤية السعودية 2030 لقطاع الطيران، ولتحقيق أعلى معايير السلامة في هذا القطاع."

وتشغل طيران أديل حاليًا رحلات محلية ودولية إلى حوالي 30 وجهة على مدار العام وموسمية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا، من خلال أسطول حديث يبلغ متوسط عمره أكثر من عامين، وبحلول عام 2030 ستتضاعف شبكة وجهاتها لأكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى أكثر من 100 وجهة.

نبذة عن شركة طيران أديل

في 23 سبتمبر 2017، الموافق لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أطلقت شركة طيران أديل أولى رحلاتها الجوية انطلاقًا من مدينة جدة وصولاً إلى مدينة الرياض. تُعد طيران أديل، بوصفها شركة رائدة ومبتكرة في قطاع الطيران، أول شركة إقليمية منخفضة التكلفة يتم اطلاقها حصرًا عبر قنوات التوزيع الرقمية. وباعتبارها الشقيقة لشركة الطيران الوطنية كاملة الخدمات، الخطوط السعودية – وكلتاهما تندرجان تحت مظلة ملكية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) – فقد أُنشئت طيران أديل استجابة لمتطلبات المستهلك المهتم بإجمالي التكلفة والمواكب للتقنيات الحديثة في سوق يشكل فيه من تقل أعمارهم عن أربعين عامًا نسبة 80 بالمائة من سكان المملكة العربية السعودية، والذين يمتلكون ما لا يقل عن هاتفين محمولين لكل فرد.

تهدف طيران أديل إلى تنشيط حركة السفر والسياحة والتجارة من خلال تقديم أسعار يومية تنافسية ذات قيمة عالية، تلبي احتياجات المسافرين على اختلاف أغراضهم، سواء كانت للترفيه، أو أداء المناسك الدينية، أو زيارة الأهل، أو إنجاز الأعمال. وتتبنى طيران أديل نهج البساطة في أسطولها المكون من طائرات ذات ممر واحد، والتي تضم مقصورة للدرجة الاقتصادية بالكامل. وفي ظل التحول النوعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية من خلال برنامج تنويع اقتصادها الطموح رؤية 2030، يُعد قطاعا الطيران والسياحة من بين القطاعات العديدة التي تم تخصيصها لتحقيق نمو حيوي. وتُصنف طيران أديل اليوم كإحدى أحدث شركات الطيران منخفضة التكلفة وأسرعها نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وتحظى بالتقدير لما تتميز به من أداء دقيق في المواعيد، والذي يتجاوز باستمرار المتوسط العالمي لهذا المؤشر في قطاع الطيران.

تدير طيران أديل أسطولاً حديثًا من طائرات إيرباص A320 ذات الممر الواحد، والتي تنطلق من قواعد عملياتها الرئيسية في مدن الرياض وجدة والدمام لتخدم وجهات متعددة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، مع توسع دولي مطرد يشمل قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نقلت الشركة على متن طائراتها ما يزيد عن ستة وثلاثين مليون مسافر منذ انطلاق أولى رحلاتها. وفي شهر مايو من عام 2024 ميلادي، أبرمت طيران أديل أكبر صفقة شراء في تاريخها شملت 51 طائرة جديدة – 12 طائرة من طراز إيرباص A320neo و 39 طائرة أكبر حجمًا من طراز إيرباص A321neo – مع جدول زمني للتسليم يبدأ في عام 2026 ميلادي. وبحلول عام 2030، تعتزم فلاي أديل تشغيل مئات الخطوط الجوية التي ستشهد زيادة في حجم أسطولها وشبكة وجهاتها بواقع ثلاثة أضعاف لتصل إلى ما يزيد عن 100 طائرة ووجهة على التوالي. ويجعل هذا التوسع الهائل الذي تشهده طيران أديل هذه الشركة سريعة النمو واحدة من أكثر الجهات جاذبية للعمل فيها على مستوى البلاد.

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