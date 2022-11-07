وقعت شركة الضيافة الرائدة ومقرها الإمارات اتفاقية لإدارة منتجع أطلس كراون البيئي في جبال الأطلس المغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة تايم للفنادق ومقرها الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استراتيجية لإدارة 35 كوخ (شاليه) وجناح فندقي فاخر في منتجع أطلس كراون البيئي الفاخر في منتزه إفران الوطني في جبال الأطلس المغربية، حيث سيكون أول منشآت المجموعة في المغرب.

سيخضع منتجع أطلس كراون كوليكشن باي تايم لعملية توسعة رئيسية وعمليات تجديد والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2023، حيث سيتألف المنتجع من 17 جناحاً فاخرًا مصنوع من خشب الأرز و18 جناحًا فندقيًا ومركزًا للمؤتمرات وحمام سباحة داخلي وخارجي مدفأ ومطعم وبحيرة اصطناعية ونادي صحي (سبا) واسطبلات للخيول ونادي ترفيهي للأطفال.

يحتوي النادي الصحي (السبا) على حمام مغربي بالإضافة إلى خدمة علاجات التدليك التي تجمع بين الرفاهية الجسدية والعقلية، كما سيقوم طاهي المنتجع أيضًا بإعداد قوائم طعام صحية على مدار اليوم باستخدام المنتجات العضوية والخضراوات الطازجة المزروعة في حديقة المنتجع.

وسيقدم المنتجع البيئي الفاخر مجموعة من الأنشطة الخارجية في الهواء الطلق مثل: ركوب الخيل وركوب الدراجات الهوائية في الجبال بالإضافة إلى جولات المشي لمسافات طويلة في غابة المنتزه الوطني، مما يتيح للضيوف التواصل المباشر مع الطبيعة والاستمتاع بالمناظر الخلابة عبر جبال الأطلس، كما يحتوي المنتجع على نادي "ميشليفن غولف آند كاونتري" لعشاق رياضة الغولف والذي يتكون من 18 حفرة ويمكن الوصول إليه بكل سهولة.

وبهذه المناسبة قال السيد محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: " يقع المنتجع على بعد حوالي ساعة واحدة فقط بالسيارة من مطار فاس، الذي يوفر رحلات منتظمة متصلة بالدار البيضاء والرباط، وسيكون المنتجع ملاذًا مثاليًا على مدار العام للعائلات والأزواج للاسترخاء بعيداً عن الضوضاء في أحضان الطبيعة الجميلة، حيث يقع منتجع أطلس كراون على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من عدة بحيرات غاية في الجمال".

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات المنتدى الأفريقي للاستثمار الفندقي (AHIF) 2022، الذي أقيم هذا العام في تغازوت بالقرب من أكادير.

-انتهى-

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن تايم للفنادق:

تأسست مجموعة تايم للفنادق في عام 2012 من قبل فريق متعدد الجنسيات، حيث يُدار كل فندق من فنادقها في الإمارات العربية المتحدة بشغف لا يضاهى مع توفير جميع احتياجات السفر، حيث يمكن رؤية نطاق أفكارنا في كل جانب من جوانب فنادق تايم، ابتداءً من ميزات الغرفة الفاخرة إلى المهارات الاستثنائية التي يمتلكها الموظفين المسؤولين عن تنظيم الفعاليات لدينا.

تجسد عائلة فنادق تايم الضيافة التي لا مثيل لها في المنطقة، حيث تقع فنادق تايم في بعض أكثر المواقع الاستراتيجية في دولة الإمارات وخارجها، وتوفر للمسافرين أماكن إقامة على الطراز العالمي تتماشى مع الاتجاهات المعاصرة، فضلاً عن الضيافة العربية الشهيرة في المنطقة. لمعرفة المزيد من المعلومات حول فنادق تايم يرجى زيارة: .https://www.timehotels.com/

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com