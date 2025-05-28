دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت "بي تي للعقارات"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في آسيا، عن مشروعها الرائد "وعد" خلال حفل مميز أقيم في فندق جراند حياة، مدينة دبي الطبية. ويُمثّل إطلاق المشروع الذي يوفر مجمعاَ سكنياً متكاملاً محطة بارزة في توسع الشركة نحو دولة الإمارات، ويعكس التزامها الراسخ بدعم القطاع العقاري في المنطقة وتعزيز نموه.

بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في تنفيذ مشاريع تطويرية شاملة وواسعة النطاق تركز على تلبية احتياجات السكان في باكستان، تُواصل الشركة مسيرة النجاح من خلال دخولها إلى سوق دبي العقاري من خلال إطلاق هذا المشروع الواقع في دبي الجنوب، على بُعد دقائق من مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة إكسبو. ويجمع المشروع ما بين التصاميم المعمارية الفريدة والالتزام بمعايير الاستدامة وجودة الحياة بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، مُقدّمًا نهجًا استشرافيًا للتنمية العمرانية المستدامة.

وقال مالك رياض حسين، رئيس مجلس إدارة ومؤسس "بي تي للعقارات" : "آمنت على مدى أكثر من ثلاثين عاماً بأن المقياس الحقيقي للنجاح لا يكمن فيما نبنيه من هياكل معمارية، بل فيمن نُعزّز من رفاهيتهم ونُحسّن من نمط حياتهم. ولم تكن Bahria Town مجرد مشروع عقاري، بل كانت رسالةً سعينا من خلالها إلى تحويل حياة الناس، وتعزيز كرامتهم وغرس شعور الانتماء في نفوسهم. فكل مدينة أقمناها شُيدت على أسس الثقة، وكل طريق رُصف بمعاني الصمود، وكل منزل بُني على ركائز الأمل. واليوم، وبينما يمتد هذا الإرث إلى دبي عبر «بي تي للعقارات» و«وعد»، يبقى هدفنا ثابتاً وهو ألا نشيد المباني فحسب، بل نصنع المستقبل. وأُهدي هذا الإنجاز إلى الملايين الذين منحونا ثقتهم، وإلى كل يد ساهمت في تشكيل مدننا، وإلى كل عائلة اتخذت منها موطناً."

من جهته، قال أحمد علي رياض مالك، الرئيس التنفيذي لشركة بي تي للعقارات: "نحرص في بي تي للعقارات على تطوير مشاريع متميزة، ونسعى دائماً لبناء مجتمعات تجسّد الابتكار في أبهى صوره، وتحمل هدفًا واضحًا، وتوفّر قيمة طويلة الأمد للمستثمرين والسكان على حد سواء. ونتطلع من خلال إطلاق مشروع "وعد" إلى توطيد حضورنا في دبي، والمساهمة الفعّالة في تطوير المشهد العقاري بالإمارة. ويمثّل هذا المشروع تجسيدًا لالتزامنا الراسخ ببناء بيئات مزدهرة تلبّي تطلعات السكان."

أقيم الحفل بحضور أحمد علي رياض مالك، الرئيس التنفيذي للمجموعة الذي وصف المشروع بأنه وعد حيّ لا يقوم فقط على أسس التخطيط المعماري بل يستند إلى ثلاثة عقود من الثقة والخبرة الواسعة في تطوير المشاريع الكبرى. وأعلن السيد أحمد، مستشار التطوير في بي تي للعقارات، عن الإطلاق الرسمي للمشروع أمام حشد من أصحاب المصلحة الرئيسيين والمستثمرين والشركاء وممثلي وسائل الإعلام وخبراء التنمية الحضرية. وحضر الحفل نخبة من الضيوف من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تضم العديد من المهندسين المعماريين ورجال الأعمال والشخصيات البارزة.

يجسّد المشروع الرائد "وعد" التزامًا راسخًا بتحقيق قيمة مستدامة وبناء مجتمعات متكاملة، ويضم مزيجًا متنوعًا من العقارات التي تشمل القصور الفاخرة والمباني السكنية متوسطة الارتفاع والتاون هاوس والشقق السكنية ذات الإطلالات الساحرة. وصُمّم المشروع برؤية تجمع ما بين الفخامة العملية بتصميم معماري فريد يهدف إلى تعزيز الشعور بالأمان والانتماء، ويتميز باحتوائه على العديد من المساحات المفتوحة والبحيرات الخلابة والمعالم المتنوعة.

ويمثّل المشروع أيضًا خطوة نوعية في الاستراتيجية التوسعية للشركة التي تمكنت من تطوير مشاريع تضم ملايين الأقدام المربعة في العديد من الأسواق العالمية، ومحطة بارزة في تعزيز مكانتها في دبي بما يتماشى مع مسيرة المدينة نحو الابتكار والتميز والنمو المستدام.

ومن المتوقع ان يحظى المشروع باهتمام كبير في السوق بفضل المزايا البارزة التي يتمتع بها ومصداقية بي تي للعقارات. وانطلاقاً من مبدأ "الحياة بلا حدود"، يُجسّد المشروع دور الشركة ليس فقط كمطور عقاري، بل كراعٍ للمجتمع يحرص على توفير القيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

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