القاهرة، قامت شركة بُكرة، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بعرض خطتها ورؤيتها المستقبلية، كما ناقشت أبرز مستجدات أعمالها وأهدافها الاستراتيجية. حيث تقدم بُكرة مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية تتيح لعملائها من الافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تكوين محافظ استثماريه للاستثمار في العقارات، والمعادن الثمينة، وأدوات الدين من خلال منتجات استثماريه متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمعتمدة على التكنولوجيا المالية، مما يساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة وسهولة.

وفي هذا السياق صرّح أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة: "بأن الشركة منذ بداية إنطلاقها في عام 2023 وهي تهدف إلي بناء أسس قوية تضمن تطبيق أعلى مستويات الأمان والخصوصية وحماية أموال المودعين بالإضافة إلي الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تطوير بنية تكنولوجية متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات الأمن السيبراني وذلك كله بهدف ضمان توفير منصة أمنة تلتزم بأعلى معاييرالأمان لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم، ونحن نلتزم بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد و الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أهدافهم المالية بطرق تتميز بالسهولة والامان، كما نؤمن بأن التكنولوجيا المالية يجب أن تكون في متناول الجميع، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من خلال منصة بُكرة التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المالية المتخصصة، مؤكداً أن بُكرة لا تقتصر فقط على تقديم خدمات استثمارية للأفراد، بل تسعى أيضًا لتقديم حلول استثماريه و تمويلية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الBusiness Portal الذي يتيح للعملاء متابعة استثماراتهم و تطورها بكل شفافية.

وفي إطار جهود بُكرة من أجل الحفاظ على أموال العملاء، فإن الشركة خلال الفترة الماضية حصلت على كافة التراخيص اللازمة لبدء عملها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وايمانا مننا بالشمول المالي فآننا بصدد الحصول على الموافقات اللازمة لإدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة مثل الـ Digital KYC و Digital Contract والتي سوف تمكن العملاء من استخدام منصة بُكرة بسهولة.

وأضاف الصاوي أن "بُكرة "تولي أهمية كبيرة لتعزيز الاستدامة، عبر تشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية الشركة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى أن أهداف الشركة تتماشى مع جهود الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد، مشددًا على حرص "بُكرة" على دعم الشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا الإطار، تسعى الشركة إلى تزويد العملاء بالمعرفة والأدوات المالية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستثمارية بفعالية، ويوفر لهم فرصًا استثمارية مبتكرة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

نبذة عن بُكرة:

بُكرة هو أول منصة متخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصممه بغرض تحقيق الأهداف المالية، مُحدثًا ثورة في مجال إدارة الثروات. حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية الاستثمار في العقارات والمعادن الثمينة وأدوات الدين من خلال منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهي منصة مرخصه بالكامل من الهيئة العامل للرقابة المالية وتعد بُكرة بوابة رقمية نحو الحرية المالية، حيث تمنح المستخدمين القدرة على تحويل أهدافهم المالية إلى واقع ملموس وذلك بفضل فريق العمل الذي يتمتع بالكفاءة اللازمة والخبرات الواسعة..

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