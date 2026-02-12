برنامج مكثف على مدار ثلاثة أشهر وقدم المعارف والمهارات إلى 30 من كوادر الرعاية الصحية في "بيورهيلث" ودائرة الصحة – أبوظبي

من كوادر الرعاية الصحية في "بيورهيلث" ودائرة الصحة – أبوظبي مبادرة مبتكرة تعكس التزام "بيورهيلث" بصقل مهارات قادة القطاع الصحي عبر علاقات تعاون عالمية متميزة مع مؤسسات أكاديمية مرموقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مؤخراً برنامج "ماجستير إدارة أعمال الرعاية الصحية المصغر" بالتعاون مع كلية الجراحين الملكية في أيرلندا، الجامعة الرائدة في الطب والعلوم الصحية، في خطوة ترسخ التزامها بإعداد قادة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وأكملت دفعة البرنامج الأولى المؤلفة من 30 متخصص في القطاع الصحي من "بيورهيلث" ودائرة الصحة – أبوظبي، المسارات التعليمية المصممة لتعزيز فطنة الأعمال ومهارات القيادة والخبرات التشغيلية ليتمكنوا من المساهمة في تحول قطاع الرعاية الصحية.

ويجمع برنامج "ماجستير إدارة أعمال الرعاية الصحية المصغر" بين التميز الأكاديمي العالمي لكلية الجراحين الملكية في أيرلندا والخبرات التشغيلية لمجموعة "بيورهيلث"، ويقدم معرفة متخصصة ورؤى استراتيجية عملية مصممة لتعزيز مشهد الرعاية الصحية الآخذ في التطور بدولة الإمارات. وعبر خمسة مسارات تعليمية موزعة على ثلاثة أشهر تتضمن السياق العالمي للرعاية الصحية، والقيادة الشخصية، وقيادة التغيير، والتحول الرقمي، والتميز التشغيلي، اكتسب المشاركون معرفة شاملة بسبل معالجة التحديات الراهنة واغتنام الفرص المستقبلية عبر الجمع بين التميز السريري وفطنة الأعمال الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، قالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "تعدّ القدرة على مواصلة التعلم والتكيف مع الابتكار في القطاع الصحي اليوم من أبرز مهارات قيادته بنجاح. لذلك تفخر ’بيورهيلث‘ بالتعاون مع كلية الجراحين الملكية في أيرلندا لتقديم هذا البرنامج الذي يعكس إيماننا العميق بأن الوصول لمنظومة صحية مرنة يبدأ بالاستثمار في كوادرها البشرية. ومن خلال تزويد فرق العمل بأفضل الممارسات العالمية المصممة لتلبية الاحتياجات المحلية، نعدّ قادة متمرسين ومتسلحين بالمعرفة والمرونة والرؤى الاستراتيجية التي تمكنهم من صناعة مستقبل القطاع في دولة الإمارات وخارجها".

من جانبه قال البروفيسور ديبورا ماكنمارا، رئيس كلية الجراحين الملكية في أيرلندا: "سعداء في كلية الجراحين الملكية في أيرلندا بشراكتنا مع ’بيورهيلث‘ ضمن هذه المبادرة الطموحة التي ترسي معايير جديدة لقيادة قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. ومن خلال جمعه بين الرؤى الاستراتيجية والتميز السريري، يدعم ماجستير إدارة أعمال الرعاية الصحية المصغر المتخصصين في الرعاية الصحية ويعزز قدرتهم على الابتكار والقيادة ومواءمة الأعمال مع التحولات الجارية ضمن المنظومة الصحية ككل".

وأقيم البرنامج بصيغة هجينة، حيث انطلق بجلسات حضورية مكثفة مع مسارات إضافية تم تقديمها من خلال مزيج بين الجلسات الافتراضية والتعليم المحلي. وجمع أعضاء الهيئة التدريسية من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا و"بيورهيلث" بين الخبرة الأكاديمية والقيادة العملية لضمان ملاءمة المحتوى وتحقيق أثر ملموس للكوادر الصحية.

ويتوّج تخريج الدفعة الأولى من البرنامج إنجازاً رئيسياً في تطوير قيادات الرعاية الصحية بدولة الإمارات. ونجح البرنامج، الذي تم استكماله بعد خمسة مسارات تعليمية شاملة، بتزويد المشاركين بالمهارات والرؤية والثقة اللازمة للقيادة بفعالية في بيئة الرعاية الصحية سريعة التطور. ويُرسي نجاح هذه النسخة الأولى أساساً متيناً لانطلاق دفعات نصف سنوية مستقبلية، تسهم في تعزيز تنمية القيادات في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تُعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae

