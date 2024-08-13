سيتمكن عملاء تاتا للخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط من الوصول والاستفادة من خبرات توف سود ميدل إيست وحلول تاتا للخدمات الاستشارية الرقمية لتحقيق أهدافهم بالتخلص من انبعاثات الكربون

دبي: أعلنت شركة تاتا للخدمات الإستشارية (المدرجة في بورصة بومباي للأوراق الماليةBSE: تحت الرمز 532540، وفي السوق الوطنية للأوراق المالية NSE تحت الرمزTCS)، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال، عن تعاون استراتيجي مع شركة توف سود ميدل إيست TÜV SÜD Middle East، المزود العالمي الرائد لخدمات التدريب و الفحص والإختبار وشهادات الاعتماد. ويتيح هذا التعاون الفرصة لشركة تاتا للخدمات الإستشارية لتسريع عمليات إدارة الكربون وتحقيق رحلة الاستدامة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توفير حلول مخصصة على مستوى الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

ستتوفر هذه الحلول المصممة خصيصاً للشركات على منصة TCS Zero Carbon Platform، والتي تُعتبر حل رقمي مسجل الملكية، يساعد المؤسسات في إدارة ومراقبة بصمتها الكربونية واعتماد ممارسات الأعمال المستدامة. سيتمكن العملاء من الاستفادة من حلول تاتا للخدمات الإستشارية إلى جانب خبرة توف سود في مشاريع الاستدامة تحت معايير ّISCC+، وGold Standard، وUNFCCC، وVerra، وGCC، والمعايير الدولية مثل ISO 14064-1/2.

وقال الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في تاتا للخدمات الاستشارية سومانتا روي: "تندرج الاستدامة في صلب فلسفة تاتا للخدمات الاستشارية، حيث ينصب تركيزنا وأنشطتنا على مجتمعنا، وكوكبنا، وتحقيق أهدافنا. ويعكس تعاوننا مع توف سود التزامنا وتفانينا في تمكين المؤسسات في الشرق الأوسط وأفريقيا لتحقيق طموحاتهم في مجالات الاستدامة. ومن خلال الإستفادة من قوة البيانات والابتكار الرقمي عبر منصة تاتا للخدمات الاستشارية الخالية من الكربون، نهدف إلى بناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة".

تهدف تاتا للخدمات الإستشارية وتوف سود ميدل ايست إلى إحداث تأثير بيئي كبير وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا التحالف الاستراتيجي.

ومن جهته قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة توف سود ميدل إيست مصطفى جاسم: "انطلاقاً من خبرتنا الواسعة في المبادرات الخاصة بقضايا التغير المناخي العالمي، يسعدنا التعاون مع تاتا للخدمات الاستشارية من أجل تقديم الدعم للجهود التي تبذلها المؤسسات والشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا لتحقيق الاستدامة. ومن خلال خبرتنا الطويلة ومنصة تاتا للخدمات الاستشارية الخالية من الكربون، نهدف إلى مساعدة الأعمال التجارية على إدارة انبعاثات الكربون بشكلٍ فعال واتخاذ قرارات مدروسة ومستدامة".

مع أكثر من 200 عرض وخدمة للاستدامة، تساعد شركة تاتا للخدمات الإستشارية العملاء في جميع أنحاء العالم في رحلاتهم نحو الاستدامة. وتجمع منصة TCS Zero Carbon Platform بين الحلول المؤسسية لتعريف الحدود التشغيلية، وجمع بيانات الانبعاثات، وتخصيص لوحات المعلومات. ويتم تشغيل المنصة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بتحليل البيانات، وتوقع الاتجاهات، وتحديد نقاط الانبعاث الرئيسية لاتخاذ تدابير استباقية لتقليلها. كما تعمل على تبسيط التقارير الرقمية، وتسهيل الحصول على الشهادات، ودعم تنفيذ الحلول المستدامة التحويلية.

نجحت تاتا للخدمات الاستشارية في الحفاظ على مكانتها كعنصر دعم وتمكين للاستفادة من قوة التكنولوجيا، بهدف إحداث تأثير إيجابي على المجتمع ودفع التحول المستدام عبر مختلف القطاعات. وانطلاقاً من موقعها كشركة تابعة لمجموعة تاتا، تدرك شركة تاتا للخدمات الإستشارية مدى تأثيرها على البيئة. ففي عام 2021، وضعت الشركة هدفاً طموحاً للاستدامة يتمثل في خفض انبعاثاتها المطلقة بنسبة 70% عبر النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2025، مقارنة بعام 2016 ، كما هدفت إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2030. ومع بداية السنة المالية 2024، كانت تاتا للخدمات الاستشارية قد خفضت بالفعل بصمتها الكربونية المطلقة عبر النطاق 1 والنطاق 2 بنسبة 80% مقارنة بعام 2016، متجاوزة هدفها بنسبة 10%، وذلك قبل عام من موعدها المحدد.

نبذة عن تاتا للخدمات الإستشارية (TCS)

تاتا للخدمات الإستشاريةTCS ، هي مؤسسة مختصة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول الاستشارات والأعمال، حيث ساهمت في مسيرة التحول الرقمي للعديد من أكبر الشركات في العالم على مدى 55 عاماً. ويتم تقديم مجموعة خدمات وحلول الأعمال والتكنولوجيا والهندسة التي تقودها الاستشارات والمدعومة بالمعرفة من خلال نموذج التسليم الفريد الخاص بها Location Independent Agile™، والمعترف به كمعيار للتميّز في تطوير البرمجيات.

وانطلاقاً من موقعها كجزء من مجموعة Tata، أكبر مجموعة أعمال متعددة الجنسيات في الهند، تضم تاتا للخدمات الإستشارية، أكثر من 608000 من أفضل المستشارين المدربين في العالم في 55 دولة. وحققت الشركة إيرادات موحدة بقيمة 27.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، وهي مدرجة في بورصة بومباي للأوراق المالية والبورصة الوطنية في الهند. ونجحت شركة تاتا للخدمات الاستشارية من خلال موقفها الاستباقي بشأن تغير المناخ وأنشطتها الحائزة على جوائز مع المجتمعات في جميع أنحاء العالم، في تعزيز مكانتها في مؤشرات الاستدامة الرائدة مثل مؤشرات الاستدامة العالمية التي توفرها شركة MSCI ومؤشر FTSE4Goodللأسواق الناشئة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.tcs.com

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