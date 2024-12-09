الإمارات العربية المتحدة، دبي، في مؤشر جديد يعكس تزايد ثقة العملاء، استحوذت شركة "بي اتش ام كابيتال"، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، على النصيب الأكبر والمرتبة الأولى من حيث استقطاب وفتح حسابات المستثمرين الجديدة حتى تاريخ 30/11 من العام الجاري بواقع37 ألف حساب ، وفقاً لبيانات سوق دبي المالي، وذلك في ظل إقبال المستثمرين الكبير، من الأفراد والمؤسسات، على الإدراجات الجديدة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية من 2024.

هذا ووفقاً للبيانات ذاتها التي نشرها سوق دبي المالي، حلّت "بي اتش ام كابيتال" في المركز الثاني بين شركات الوساطة العاملة في السوق فيما يتعلّق بالحصه السوقية و احجام التداول، حيث استحوذت على حصة 12.78% من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة ، بما يوازي 23.6 مليار درهم، وهو ما يعكس مرونة وسهولة خدمات التداول التي تقدّمها الشركة عبر مختلف القنوات، سواءً الرقمية أو الهاتفية أو المباشرة في قاعات التداول.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال": "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يشكّل تتويجاً لجهود الإدارة العليا وفريق العمل في توفير أحدث الخدمات وأكثر التقنيات تقدماً، بما يدعم منظومة التداول في أسواق الدولة، ويسهم في الاستفادة من الإدراجات الجديدة، ويعزز جاذبية الأسواق المالية المحلية، من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين، الذين حرصت الشركة على توفير كل الدعم اللازم لهم".

وأشار السعدي إلى أن تصدر "بي اتش ام كابيتال" لاستقطاب و فتح حسابات المستثمرين الجديدة والمركز الثاني في القيمة الإجمالية للصفقات، خلال العام الجاري، يؤكد على استمرار أداء الشركة القوي في عام 2024، الذي سينعكس إيجاباً على خططها للعام القادم، موجهاً شكره إلى جميع العملاء على ثقتهم، وإدارات أسواق الدولة و هيئة الأوراق المالية و السلع على دعمهم المتواصل، ولأعضاء مجلس الإدارة وفريق القيادة العليا للشركة وكافة الموظفين على تفانيهم واجتهادهم للوصول إلى هذا الإنجاز.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

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