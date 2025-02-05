تم مؤخرا تجديد اتفاقية التعاون بين البنك العربي و "اتيكو مجموعة فخر الدين" بميزات اضافية لتعزيز برامج الولاء والمكافآت "جواهر اتيكو" و"نقاط العربي" وذلك في إطار جهودهما الراميَة لمكافأة عملائهما وتقديم عروض قيّمة ومميّزة تنسجم مع أسلوب حياتهم واحتياجاتهم اليوميّة المتنوّعة. ووقع الاتفاقية عن البنك العربي السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن وعن "اتيكو مجموعة فخر الدين" السيد عزام فخرالدين، مدير العمليات التنفيذي لاتيكو مجموعة فخر الدين .

ومن خلال هذه الاتفاقية سيكون بإمكان حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالبنك العربي الاستفادة من العديد من المزايا الحصرية عند زيارة أي من مطاعم أو مرافق "اتيكو مجموعة فخر الدين"، وذلك بمنحهم قيمة اضافية ل “نقاط العربي" عند استبدالها ل “جواهر اتيكو" عبر تطبيق "عربي موبايل" عند الدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية. كما سيتم ربط برنامجي الولاء "جواهر اتيكو" و"نقاط العربي" معاً، مما يتيح للعملاء استبدال نقاطهم البنكية بنقاط برنامج الولاء التابع ل “اتيكو مجموعة فخر الدين" واستخدامها في أي من مطاعم أو مرافق المجموعة.

كما يشمل التعاون أيضاً تواجد البنك العربي في الفعاليات التسويقية التي تنظمها “اتيكو مجموعة فخر الدين” ضمن مرافقها ومطاعمها، بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء وتقديم مزايا وعروض حصرية.

وبهذه المناسبة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تعزيز مزايا برامجنا وتوظيفها بطريقة مبتكرة تنســجم مع تطلعات عملائنا المتجددة وتواكب نمط حياتهم". وأضاف: "يعد تعاوننا مع "اتيكو مجموعة فخرالدين" فرصة قيّمة لعملائنا للاستفادة من نقاط المكافآت ضمن برنامج "نقاط العربي" عبر "عربي موبايل" واستبدالها فورياً في أي من مطاعم المجموعة".

وأكد السيد عزام فخر الدين مدير العمليات التنفيذي لاتيكو مجموعة فخرالدين " أن عقد مثل هذه الاتفاقيات كفيل بأن يرسخ الدور الريادي للمجموعة في تقديم خدمات الضيافة وتعزيز برنامج الولاء – جواهر اتيكو - بما يتناسب مع رغبات زبائننا لمنحهم القيم المضافة للاستفادة القصوى من هذا البرنامج بطرق متعددة وأكثر حداثة تتماشى مع رؤيتنا لتحقيق اهداف المجموعة الإستراتيجية".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج "نقاط العربي" هو برنامج الولاء الخاص بعملاء البنك العربي، حيث يمنحهم نقاط مكافآت بناءً على تعاملاتهم اليومية مع البنك ويتيح لهم تجميع النقاط على العديد من معاملاتهم المصرفية واستبدال هذه النقاط بالنقد أو بقسائم شرائية مجانية لدى مجموعة واسعة من المحلات بالإضافة إلى إمكانية الدفع بواسطة هذه النقاط عبر تطبيق الدفع "عربي موبي كاش".

برنامج الولاء "جواهر اتيكو " هو برنامج الولاء الخاص باتيكو مجموعة فخرالدين تمنح المجموعة من خلاله زبائنها مكافآت على شكل جواهر بناءً على زيارتهم لمرافقها او عند استخدام التطبيق الخاص بها ليتم الاستفادة منها لاحقا كوسيلة دفع مجانية بالإضافة الى منحهم الامتيازات الاستثنائية للاستفادة من العروض التي تقدمها المجموعة.

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