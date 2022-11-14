أول عرض مواهب رقمي بالكامل يستقطب اهتماماً ضخماً على "تيك توك" ويحظى بدعم بارز من أهم المشاهير في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على رعاية "هيئة الموسيقى السعودية" لإطلاق مبادرتها "صوت السعودية" للبحث عن المواهب الموسيقية السعودية الواعدة حول العالم، وذلك بعد أن انتشر التحدي بشكل واسع عبر تطبيق "تيك توك" (TikTok).

وقد حصد تحدي "صوت السعودية" نجاحاً مذهلاً منذ اللحظة الأولى لإطلاقه في منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذلك بتحقيقه عدد مشاهدات فاق 327 مليون مشاهدة على منصّة "تيك توك"، وبمشاركة واسعة تجاوزت 22 ألف موهبة من جميع أنحاء المملكة وخارجها. استند تقييم لجنة التحكيم للمواهب على عدة معايير تتمثل بمستوى الإبداع والابتكار عبر مختلف الأنماط الموسيقية - سواء الغناء أو التلحين أو الإنتاج أو المزج الموسيقي أو العزف على الآلات الموسيقية من أي نوع – وتم الإعلان عن المرشحين النهائيين من أفضل المواهب المشاركة حيث بدأ الجمهور بالتصويت لاختيار مواهبهم المفضلة.

كما استقطبت المسابقة اهتمام أبرز مشاهير المنطقة، والذين أطلقوا العنان لمواهبهم على المنصّة ليحدثوا ضجة في المجال الرقمي ويحثّوا الناس على المشاركة. ومن ضمنهم نذكر المغنين السعوديين زينة عماد وعايض يوسف والمغني والملحن العراقي المتعدد المواهب سيف نبيل، والمغنية والممثلة الإماراتية بلقيس فتحي، ومغني الراب والهيب هوب والدي جي السعودي بيغ هاس، والمغنية والممثلة والنجمة التلفزيونية مايا دياب. كما خاض مشاهير التيك توك في السعودية التحدي بمشاركة بارزة من ايمي روكو ومصعب المالكي والكوميديين عبدالعزيز بكر وعبدالله بكر.

وفي هذا الصدد، صرّح سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي المكلّف لهيئة الموسيقى قائلاً: "لطالما حرصت "هيئة الموسيقى السعودية" باستمرار على العمل بشكل استباقي لإنشاء فرص واعدة لجميع المواهب السعودية ومنحها مساحة خاصة تمكنها من تحقيق النجاح والانطلاق نحو العالمية. ولقد تعاونّا مع منصتي أنغامي و ’تيك توك‘ على إطلاق تحدي ’صوت السعودية‘ كونه يتميّز عن التحديات الأخرى من حيث مدى انتشاره وسهولة الوصول إليه مقارنة ببرامج باكتشاف المواهب الاخرى. وبتعبير آخر، قمنا بابتكار أول عرض رقمي بالكامل للمواهب بالتعاون مع المنصّتين الرقميتين أنغامي و تيك توك".

من جهته، قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأنغامي: "لقد منح تأييد ’هيئة الموسيقى السعودية‘ لمبادرة تحدي ’صوت السعودية‘ زخماً كبيراً، مما يؤكد التزام الهيئة ودورها البارز في اكتشاف المواهب السعودية الواعدة وتمكينها. نحن ندرك في أنغامي مدى قدرة الموسيقى على توحيد الناس وتعزيز التناغم فيما بينهم، ونسعى بالدرجة الأولى إلى دعم المواهب من خلال منحها المجال للظهور والإبداع واستعراض قدراتها، وعلى الأخص السعوديين في كافة أرجاء العالم".

وأضاف مارون: "سيحظى الفائزون النهائيون بفرصة تسجيل أغانيهم الأصلية والتي سيتم إنتاجها وفقاً لأعلى المعايير الفنية، وستكون هذه الأغاني متاحة للاستماع والمشاهدة عبر أنغامي، كما ستتم دعوة الفائزين للمشاركة في حفلات موسيقية هامة في المنطقة".

بدورها، قالت جوان شهاب، رئيسة قسم الشراكات التجارية للخدمات المدارة، حلول الأعمال العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "تيك توك": "يغمرنا الحماس باختيار "هيئة الموسيقى السعودية" منصة "تيك توك" لإطلاق تحدي "صوت السعودية" الذي يُعدّ أول عرض عالمي رقمي بالكامل حول العالم للبحث عن المواهب. لقد حقّق التحدي حجم مشاركة هائلاً وإقبالاً واسع النطاق حتى الآن، مؤكداً على الكم الهائل من المهارات والمواهب الموسيقية في المملكة، بحضور "تيك توك" كمنصة مثالية تلقي بالضوء على العديد من المواهب الواعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف مارون قائلاً: "أود أن أشيد بالدور المهم لكافة المشاركين في التحدي، والذي لم يكن ليرى النور بدون التعاون الوثيق الذي جمع أنغامي و ’تيك توك‘ والمشاهير المشاركين، فضلاً عن التأييد من قبل ’هيئة الموسيقى السعودية‘، إضافة إلى الملايين من مستخدمي منصّة ’تيك توك‘ في جميع أنحاء العالم الذين فضلوا المشاركة في هذه المبادرة كل يوم وعلى مدار اليوم".

وكان التصويت قد بدأ يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022، ليتيح للمستخدمين دعم المنافسين المفضلين لديهم في قائمة المرشحين النهائيين. وسيتم اختيار الفائزين في مختلف الفئات من المواهب الموسيقية والفنية، ليحظوا بفرصة تسجيل أغنية أو مسار موسيقي أصلي من إنتاج أنغامي.

ابتكرت أنغامي تجربة داخل التطبيق الخاص بها مُصمّمة بعناية لتقديم الإرشادات للمشاركين ودعمهم خلال فترة التحدي. وتحتوي صفحة تحدي "صوت السعودية" على لايڤ راديو لتسليط الضوء على تطورات التحدي والمواهب على اختلاف فئاتها، وقسماً للبودكاست يقدم النصائح والإرشادات حول آلية إنشاء المشاركة على "تيك توك"، وميزة إضافية تتيح للمشاركين إمكانية الاستفادة من خبير موسيقي لتوجيههم خلال التحدي.

وانطلاقاً من سعيها الدؤوب للحفاظ على مكانتها كمنصة رائدة للموسيقى والترفيه في المنطقة، تلتزم أنغامي بتزويد المستخدمين بتجارب لا تضاهى مدفوعة بالتقنية.

لتنزيل التطبيق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.anghami.com.

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