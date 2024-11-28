استثمار مشترك بقيمة 2.5 مليون درهم بين تتراباك و يونيون بيبر ميلز لإنشاء خط إعادة تدوير عبوات الكرتون الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة

لإنشاء خط إعادة تدوير عبوات الكرتون الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة الخط المبتكر يتمتع بقدرات لإعادة تدوير 10,000 طن من عبوات الكرتون سنويًا، ما يساهم في تحويل نفايات التعبئة والتغليف بعيدًا عن مكبات النفايات ومنحها دورة حياة جديدة

سيوفر هذا الاستثمار الدعم لعملاء تتراباك والجهات الفاعلة في صناعة الأغذية والمشروبات خلال رحلة الاستدامة الخاصة بهم وتلبية الشروط التنظيمية المرتقبة للوائح المسؤولية الممتدة للمنتج

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت تتراباك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية، عن إطلاق خط إعادة تدوير عبوات الكرتون الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع يونيون بيبر ميلز، أحد أكبر مصانع إعادة التدوير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستتعاون الشركتان، من خلال استثمار مشترك تصل قيمته إلى 2.5 مليون درهم، لتشغيل خط إعادة تدوير يتمتع بالقدرة على معالجة ما يصل إلى 10,000 طن من عبوات الكرتون المستهلكة سنويًا، وتحويل هذه المواد بعيداً عن مكبات النفايات ومنحها دورة حياة جديدة، وذلك عبر إعادة تدويرها كمنتجات بهدف استخدامها في الإمارات العربية المتحدة. وتُشكل هذه المبادرة المميزة، خطوة بارزة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرات إعادة التدوير في الدولة، وفي الوقت نفسه تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري في المنطقة.

وتتعاون تتراباك مع يونيون بيبر ميلز، شريكها الموثوق في إعادة التدوير، الشركة الرائدة في مجال إعادة التدوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأولى الشركات التي قامت بتبني هذه المبادرة المبتكرة لتوفير حلول إعادة التدوير للعبوات الكرتونية في الدولة. وتهدف هذه المبادرة التي تتماشى مع شعار تتراباك والتزامها بحماية ما هو جيد: " الافراد والكوكب، والأطعمة"، إلى دفع الاقتصاد الدائري، من خلال تطوير كامل مراحل سلسلة القيمة، التي تشمل عمليات الجمع والفرز وإعادة التدوير.

وقال مارسيلو بيفا، المدير الإقليمي للاستدامة في شركة تتراباك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يجسد هذا الخط الجديد لإعادة التدوير، بشكلٍ مثالي أهداف الاستدامة الخاصة بتتراباك ويتوافق بشكلٍ استراتيجي مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 في دولة الإمارات. وتكتسب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أهمية خاصة، حيث تُعتبر حاجة ضرورية لتقدم السياسات والبنية التحتية الأساسية لتحقيق التحول الإيجابي في ممارسات إدارة النفايات. وستتيح شراكتنا مع يونيون بيبر ميلز ، الفرصة لتوفير قدرات إعادة التدوير لمعالجة العبوات الكرتونية، وتعزيز الحوار والتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة لتطوير الشروط التنظيمية، نحو تحقيق لوائح المسؤولية الممتدة للمنتج. وسيساهم هذا التناغم والتعاون، في إنشاء منظومة بيئية أكثر كفاءة لعمليات إعادة التدوير."

ويستخدم الخط الجديد، والذي تم نشره وتركيبه في يونيون بيبر ميلز ، تقنية متطورة لعملية فصل الألياف، ويتيح معالجة العبوات الكرتونية عبر فصل الألياف الورقية الخام عالية الجودة والمعتمدة عن طبقات البولي إيثيلين والألومنيوم (polyAl). ويتيح الى يونيون بيبر ميلز ، الوصول الحصري إلى هذه المواد الخام القيّمة، ما يساهم في تحقيق مستويات إضافية من الجودة والقوة لعملياتها، وإنتاج الورق المقوى لصناعة التعبئة والتغليف، وضمان استخدام الموارد بكفاءة.

وقال شبير حيدري، الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد عبدالله حاجي يوسف خوري وشركاه:"تجمعنا شراكة استثنائية مع تتراباك، وسيساهم إطلاق خط إعادة التدوير الجديد في تعزيز مستوى تعاوننا والإرتقاء به إلى آفاق جديدة. تتكامل مهمتنا مع التزام تتراباك بالاستدامة والاقتصاد الدائري، ونعمل معاً على تعزيز البنية التحتية لإعادة التدوير في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ واسع النطاق، ونتطلع إلى الإسهام في مستقبل أكثر استدامة. ويسعدنا تجهيز ونشر تقنية إعادة التدوير المبتكرة في يونيون بيبر ميلز."

وبهدف تعزيز عمليات إعادة التدوير والإرتقاء بها إلى مستويات جديدة، تُشكل مادة polyAl التي تنتجها هذه العملية، مادة خام لصناعة البلاستيك، حيث يمكن تشكيلها واستخدامها في صناعات البناء والأثاث أو تحويلها إلى كريات لاستخدامها في تطبيقات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وقوالب الحقن لإنتاج الصناديق، والألواح وغيرها من الاستخدامات. ويجري حاليًا العمل لإعادة تدوير مادة polyAl محليًا في الإمارات مع شركات إعادة التدوير المحددة.

وحتى تاريخه، تنفذ تتراباك حلول إعادة التدوير المبتكرة لعبوات الكرتون في جميع أنحاء العالم، من خلال شراكات مع أكثر من 200 شريك في مجال إعادة التدوير. واستثمرت الشركة في عام 2023، ما يقارب من 40 مليون يورو لتسريع عملية إعادة تدوير عبوات المشروبات على مستوى العالم، وتواصل في التزامها نحو زيادة هذا الاستثمار في السنوات المقبلة، لتحقيق طموحاتها نحو الاقتصاد الدائري. في العام عينه، تم جمع حوالي 1.3 مليون طن من عبوات الكرتون وإرسالها لإعادة التدوير على مستوى العالم، ما يمثل زيادة بنسبة 7% في الحجم مقارنة بعام 2022، وهو ما أدى إلى رفع معدل إعادة التدوير العالمي ليصل إلى 27%.

وتعكس شراكة تتراباك مع يونيون بيبر ميلز ، أعلى مستويات الالتزام بتطوير قدرات إعادة التدوير المحلية في الإمارات، مع تحويل عبوات الكرتون ما بعد الاستهلاك إلى منتجات معاد تدويرها ذات قيمة وجودة عالية. وتُشكل هذه المبادرة، خطوة هامة في مسيرة الإمارات نحو التنمية المستدامة، ومن شأنها الإسهام في تعزيز التعاون مع شركات جمع النفايات وإدارتها. بالإضافة إلى دورها في تعزيز الوعي الاستهلاكي من خلال المبادرات التعليمية.

نبذة عن تتراباك

تتراباك هي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول وتجهيز، ومعالجة الأغذية، وخدمات التعبئة والتغليف. توفر تتراباك، من خلال العمل عن كثب مع عملائها والموردين، إمكانية الوصول إلى الأطعمة المغذية والآمنة لمئات الملايين من الأشخاص يومياً في أكثر من 160 دولة. وتلتزم تتراباك، من خلال جهود أكثر من 24,000 موظف حول العالم، بتوفير الطعام الآمن في كل مكان، وستواصل في جهودها وأنشطتها لحماية العناصر الأساسية في حياتنا: الناس والكوكب، والأطعمة.

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