بهدف دعم فاعلية الأسواق المالية وتعزيز صناعة السوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي

الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الرياض المالية، المؤسسة المالية المرموقة في المملكة العربية السعودية، عن شراكتهم الاستراتيجية في صناعة السوق، والتي تهدف إلى تعزيز السيولة، ودعم فاعلية الأسواق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ، وكنتيجة مباشرة لهذا التعاون المثمر، تم الإعلان عن دخول شركة الرياض المالية كأحد أوائل صناع السوق المرخصين في سوق الأسهم السعودي ”تداول“.

وبموجب هذه الشراكة، ستتحد جهود الشركتين وخبراتهم الواسعة في إدارة أسواق المال، وتقنيات التداول المتقدمة، بالإضافة إلى شبكة عملائهم الواسعة، لتوفير سيولة معززة للمشاركين في السوق، مما سيؤدي للوصول إلى أسعار أفضل، ومن المتوقع أن تخلق هذه الشراكة فرصاً لتداول أكثر استقراراً، وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

كما صرح عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال:” نحن فخورون بتكوين هذه الشراكة الرائدة مع شركة الرياض المالية، ان هذا التحالف يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز القطاع المالي في المنطقة من خلال توفير حلول مبتكرة تتعلق بصناعة السوق من أجل تنويع قاعدة المستثمرين.

ومن جانبه قال عبد الله الخليفة، مدير إدارة الوساطة والقنوات البديلة لشركة الرياض المالية: "نهدف من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، إلى تعزيز موقعنا كمؤسسة مالية رائدة في سوق المال السعودي، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية"

وبفضل النمو المتسارع للاقتصاد الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت اسواق المنطقة المالية نمواً سريعاً، حيث كان لكلً من "بي اتش ام كابيتال" و "الرياض المالية" دوراً محورياً في ازدهار القطّاع المالي. وذلك بناءً على النمو المشترك والتطور الملحوظ في قطاع الخدمات المالية، اذ تدرك ادارات الشركتين الإمكانيات الهائلة الممكن تحقيقها من خلال توحيد هذه الجهود في سبيل تطوير عملية التداول في الأسواق المالية وتوفير مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، لتعزيز بيئة أسواق رأس المال.

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نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

نبذة عن شركة الرياض المالية:

”الرياض المالية“، شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية كمؤسسة سوق مالية مقرها المملكة العربية السعودية وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات الاستثمارية وإدارة الأموال وتلتزم بتقديم حلول مبتكرة وتهدف إلى التميز في القطاع المالي السعودي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.riyadcapital.com