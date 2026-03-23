دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة "بيوند للتطوير العقاري" استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة ثابتة في مشاريعها ضمن مخططها الرئيسي الممتد على مساحة 8 ملايين قدم مربع في مدينة دبي الملاحية، مع تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في جميع المشاريع وتسليم محطات هيكلية جوهرية وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

يرتكز قطاع العقارات في دولة الإمارات على أحد أكثر الأطر التشريعية والتنظيمية شفافيةً وحمايةً للمستثمرين على مستوى العالم؛ فهو منظومة متكاملة من الحوكمة والتشريعات والرقابة المؤسسية صُمِّمت لضمان استمرارية التطوير في جميع الأحوال. وقد شكّلت الحماية عبر الحسابات الضامنة، والمساءلة المنهجية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتوجه الواضح المستدام لقيادة الدولة الرشيدة، ضمانةً هيكلية راسخة ميّزت هذا السوق على الصعيد العالمي. وفي خضم هذه البيئة المؤسسية الرفيعة، تواصل "بيوند" أعمال التطوير في مشاريعها الرائدة على الواجهات البحرية بوتيرة منتظمة وشفافة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة والوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين والملاك.

وقال رمزي رحال، المدير التنفيذي لشؤون التطوير لدى شركة "بيوند للتطوير العقاري": "ابتكرت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً متفرداً رسّخ مفهوماً جديداً للسوق العقارية، سوقاً عالية الثقة، تقوم على أسس راسخة من البنية التنظيمية المتطورة، والرؤية القيادية الواضحة، والبنية التحتية المتقدمة، ومتانة المؤسسات. وقد أسهمت هذه المقومات مجتمعة في بناء بيئة عقارية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية، بما يضمن استمرارية التنمية والتطوير بثبات راسخ وثقة لا تتزعزع. ومن هذا المنطلق، نواصل البناء في مدينة دبي الملاحية، إلى جانب سائر مشاريعنا في إمارتَي دبي ورأس الخيمة، إيماناً منا بصلابة هذه الأسس، وبأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل الوجهة الأمثل للاستثمار والتنمية والنمو المستدام."

بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في مشروع "آريا" %72.9، مع اكتمال الهيكل الخرساني بالكامل، في محطة إنشائية رئيسية تعكس التقدم النوعي للمشروع. كما وصلت أعمال البلوك واللياسة إلى 95%، وتتقدم أعمال التشطيبات الداخلية بثبات حتى الطابق الثلاثين، فيما اكتملت المرحلة الأولى من أعمال التمديدات الميكانيكية والكهربائية. وبلغت أعمال تركيب الواجهة الخارجية الطابق العشرين، لتكشف تدريجياً عن هويته المعمارية الاستثنائية على أفق مدينة دبي الملاحية. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2027.

وسجّل مشروع "ساريا" نسبة إنجاز إجمالية بلغت 10.32% وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وعقب تعيين "شركة الخليج آسيا للمقاولات" مقاولاً رئيسياً في الربع الرابع من عام 2025، انتقل المشروع بحزم إلى مرحلة التشييد الهيكلي، حيث تم صب أكثر من 7,500 متر مكعب من الخرسانة حتى اليوم، مع استكمال أعمال الأساسات والطابق الأرضي والبوديوم الأول والثاني، فيما يجري العمل حالياً على البوديوم الثالث، وتتقدم الجدران الخرسانية الأساسية حتى المستوى الأول. وفي الربع المقبل من العام الجاري، تستهدف الأعمال الإنشائية بلوغ أعمال البلاطات حتى الطابق السادس، والجدران الخرسانية إلى الطابق التاسع، مع انطلاق أعمال التشطيب خلال الفترة ذاتها. ويسير المشروع وفق مساره المحدد، على أن يتم تسليمه في الربع الأول من عام 2028.

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع "أورايز" 5.99% وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك عقب استكمال الأعمال التمهيدية وتعيين شركة "إيه إس جي سي للإنشاءات" كمقاول رئيسي، تتقدم الأعمال الإنشائية بوتيرة منتظمة، ويعمل الفريق حالياً على استكمال صب بلاطة الطابق الأرضي بحلول يونيو 2026، فيما تسير أعمال الأساسات وفق المخطط، مع استهداف وصول الجدران الخرسانية إلى مستوى البوديوم الأول خلال الربع المقبل من العام الجاري.

أما في مشروع "سنسيا"، فبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية %4.67 وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مع استكمال الأعمال التمهيدية وتعيين "الشركة العامة للإنشاءات" كمقاول رئيسي. وتم صب أكثر من 1,050 متر مكعب من الخرسانة في مناطق البرج، مع التقدم نحو إنجاز بلاطة الطابق الأرضي في مايو 2026، واستهداف وصول الجدران الخرسانية إلى مستوى البوديوم الثاني بنهاية الربع القادم من العام الجاري.

وحقق مشروع ذا ميورال نسبة إنجاز إجمالية بلغت 6.43% وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بعد استكمال الأعمال التمهيدية وتعيين "الشركة العامة للإنشاءات" مقاولاً رئيسياً. وتم صب أكثر من 1,000 متر مكعب من الخرسانة، مع تقدم الأعمال نحو استكمال بلاطات الطابق الأرضي وتحت الأرضي بحلول يونيو 2026، واستهداف وصول الجدران الخرسانية إلى مستوى البوديوم الأول خلال الربع المقبل.

ومع التقدم الإنشائي المتواصل عبر مشاريع بيوند في مدينة دبي الملاحية، تتأكد حقيقة واضحة على أرض الواقع: العمل مستمر، والإنجازات تتوالى، والتنفيذ يسير بثبات وفق المسارات المعتمدة. وفي سوق عقارية تقوم على حوكمة قوية ووضوح تنظيمي ورؤية طويلة الأمد، يظل ما يتحقق على الأرض هو المقياس الأوضح للثقة.

تُمثّل "بِيوند"، العلامة الرائدة ذات الرؤية المستقبلية، الجيل الجديد من مشهد التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. تنطلق رؤيتها من الإيمان بأن التصميم المبتكر والطبيعة والرفاهية يشكّلون جوهر أسلوب الحياة المعاصر. تطوّر "بيوند" وجهات سكنيّة مطلّة على الواجهات البحريّة تجمع بتناغم بين العمارة والطبيعة وأسلوب الحياة. يمثّل كل مشروع لدى "بيوند" قصة نابضة بالتجارب المتميّزة، تعكس الإلهام والتفرّد وتُثري تفاصيل الحياة اليومية. وترتكز بيوند على خمس ركائز رئيسية هي: المواقع المتميّزة، والتصاميم المعمارية المبتكرة، والمجتمعات التي تتمحور حول الإنسان، والشمولية، والطبيعة. ومن خلال هذه الرؤية، تُعيد "بيوند" تعريف مفاهيم التطوير العقاري، لتبتكر وجهات راقية للذوّاقة تجسّد أسلوب حياة يعكس روح الجرأة والرفاهية على الواجهات البحريّة.

