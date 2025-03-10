أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حازت شركة "جيه إل إل" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز JLL) على اختيار مجموعة "بيور داتا سنترز"، المزود الرائد لحلول مراكز البيانات الضخمة، لتزويد مركز بياناتها الجديد في جزيرة ياس بأبوظبي بخدمات إدارة المرافق المتكاملة.

يُعد المركز الجديد أول منشأة لمجموعة "بيور" في دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرة ستبلغ 45 ميجاواط عند اكتماله، وقد تم البدء بتشغيله في نهاية شهر فبراير. ويسهم اختيار "جيه إل إل" لتزويد المنشأة بخدمات إدارة المرافق المتكاملة في ترسيخ مكانتها كشركة استشارية ومشغل رائد لمراكز البيانات الضخمة القائمة والجديدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وعلى صعيد الخدمات الهندسية وإدارة المرافق الصلبة، ستقدم "جيه إل إل" خدمات الصيانة المستمرة والدعم لأنظمة الطاقة الكهربائية ذات الجهدين المنخفض والمرتفع في المركز، بما في ذلك وحدات عدم انقطاع التغذية، ومفاتيح التحكم، والمولدات التي تعمل بالزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين (HVO)، بالإضافة إلى الإشراف على تشغيل أنظمة التبريد الهجينة التي تجمع بين التبريد بالهواء والتبريد بالسوائل. كما ستتولى "جيه إل إل" مسؤولية إدارة الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب تقديم خدمات إدارة المرافق الأمامية، مثل التنظيف وتنسيق الحدائق.

ويأتي هذا التعاقد بعد قرار "جيه إل إل" لتعزيز خدماتها في قطاع مراكز البيانات من خلال تعيين ثلاثة خبراء بارزين في فريقها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك استجابةً للنمو الكبير في مشاريع إنشاء مراكز البيانات الضخمة في المنطقة والتي تصل قدرتها إلى 742 ميجاواط، وهو ما يعكس إمكانات واعدة للتوسع في هذا القطاع.

وقال جوناثان كينزي، رئيس خدمات مراكز البيانات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وعالمياً في "جيه إل إل": "نحن سعداء باختيارنا من قبل مجموعة ’بيور‘ لإدارة وتشغيل مركزها الجديد في جزيرة ياس، وذلك بعد تعاوننا الوثيق معهم لضمان تقديم خدمات تلبي توقعاتهم. ونثق بقدرة فريقنا على تزويد المركز الجديد بأفضل مستويات الخدمة بفضل تركيزهم المستمر على الابتكار والتزامهم الدائم بالأداء المتميز. ويعكس هذا التعيين نمو خدماتنا والثقة الكبيرة بقدرتنا على إدارة هذا المشروع الرائد."

وأضاف كينزي أن نشاط مراكز البيانات يواصل التوسع مع توجه العالم نحو مستقبل رقمي أكثر تطوراً. واختتم قائلًا: "إن هذا الطلب المتزايد بسرعة على البنية التحتية الرقمية المستقرة والفعالة، أبرز الحاجة إلى تحسين كفاءة مراكز البيانات واعتماد حلول أكثر استدامة، وهو ما سيلعب دوراً رئيسياً في تطور عمليات مراكز البيانات."

من جانبها، علّقت السيدة دايم داون تشايلدز، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "بيور داتا سنترز"، قائلة: "يمثل افتتاح مركزنا في أبوظبي لحظة مهمة في مسيرة نمو مجموعة ’بيور‘، كما يعزز حضورنا لخدمة عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعود اختيارنا لشركة ’جيه إل إل‘ لتزويد المركز بخدمات إدارة المرافق إلى كونها تشاركنا ذات القيم والنهج والرؤية، فضلاً عن التزامها الدائم بأعلى المعايير المطلوبة. ونأمل أن تنمو شراكتنا مع هذا المزود العالمي في المستقبل. وبالتعاون مع شركاء موثوقين مثل ’جيه إل إل‘، نواصل توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز حضورنا في قطاع مراكز البيانات لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي."

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نبذة عن جيه إل إل

جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة رائدة في الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وعلى مدار أكثر من 200عام، ساعدت الشركة عملائها في شراء وبناء وإشغال وإدارة والاستثمار في مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة. وشركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية 23,4 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، وتوظف ما يزيد عن 112000 موظف، لتجمع بذلك بين المعرفة العالمية الواسعة والخبرة المحلية. وانطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في رسم صورة أفضل لعالم العقارات، نساعد عملاءنا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاً. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 2000 موظف في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll-mena.com.

مسؤولو الاتصال الإعلامي:

ميدها ساندراساجارا

جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا | +971 4 426 6999

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نيشا سيلينا | جنين الأمير

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nisha.celina@bcw-global.com | janine.alamir@bursonglobal.com