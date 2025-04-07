دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "تاتا للاتصالات"، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الاتصالات، و"موبايلي"، إحدى أبرز شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن توسيع شراكتهما في مجال إشارات التجوال، بهدف توفير خدمات متسقة وعالية الجودة لعملاء موبايلي في جميع أنحاء العالم.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز خدمات التجوال الدولي التي تقدمها "موبايلي"، لضمان اتصالات سلسة وجودة خدمة عالية وتجربة محسّنة للعملاء أثناء سفرهم.

وتستند "تاتا للاتصالات" على خبرتها الواسعة في التعاون مع مشغلين عالميين لشبكات الجوال، كما ستعتمد على منصتها المتطورة RoamPulse™ لمراقبة الأداء وحل المشكلات، بهدف تحسين عمليات التجوال الدولي لدى "موبايلي".

وسيتيح دمج هذا الحل المتقدم من "تاتا للاتصالات"، لـ"موبايلي" الاستفادة من أدوات مراقبة دقيقة وتحليلات آنية وآليات مؤتمتة لإصلاح الأعطال، بما يضمن حل المشكلات بشكل استباقي وتقديم خدمات اتصال بدون انقطاع لعملائها على مستوى العالم.

كما ستتمكن "موبايلي"، من خلال الاعتماد على منصة RoamPulse™، من تعزيز كفاءة شبكتها وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتزويد عملائها بخدمات تجوال محسنة، مما يرسخ التزام الشركتين بالتطور والابتكار وكسب رضا العملاء.

كما ستساعد التحليلات القائمة على البيانات حول حركة المستخدمين على الشبكة وتجربة العملاء في مجال التجوال عن طريق منصة RoamPulse™، على زيادة فرص تحقيق الإيرادات وتعزيز مكانة "موبايلي" في السوق، فضلاً عن تمكينها من تحسين الاستفادة القصوى من الموارد.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مانوج غونجي، الرئيس الدولي لأعمال خدمات الاتصالات الصوتية والتجوال لدى "تاتا للاتصالات": "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع ’موبايلي‘ لتمكين عملائها من الاستفادة من الجيل التالي من خدمات التجوال المتطورة، حيث توفر منصة RoamPulse™ الخاصة بنا لـ’موبايلي‘ أدوات مبتكرة لرصد الأداء ومعالجة الأعطال، لضمان اتصالات دولية سلسة وتقليل وقت الانقطاعات وتحسين الشبكة. وترسخ هذه الشراكة التزامنا بدعم التطور التكنولوجي وتوفير تجربة عالمية المستوى لعملائنا".

ومن جهته قال ثامر الفدا، نائب الرئيس الأول لقطاع مبيعات الجملة لدى "موبايلي": "تتماشى شراكتنا مع ’تاتا للاتصالات‘ مع تركيزنا الاستراتيجي على الابتكار وتجربة العملاء، حيث تتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من الخبرات العميقة لـ’تاتا للاتصالات‘ وحلولها المتطورة لتحسين خدمات التجوال وتخفيض الاعتماد على الجهود اليدوية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الإيرادات. وسيوفر هذا التعاون لعملائنا تجربة معززة وخالية من المشاكل عند استخدام خدمات التجوال، مما يؤكد على التزامنا الراسخ بالجودة والتميز".

ونتيجة الاعتماد العالمي لتحليلات التجوال المتقدمة، حصدت "تاتا للاتصالات" مؤخراً جائزة "أفضل مزود لخدمات التجوال" من "كاليدو إنتليجنس" في "تقييم أفضل مزودي التجوال" لعام 2024، مما أسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع.

لمحة عن "موبايلي"

شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية أطلقت تجارياً في مايو 2005. وتقدم الشركة خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية تشمل العملاء الأفراد والعملاء المؤسسيين وشركات الاتصالات. وتعد "موبايلي" إحدى أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، كما أنها تمتلك واحدة من أوسع شبكات الألياف البصرية إلى المنازل، فضلاً عن امتلاكها أحد أكبر أنظمة مراكز البيانات في العالم.

لمحة عن "تاتا للاتصالات"

تعد "تاتا للاتصالات" (المدرجة في البورصة الوطنية الهندية تحت الرمز NSE: TATACOMM وفي بورصة بومباي تحت الرمز BSE: 500483) جزءاً من مجموعة "تاتا"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تطوير المنظومات الرقمية التي تدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في أكثر من 190 دولة ومنطقة. وتستند الشركة في أعمالها على الثقة، وتساعد الشركات في مختلف أنحاء العالم على تحقيق التحول الرقمي من خلال الشراكات وما توفره من حلول متصلة وإمكانيات الاتصال الأساسية والمتطورة والاستضافة السحابية والحلول الأمنية والخدمات الإعلامية. وتتمتع الشركة بقائمة عملاء واسعة تشمل 300 من أصل 500 شركة مدرجة على لائحة "فورتشن 500"، حيث تربط بين هذه الشركة وأكثر من 80% من الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.tatacommunications.com

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