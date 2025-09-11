كشفت الشركة عن مقرها الإقليمي الجديد بمساحة 22,400 متر مربع في لايسن فالي الذي يضم أكبر مركز خبرات في الشرق الأوسط.

وقد دعمت بي دبليو سي الشرق الأوسط أكثر من 50 جهة ونفذت أكثر من 100 مبادرة في مختلف أنحاء المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت بي دبليو سي الشرق الأوسط خلال اجتماع الشركاء السنوي في الرياض، الذي جمع أكثر من 500 شريك من شبكتها الإقليمية والعالمية، عن تعزيز التزامها تجاه المملكة العربية السعودية من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، والبنية التحتية، والأثر المجتمعي. يشمل هذا الالتزام تطوير المواهب الوطنية، وتمكين قادة المستقبل، وتوسيع قدرات الشركة من خلال مقرها الإقليمي الجديد في لايسن فالي، ومركز خبرات في الرياض. تجسد هذه الخطوة التزام بي دبليو سي بدورها كشريك في رحلة تحول المملكة.

على مدى أكثر من أربعين عاماً، وضعت بي دبليو سي تنمية الكفاءات الوطنية في محور أعمالها في المملكة. واليوم يعمل في مكاتبها بالمملكة أكثر من 2,600 موظف، %56 منهم من المواطنين. كما انضم خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 2400 من السعوديين عبر برامج التدريب، فيما يشارك %80 من السعوديات في مسارات تطوير القادة. من أبرز المبادرات، برنامج "همم 2.0" لتسريع تنمية مهارات الشباب، وبرنامج "أساس المستقبل FFTF" لإعداد الخريجين للأدوار القيادية.

قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "تحتضن المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر شبكات خريجي بي دبليو سي في المنطقة؛ حيث يتولى العديد من السعوديين أدوارًا قيادية في المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والجهات الثقافية. المملكة جزء أساسي من أعمالنا، وسنستمر في تحقيق أثر مستدام لعملائنا ومجتمعاتنا. إن التزامنا يتخطى تقديم الخدمات؛ فهو يتمثل في تطوير المواهب، والاستثمار في البنية التحتية، ودعم مسيرة التحول في المملكة لتحقيق قيمة مستدامة".

وكشفت الشركة عن مقرها الإقليمي الجديد بمساحة 22,400 متر مربع في لايسن فالي. ويضم المقر مركز الخبرات تحت شعار "الدار دارك"، كمساحة للتفاعل والإبداع تجمع العملاء والجهات الحكومية والشركاء لتصميم حلول عملية وتجارب مبتكرة. ويضم المقر أيضاً مختبراً جنائياً، وأكاديمية بي دبليو سي، ومجلساً، ومساحات مخصصة لرفاهية الموظفين، ليصبح واحداً من أبرز المراكز المهنية المتقدمة في الرياض.

وأضاف رياض النجار، رئيس مجلس إدارة بي دبليو سي الشرق الأوسط والمدير المسؤول عن بي دبليو سي في المملكة:

"مقرنا الجديد في الرياض ليس مجرد مبنى، بل استثمار في المستقبل، صُمم لتمكين موظفينا وخدمة عملائنا ودعم رؤية المملكة 2030. هذه الخطوة تجسد نمواً مستداماً والتزاماً طويل الأمد بمسيرة التحول الوطني".

يتخطى تأثير بي دبليو سي في المملكة نطاق الأعمال، حيث دعمت الشركة أكثر من 50 جهة ونفذت أكثر من 100 مبادرة، من بينها مساعدة جهة حكومية للتحول إلى منظمة غير ربحية وبناء إطار لإدارة المخاطر لأحد دور الأيتام وتطوير مهارات قادة المستقبل.

وستواصل بي دبليو سي الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدراتها الرقمية والابتكارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعات، بما يتماشى مع أولويات رؤية المملكة 2030، ويسهم في دفع النمو المستدام وصناعة أثر يمتد عبر الأجيال.

