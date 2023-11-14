المنصة تدعم المواهب الإماراتية وتساعد الشركات على تحقيق التناغم بين أهداف التوطين والتطور المهني

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تاسك للتوظيف، الرائدة في مجال خدمات التوظيف الخارجية والموارد البشرية عن إطلاق أول تطبيق توظيف خاص بالمواطنين الإماراتيين في المنطقة. ويهدف تطبيق "فالك طيب" إلى ربط المواهب الإماراتية بفرص العمل المناسبة، وتم إطلاقه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور كبار الشخصيات في تاسك للتوظيف ووفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين ومتخصصين في الموارد البشرية وممثلين عن منظمات شبه حكومية وشركات من حول العالم.

وكشف استبيانٌ حديث أجرته تاسك للتوظيف شمل أكثر من 500 مواطن إماراتي أن قرابة 77٪ من المشاركين يفضلون استخدام بوابات ومواقع الوظائف كوسيلة للبحث عن عمل. في حين يفضل 5٪ استخدام المواقع الإلكترونية للشركات ووكالات التوظيف؛ وساعد الاستبيان في تسليط الضوء على الحاجة إلى منصة مبتكرة للبحث عن عمل لتقليص الفجوة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المتاحة للمواطنين الإماراتيين. ويشكل فالك طيب نقطة تحول في رحلة المواطنين الإماراتيين للبحث عن عمل، ويعزز من فرص تطور مواطني دولة الإمارات ويدعم خطة التوطين التي تعتمدها حكومة دولة الإمارات. كما بيّن الاستبيان وجود حالة متزايدة من عدم الرضا عن الرواتب الحالية مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين وفرص العمل المتاحة حالياً. ويهدف فالك طيب إلى تقليص هذه الفجوة، من خلال تقديم حل شامل لمختلف الجهات المعنية من المرشحين والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها إضافة إلى الجهات الحكومية الإماراتية.

وتعليقاً على إطلاق تطبيق فالك طيب، قال ماهيش شهدادبوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاسك للتوظيف: "نقترب من خلال إطلاق فالك طيب، خطوة نحو الوفاء بوعدنا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدتهم على الوصول إلى الوظائف التي يحلمون بها. توفر هذه المنصة المخصصة للبحث عن عمل بوابة لدخول بيئة العمل الديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يوفر تطبيق فالك طيب للمواطنين الإماراتيين فرصاً للارتقاء بمهاراتهم، حيث يمكن للمواهب الإماراتية تعزيز مهاراتها وتطوير إمكاناتها. ولطالما كانت الإمارات العربية المتحدة مركزاً تجارياً عالمياً ساعد ملايين المرشحين من جميع أنحاء العالم على الازدهار في بيئة من العمل المشترك. وحان الوقت لتوفير مصدر موثوق للتوظيف للمؤسسات والباحثين عن الوظائف من المواطنين الإماراتيين لمواكبة أهداف التوطين لحكومة الإمارات العربية المتحدة".

يوفر فالك طيب لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة لمتابعة فرص العمل المناسبة لهم، كما يزودهم بالموارد والدعم لتطوير مهاراتهم. ويضمن التطبيق عثور المواهب الإماراتية على الوظائف التي تلبي تطلعاتهم وتتوافق مع مهاراتهم من خلال تبسيط عملية البحث. كما يوفر فالك طيب للمؤسسات فرصةً لعرض فرص العمل للمواطنين الإماراتيين مما يسهل التواصل مع المواهب المحلية. ويستقطب التطبيق المواهب الإماراتية في كافة المجالات، من خلال التبسيط الذكي لعمليات التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة للمواطنين الإماراتيين بسرعة ودقة.

بدوره، قال علي عباس، مدير شؤون النمو في تاسك للتوظيف: "يعتز تطبيق فالك طيب بمواكبة برنامج نافس. حيث يربط المرشحين المناسبين بالوظائف المناسبة، من خلال التركيز على فهم جميع المواهب الإماراتية ودعمها. كما نسعى إلى توفير مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع، من خلال تمكين المواهب الإماراتية ودعم تطورها المهني".

عملت تاسك للتوظيف على تطوير تطبيق فالك طيب ليكون منصة بسيطة وسهلة مع واجهة وإجراءات سهلة الاستخدام. ويمكن للمستخدمين اتباع خطوات بسيطة لتسجيل الدخول إلى التطبيق والانطلاق في رحلة البحث عن الوظيفة، واستكشاف الآفاق التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم وتطلعاتهم وأهدافهم المهنية. كما يساعد برنامج تشات جي بي تي المُدمج في التطبيق في إنشاء السير الذاتية وتحديثها لعرض التفاصيل ذات الصلة وإبرازها. ومن المتوقع أن يقوم تطبيق فالك طيب، من خلال خدمات تقديم طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، وتقليص قوائم المرشحين لدراسة خلفياتهم، والمفاوضات حول الرواتب، والتأهيل؛ بوضع مفهوم جديد للبحث عن وظيفة للمواطنين الإماراتيين والشركات في دولة الإمارات.

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حول تاسك

تحتفل تاسك بمرور 16 عاماً من الخبرة في توفير أفضل المواهب التي تحتاجها الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد تاسك واحدة من الشركات الرائدة في مجال التوظيف والاستعانة بالخدمات الخارجية.

تتمتع تاسك بخبرة واسعة في مجال الاستعانة بالخدمات الخارجية والتوظيف وإدارة الرواتب وحلول الموارد البشرية. ويضم فريق تاسك أكثر من 300 موظف وأكثر من 5500 مزود يقدمون خدماتهم لأكثر من 450 عميل حالياً، وتمتلك الشركة مكاتب في دبي والرياض وأبوظبي والدوحة وبنغالور.

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