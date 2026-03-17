دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء عمليات صناعة السوق في بورصة البحرين، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية بنجاح بالتنسيق مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.

وتسهم هذه الخطوة في دعم توفير السيولة وتعزيز كفاءة اكتشاف الأسعار وتحقيق تداولات أكثر انتظامًا وكفاءة في بورصة البحرين، بما يعزز من جودة السوق وعمقه. ويعكس بدء العمليات في بورصة البحرين مواصلة بي اتش ام كابيتال تنفيذ استراتيجيتها التوسعية على المستوى الإقليمي، كما يبرز متانة أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي. فعلى الرغم من تطور الأوضاع العالمية وما قد تشهده من فترات عدم استقرار، تواصل المؤسسات المالية في المنطقة أداء أعمالها بصورة طبيعية، والمضي قدمًا في مبادراتها الاستراتيجية، وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية، بما يعكس استقرار ونضج وثقة طويلة الأمد في أسواق المنطقة.

ويأتي إطلاق هذه العمليات ضمن التوسع الإقليمي لشركة بي اتش ام كابيتال من خلال منصة تبادل، وهي مبادرة يقودها سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز الربط والتكامل بين الأسواق المالية الإقليمية، بما يدعم تكاملًا تدريجيًا ومنظمًا بين أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي.

قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، في تعليقه على بدء العمليات: "يمثل بدء عملياتنا في صناعة السوق في بورصة البحرين محطة تشغيلية مهمة في مسيرة بي اتش ام كابيتال، ويؤكد التزامنا المستمر بدعم تطور الأسواق المالية في المنطقة في مختلف الظروف. ومن خلال مشاركتنا في منصة تبادل التي يقودها سوق أبوظبي للأوراق المالية، نواصل توسيع نطاق وصول المستثمرين وتقديم حلول السيولة عبر عدة أسواق، مع الحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية والتشغيلية. ونبقى ملتزمين بتعزيز الاستقرار والاستمرارية والمساهمة في تعزيز كفاءة ونمو الأسواق التي نعمل فيها".

ومن خلال أنشطتها في صناعة السوق في بورصة البحرين، ستعتمد بي اتش ام كابيتال على بنيتها التحتية المتقدمة للتداول، ومنهجياتها المتطورة في إدارة المخاطر، وخبراتها العميقة في الأسواق المالية، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.

وفي إطار استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو، ستواصل بي اتش ام كابيتال توسيع حضورها في أنشطة صناعة السوق عبر أبرز الأسواق المالية في المنطقة، بما يعزز مكانتها كمزود إقليمي للسيولة، ويسهم في تعميق أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مرونتها وتكاملها المستدام.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

