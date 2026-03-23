أبوظبي، وقّعت شركة إيجل هيلز مذكرة تفاهم مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، لتنفيذ مشروع تجاري بقيمة مليار درهم، يحمل اسم "مدينة أم الإمارات" تكريماً للجهود الدؤوبة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بوصفها القلب النابض بالخير والعطاء لمجتمع دولة الإمارات ونواة تعاضده وديمومة ازدهاره، حيث سيتم تخصيص ريع المشروع لدعم حملة "وقف أم الإمارات للأيتام"، التي أطلقتها الهيئة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي"، وسعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي"، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، وسعادة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز"، وهشام إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيجل هيلز.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة إيجل هيلز تطوير وتنفيذ المشروع ليسهم في تحقيق عوائد وقفية مستدامة، يتم توجيهها لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يضمن استمرارية الأثر الإنساني للحملة ويعزز دور الوقف كأداة تنموية فعّالة.

وقال سعادة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز": "نؤمن في ’إيجل هيلز‘ بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تستثمر في الإنسان وتُحدث أثراً مستداماً في المجتمع. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من التزامنا بالمساهمة في تطوير مشاريع نوعية تدر عوائد وقفية مستدامة، وتسهم في تمكين الأيتام وتوفير فرص أفضل لهم في التعليم والحياة الكريمة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة والتماسك المجتمعي".

وأضاف معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي": "تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسار تطوير منظومة الأوقاف في إمارة أبوظبي، من خلال توظيف الشراكات النوعية لإطلاق مشاريع وقفية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. ويأتي مشروع ’مدينة أم الإمارات‘ ليعكس توجهنا نحو تعظيم العائد من الأصول الوقفية وتوجيهه لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها الأيتام، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز جودة الحياة".

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني: تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً متقدماً في توظيف الشراكات الاستراتيجية لتطوير مشاريع وقفية نوعية تُحدث أثراً مستداماً في المجتمع، كما تعكس استمرار نهج دولة الإمارات في تحويل العمل الإنساني إلى منظومة تنموية متكاملة، امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لا تزال قيمه الراسخة في العطاء والعمل الإنساني تشكل أساساً لنهج الدولة. ويأتي هذا المشروع ليعزز الجهود المبذولة لدعم الأيتام من خلال حلول مبتكرة تضمن استدامة الموارد وتوسيع نطاق الأثر الإنساني".

وتأتي هذه الخطوة في إطار التفاعل المجتمعي الواسع الذي تحظى به حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" من مختلف المؤسسات والجهات والأفراد، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في ترسيخ نموذج الوقف المستدام كإحدى الركائز الداعمة للتنمية الاجتماعية.

وتهدف حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" إلى تحويل المساهمات إلى أصول وقفية مستدامة تُدار وفق أفضل الممارسات، بما يضمن توفير دعم طويل الأمد للأيتام، ويُرسّخ مفهوم الوقف باعتباره أداة تنموية فاعلة تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وكانت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي قد أطلقت حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" في بادرة إنسانية تعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في العمل الخيري، وتهدف إلى توفير مصدر تمويل وقفي مستدام يلبّي احتياجات الأيتام ويعزز جودة حياتهم على المدى الطويل.

نبذة عن أوقاف أبوظبي:

تأسست ”أوقاف أبوظبي“ في مايو 2023، بهدف تطوير قطاع الأوقاف من خلال تعظيم الأثر الاجتماعي والمالي للأصول الوقفيّة في المجتمع عبر الاستثمارات والشراكات الرامية إلى تحقيق قيم الاستدامة.

وبالإضافة إلى إدارة جميع العمليات والأنشطة الوقفيّة، تتولى أوقاف أبوظبي مهام الوصاية المالية على ثروات القُصَّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاجتماعي.

وتعمل أوقاف أبوظبي كذلك على ترسيخ ثقافة الوقف، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات تسلط الضوء على دورها في إدارة واستثمار الأوقاف وأموال القُصَّر، بما يواكب أفضل المعايير ويعزز مكانة إمارة أبوظبي كنموذج رائد في تطوير منظومة وقفية حديثة ذات أثر تنموي مستدام.

