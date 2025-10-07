الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة تالي سوليوشنز، المزود الرائد لحلول إدارة الأعمال في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع فرع معهد المحاسبين القانونيين الهندي (ICAI) في دبي، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى تمكين المحاسبين القانونيين في الدولة من خلال تبني التكنولوجيا، وتعزيز التعلم المستمر، وزيادة الظهور المهني.

ويمثل فرع ICAI بدبي أكثر من 3100 عضو نشط، ويؤدي دورًا محوريًا في دعم المنظومة المالية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وضمن هذه الشراكة، ستقدم تالي سوليوشنز ست ورش عمل متخصصة (Masterclasses) على مدار العام تركز على برنامج TallyPrime، وتوفر تدريبًا عمليًا على تقنيات المحاسبة والامتثال الحديثة، بما يعزز من كفاءة العمليات، ودقة الأداء، وقيمة الخدمات المقدمة للعملاء.

وفي تعليقه على الشراكة، صرح فيكاس بانشال، المدير العام – تالي سوليوشنز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يُجسّد تعاوننا مع فرع ICAI بدبي التزامنا المستمر ببناء منظومة تمكّن الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الريادة عبر المعرفة والثقة بالتكنولوجيا. ومع التغيرات السريعة في مشهد الضرائب بدولة الإمارات، وخاصة بعد توقيعنا اتفاقية التكامل الضريبي الرقمي مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فإننا في موقع مثالي لدعم المحاسبين القانونيين في فهم المتطلبات التنظيمية ومساعدة الشركات على الامتثال. هذه الشراكة تعكس رؤيتنا المشتركة للارتقاء بالمهنية وتعزيز مجتمع الأعمال في الدولة.

ومن جانبه، أضاف المحاسب القانوني جاي براكاش أغاروال، رئيس فرع ICAI بدبي: تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد. وإذا أراد الاقتصاد النمو والازدهار بسرعة، تجب تقوية هذا العمود، وإلا فسيتعرض الاقتصاد للضعف. تالي تساهم في دعم هذا الأساس من خلال بساطة منتجاتها وسهولة العمليات. ويؤمن فرع ICAI بدبي بهذه البساطة، ولهذا استمر التعاون بين تالي والمعهد للعام العاشر على التوالي، حيث نعمل معًا على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال التعليم والمعرفة والتدريب.

تُعزّز مذكرة التفاهم العلاقة الطويلة بين تالي وفرع ICAI بدبي، التي تمتد لأكثر من عقد، من خلال إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق قيمة أكبر لأعضاء المعهد. وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه الإمارات تطورات جوهرية في السياسات الضريبية مثل تطبيق ضريبة الشركات، والإيداع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، واستعدادات تطبيق الفوترة الإلكترونية. ومن خلال الجمع بين التعلم العملي والتقنيات المتقدمة، تضمن هذه الشراكة جاهزية المهنيين الماليين لمواكبة التغييرات التنظيمية والتكنولوجية.

وإلى جانب ورش العمل، سيحصل المحاسبون القانونيون على إمكانية الوصول إلى منصة Bosses of Bookkeeping (BoB) والانضمام إلى مجتمع تالي النشط الذي يضم أكثر من 70,000 شركة في الدولة، مما يمنحهم فرصة للتواصل مع الشركات الباحثة عن مستشارين موثوقين، وبناء حضور مهني أقوى.

سيكون لخبراء تالي حضور مستمر أيضًا في فعاليات فرع ICAI بدبي طوال العام، لتقديم المشورة، ونقل المعرفة، والدعم الفني للأعضاء كلما دعت الحاجة.

وبالنسبة لأعضاء ICAI، تعني هذه الشراكة منصة أقوى لتطوير المهارات وخدمة العملاء بكفاءة أكبر، بينما تعزز لتالي سوليوشنز علاقتها مع مجتمع المحاسبين القانونيين، الذين يواصلون أداء دور رئيسي في نمو الشركات والامتثال في المنطقة.

نبذة عن تالي سوفت وير سوليوشنز (شركة منطقة حرة)

تحتل شركة تالي سوفت وير سوليوشنز (شركة منطقة حرة) مكانة رائدة في صناعة برمجيات إدارة الأعمال. وتحظى شركة تالي سوليوشنز باعتماد من الهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعملت في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقد الماضي وساعدت أكثر من 70,000 شركة في المملكة على تلبية احتياجاتها في مجالات المحاسبة والمخزون والامتثال. ومنذ إنشائها في عام 1986، ساهمت منتجات تالي البسيطة الفعالة في تحديد مفهوم جديد لطريقة إدارة الشركات. وبعد أن استمرت لأكثر من 3 عقود في تقديم حلول تكنولوجية رائدة، أصبحت تالي رمزًا للابتكار والقيادة دون منافس. وبفضل ثقة أكثر من 2.5 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، تقدم تالي خدماتها لأكثر من 7 ملايين مستخدم من مختلف المجالات في أكثر من 100 دولة.

