القاهرة - بَيوت، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 15 عامًا تطمح في تحقيق تغيير شامل في هذا القطاع عن طريق تقديم عملية بحث سلسة قائمة على التكنولوجيا، مستندةً إلى تاريخها كمنصة أولى للعقارات في الإمارات العربية المتحدة.

بعد النجاح الكبير لحملة إطلاق الشركة المميزة الذي تضمن تعليقًا صوتيًا لا تخطئه الأذن، تكشف بَيوت مصر عن فصل جديد في مسيرتها بالسوق المصري مع إطلاق أحدث حملاتها الإعلانية التي تعكس لقطات جاذبة للانتباه للعقارات الفاخرة مرورًا بالتفاصيل الداخلية الدقيقة التي تبرز روعة التصميم والهندسة المعمارية للوحدات. لا تقتصر الحملة على عرض نمط الحياة الراقي الذي توفره بَيوت من خلال منصتها المبتكرة، بل تغمر المشاهدين أيضاً في سرد بصري غني، يجسد تجربة سكنية استثنائية.

حققت بَيوت مصر نموًا استثنائيًا في عامها الأول بالسوق المصري، حيث بلغ وصل المستخدمين النشطين شهريًا لتطبيق بَيوت إلى 1,150,000 مستخدم، زيادة إضافية من 674,395 فقط في مارس 2024. وازداد العملاء المحتملين من 17,050 في مارس 2024 إلى 50,000، مما يعكس تزايد شعبية المنصة بشكل كبيرـ حيث أصبحت بَيوت في وقت قياسي منصة رائدة وموثوقة في قطاع العقارات المصري، مع حصولها على تقييم ثابت 4.5 نجمة من مستخدمي التطبيق.

تُعد التكنولوجيا المتقدمة لبَيوت عاملاً رئيسياً في نجاح منصتها. من خلال دمج خوارزميات البحث الذكي، والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والميزات سهلة الاستخدام، تضمن بَيوت تمكين المستخدمين من العثور بسرعة على العقارات التي تطابق تفضيلاتهم. يوفّر التطبيق واجهة مستخدم سلسة وقوائم عقارية مُفصّلة، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مدروسة بثقة.

وتعليقًا على التوسع في السوق المصري، الرئيس التنفيذي لبَيوت مصر، هارون رشيد قال: ""تتمتع بَيوت بسجل حافل من الإنجازات والنجاحات في الإمارات، ولذلك يسعدنا مواصلة توسعنا في السوق المصري وترسيخ مكانتنا في هذا السوق الإقليمي الهام باعتبارنا أفضل منصة للتكنولوجيا العقارية. ومن خلال الاستفادة من خبرتنا الفريدة وحلولنا المتطورة، تلتزم بَيوت بتطوير تجربة المستخدمين في البحث والعثور على العقارات التي تناسبهم".

يوضح الإعلان الجديد كيف يقوم تطبيق بَيوت بمساعدة المستخدمين في الوصول للعقارات المثالية التي تناسب أذواقهم- إنها كنوز مخفية يمكن اكتشافها بنقرة واحدة فقط. ويعكس هذا الإعلان الفني التجربة المميزة التي تقدمها بيّوت، ويدعو المشاهدين لاستكشاف عالم يصبح فيه العثور على المنزل المناسب أمرًا سهلًا بمساعدة أدوات تكنولوجية متطورة.

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