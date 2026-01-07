دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قبولها عضوًا في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية ضمن فئة الشريك الداعم. وبانضمامها، تصبح بي اتش ام كابيتال أول مؤسسة مالية من دولة الإمارات تنضم إلى الاتحاد، مما يعكس التزامها بتعزيز الترابط الإقليمي في الأسواق المالية وتطوير آفاق التعاون عبر الحدود في فضاء أسواق رأس المال الأوروبية الآسيوية.

يُعد اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية جهة دولية بارزة تضم البورصات والمؤسسات البنكية وما بعد التداول، بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة في أسواق المال عبر أوروبا وآسيا، حيث يوفر الاتحاد منصة للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الأعضاء. ومن خلال هذه العضوية، تهدف بي اتش ام كابيتال إلى الإسهام في المبادرات الهادفة إلى تطوير الأسواق وتعزيز التعاون المؤسسي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العضوية ضمن استراتيجية بي اتش ام كابيتال الأوسع للتكامل الإقليمي، والمتماشية مع مبادرات الربط بين الأسواق بقيادة مجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بما في ذلك مشاركته عبر منصة تبادل. وباعتباره السوق المالي الوحيد في الدولة الذي يحمل عضوية الاتحاد، يؤدي سوق أبو ظبي للأوراق المالية دورًا محوريًا في الاتحاد، حيث يمثله الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، السيد عبد الله سالم النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد. وفي هذا السياق، تأتي مشاركة بي اتش ام كابيتال لتكمل الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود وتوسيع فرص الوصول إلى أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية.

وعلّق السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، قائلًا:

"تنسجم مشاركتنا في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية مع رؤيتنا طويلة المدى لتعزيز التعاون والانفتاح والنمو المستدام داخل أسواق المال العالمية. ونؤكد التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز الترابط الإقليمي وتساهم في تطوير منظومات مالية أكثر تكاملاً."

وقال السيد رادو هانغا، رئيس اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية: "يمثل انضمام شركة بي اتش ام كابيتال إلى اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية خطوة تعكس التزامنا بتوسيع شبكة الشركاء الأكثر تأثيراً في القطاع المالي العالمي. ويأتي حضورها الريادي في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة منسجماً مع رؤيتنا القائمة على تنوع فعّال ومتكامل. ونحن على ثقة بأن الإسهامات والرؤى التي ستقدمها بي اتش ام كابيتال ستدعم جهود الابتكار وتعزز فرص النمو المشترك لكافة الأعضاء والشركاء".

وأضاف السيد عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية ونائب رئيس اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية: "نهنئ شركة بي اتش ام كابيتال على انضمامها كأول مؤسسة مالية إماراتية إلى اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، حيث يعزز هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات في المشهد المالي الإقليمي والعالمي. وتدعم هذه العضوية فرص الوصول إلى أسواق مختلفة وخلق فرص جديدة للمستثمرين".

وتؤكد هذه العضوية الجديدة التزام بي اتش ام كابيتال المستمر بدعم المبادرات التي تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي، وتوفر مزيدًا من الفرص للمستثمرين والمؤسسات والجهات الفاعلة في السوق.

