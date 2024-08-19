القاهرة: وقع تحالف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"إنفنيتي باور" رسميًا على اتفاقية شراء للطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تعزيز قدرات انتاج الكهرباء المستدامة من الطاقة المتجددة التي ستولدها محطة طاقة الرياح البرية في مدينة رأس غارب بخليج السويس.

وبمجرد الانتهاء من إقامة هذا المشروع، ستصل القدرة الإجمالية لتوليد محطة رياح رأس غارب إلى 200 ميجاوات، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المحطة 810,000 ميجاوات ساعة من طاقة الرياح سنويًا، بالإضافة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 403,672 طن كل عام، وهو ما سيساهم في تحقيق أهداف الاستدامة في مصر.

ويُعد هذا المشروع واحداً من أحدث المشروعات التي تستهدف تعزيز محفظة مشروعات "إنفنيتي باور"، الشركة المشتركة بين "مصدر" و"انفنيتي" والتي تعتبر أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة، حيث تسعى للوصول لقدرات إجمالية من مشاريع الطاقة المتجددة قيد التشغيل تبلغ 10 جيجاوات بحلول عام 2030. ومع تحقيق هذا الهدف الطموح، ستتمكن "إنفنيتي باور" من توفير الكهرباء لـ 12 مليون منزل في جميع أنحاء أفريقيا بحلول نهاية العقد الحالي، كما سيساهم ذلك في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكميات هائلة تصل لحوالي 15 إلى 20 مليون طن سنويًا.

وحضر مراسم التوقيع الرسمية التي أقيمت بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، كل من معالي الدكتور/مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومعالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، والدكتور/محمود مصطفى كمال عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المصري، والمهندسة/صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المصري، والسيد/محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "إنفنيتي باور"، والسيد/هشام الجمل، مدير عام الشؤون الحكومية في "إنفنيتي باور"، والسيد/ مختار نادر أبو العطا، رئيس تنمية الأعمال لشمال أفريقيا في شركة "إنفنيتي باور"، والسيدة/ نورهان غريب، رئيس الشئون القانونية في شركة "إنفنيتي باور ".

ووقع الاتفاقية كل من السيد/محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، والمهندس/ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة" إنفنيتي باور"، والسيد/صلاح عزت، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور/محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبهذه المناسبة، قال السيد/محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة "إنفنيتي باور": "يسعدنا الإعلان عن بدء إنشاء مزرعة الرياح البرية في رأس غارب، وهو مشروع يعكس التزامنا الدائم بتطوير حلول طاقة مستدامة لمصر والمنطقة. إنّ هذه المبادرة الطموحة لن تعمل فقط على ترسيخ تواجدنا ودورنا في السوق المصري، ولكنها تمثل أيضًا خطوة محورية لتعزيز تأثيرنا المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وخلق وظائف جديدة للشباب المصري. إنّ إنفنيتي باور ستواصل التزامها بلعب دور محوري في خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نعمل من خلال "انفنيتي باور"، الشركة المشتركة بين "مصدر" و"انفنيتي" والتي تعد أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، على تزويد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بـ 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة، أي ما يعادل إنتاج 800 ألف ميجاوات/ساعة وتفادي إطلاق 403 آلاف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويشكل هذا المشروع البارز محطة مهمة في مساعينا للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية ودعم عملية الانتقال نحو الطاقة النظيفة".

وقال المهندس/ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: "تمثل مزرعة الرياح البرية في رأس غارب إضافة مهمة لقائمة مشروعاتنا في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يؤكد التزامنا بتمكين أفريقيا لكي تصبح رائدة الطاقة المستدامة والمتجددة على المستوى العالمي. تشكل المحطة الجديدة أيضًا خطوة محورية ضمن سلسة من الخطوات الأخرى التي تأتي في إطار سعينا لتطوير المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا."

نبذة عن «إنفنيتي باور»

«إنفنيتي باور»، أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة. ثمرة الشراكة بين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" تستهدف مشاريع توليد الطاقة في أفريقيا من خلال مصادر وتكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فضلاً عن عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بالطاقة الكهربائية وتطوير التكنولوجيا المكمَلة لتعزيز ازدهار هذه القطاعات، مثل تخزين البطاريات، وتطوير شبكات الربط والتوزيع. وبالتالي، الإستجابة إلى تحديات إمدادات الطاقة وانعدام أمنها في جميع أنحاء القارة الأفريقية. كما تعتزم الشركة تحقيق إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

تهدف إنفنيتي باور إلى تقوية نفوذها من خلال السجل الحافل لشركائها المؤسسين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في مجال تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة. ولديها حاليًا محفظة تشغيلية ضخمة وقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 1.3 جيجاواط في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى البنية التحتية في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، وهو ما يعادل خفض الانبعاثات الكربونية الى اكثرمن 3 ملايين طن سنويًا من خلال الاعتماد على أساليب توليد الطاقة التقليدية.

تتعهد إنفنيتي باور بإنارة القارة ودعم استدامة الطاقة المتجددة في جميع أرجاء أفريقيا. فضلاً عن منح فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقق التنمية الإجتماعية وضمان الحماية البيئية في المجتمعات المحلية.

للمزيد من المعلومات حول «إنفنيتي باور» ومحفظة مشاريع الشركة في قطاع الطاقة المتجددة يرجى زيارة www.weareinfinitypower.com

نبذة عن "مصدر":

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات طاقتي الشمس والرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع التي تنتشر في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 20 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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