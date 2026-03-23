دبي، الإمارات العربية المتحدة– أطلقت طلبات الإمارات مبادرة جديدة لدعم المطاعم المحلية من خلال توفير 100 مساحة مطبخ سحابي دون إيجار حتى سبتمبر 2026. ويهدف البرنامج إلى مساعدة العلامات التجارية المحلية التي تم تأسيسها في دولة الإمارات على تسهيل الوصول إلى العملاء وخدمة المجتمع والتركيز على النمو.

يلعب قطاع المطاعم دورًا محوريًا في المشهد الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات، حيث يدعم فرص العمل وسلاسل الإمداد المحلية والمجتمعات. ومن خلال هذه المبادرة، تهدف طلبات إلى تقديم دعم عملي وملموس لمجتمع الأعمال التي يُعد ركيزة أساسية في المنظومة الغذائية المتنوعة والمتطورة في الدولة.

ستحصل العلامات التجارية المحلية المؤهلة من المطاعم على إمكانية الوصول إلى مساحات مطابخ سحابية دون أي تكلفة إيجارية وذلك حتى سبتمبر 2026.

وفي تعليقها على المبادرة، قالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى طلبات الإمارات: "تقع المطاعم المحلية في قلب المشهد الغذائي في دولة الإمارات، ودعم نموها يمثل أولوية لنا. ونهدف من خلال هذه المبادرة، إلى إزالة العوائق الرئيسية ومنح شركائنا التواجد الذي يحتاجونه للتوسع، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز المنظومة الأوسع."

دعم منظومة غذائية مرنة

من خلال تقليل عوائق التكلفة الرئيسية وتوفير إمكانية الوصول إلى بنية تحتية قابلة للتوسع، تمكّن المبادرة المطاعم من إمكانية النمو بصورة مستدامة، وتعزيز تجربة العملاء، والوصول إلى قاعدة جماهيرية جديدة عبر دولة الإمارات. وعلى مستوى أوسع، تدعم المبادرة استمرارية التوظيف وتعزز سلاسل الإمداد المحلية، كما تساعد على الحفاظ على التنوع الذي يميز المشهد الغذائي في دولة الإمارات.

معايير الأهلية

للتأهل للمشاركة، يشترط أن تكون العلامات مُؤسَّسة أولًا في دولة الإمارات، وأن تكون قد مارست نشاطها لمدة لا تقل عن 24 شهرًا، مع إثبات ما لا يقل عن 12 شهراً من نشاط التوصيل عبر أي منصة، إضافة إلى تشغيل موقع فعلي واحد على الأقل داخل الدولة. ويهدف هذا النهج إلى تمكين طلبات من دعم الشركاء القادرين على التوسع بشكل سريع، بما يضمن أن تقدم المبادرة أثرًا ملموسًا وتعزز المنظومة الغذائية الأوسع في وقت حاسم.

وتعزز هذه المبادرة من مكانة طلبات كشريك رئيسي لقطاع المطاعم في دولة الإمارات، من خلال دعم العلامات المحلية والاستثمار في الأفراد والمجتمعات وتنوّع الأذواق التي تشكّل جوهر ازدهار المشهد الغذائي في الدولة.

نموذج إبداء الاهتمام بالمشاركة: https://forms.gle/n5LjWuxZbs2QEfd2A

نبذة عن طلبات:

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الأردن، العراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

