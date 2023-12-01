تعتزم شركة بيورهيلث القابضة ش.م.ع (شركة مساهمة عامة قيد التحويل) طرح 1,111,111,111 (نحو 1,11 مليار) سهم للاكتتاب العام في دولة الإمارات، تمثل 10% من رأس مالها المصدر حتى تاريخ الإدراج.

تم تحديد سعر الطرح عند 3,26 درهم إماراتي للسهم الواحد، ومن المتوقع أن تجمع الشركة نحو 3,62 مليار درهم إماراتي كرأس مال إضافي عند اكتمال الاكتتاب في الطرح العام.

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح يوم 6 ديسمبر 2023 وتنتهي في 11 ديسمبر 2023.

سيتم تخصيص أسهم شريحة المستثمرين المتمرسين (الشريحة الثانية) في 13 ديسمبر 2023.

سيتم تخصيص أسهم المستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) في 14 ديسمبر 2023.

ينعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للتحول إلى شركة مساهمة عامة يوم 15 ديسمبر 2023.

من المتوقع إدراج الأسهم وتداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر 2023.

أبوظبي: أعلنت مجموعة "بيورهيلث" القابضة ش.م.ع (شركة مساهمة عامة قيد التأسيس)، أكبر منصة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط اليوم، اعتزامها طرح 1,111,111,111 (مليار ومائة أحد عشر مليون ومائة أحد عشر ألف ومائة وأحد عشر) سهمًا للشركة ضمن طرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") في السوق الأولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX")، ما يمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة. وستبلغ قيمة الطرح 3,62 مليار درهم إماراتي بسعر طرح قدره 3,26 درهم إماراتي ("سعر الطرح") للسهم الواحد.

ومن شأن الطرح العام الأولي المزمع إجراؤه وإدراج أسهم الشركة، أن يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في إحدى شركات الرعاية الصحية الرائدة في المنطقة. وستمتد فترة الاكتتاب بداية من يوم 6 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم 11 ديسمبر 2023.

وتعتزم الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر 2023.

وسيتم اليوم إتاحة "نشرة الاكتتاب" و"البيان العام" لدولة الإمارات للإطلاع على موقع purehealth.ae/investor-relations/

وقال فرحان مالك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "يسعدنا في بيورهيلث أن نشهد هذا الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين منذ أن أعلنا عن نيتنا إدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وباعتبارها المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة، فإن رؤية "بيورهيلث" تتماشى تمامًا مع رؤية أبوظبي الاقتصادية لعام 2030. فرؤيتنا مكرسة لتحويل نظام الرعاية الصحية الحالي في دولة الإمارات، والانتقال من النموذج التفاعلي العرضي إلى منظومة شاملة ومستمرة واستباقية مدعومة بالتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية. وسيوفر الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين فرصة فريدة لينضموا إلى منصة دولية للرعاية الصحية. وبفضل دعم السياسات الحكومية الفاعلة، وحضورنا المحلي والدولي المؤثر، وأساسيات عمل القطاع الصارمة، وتركيزنا على التقنيات والابتكار وفرص النمو الدولية، كل ذلك سيقدم "بيورهيلث" باعتبارها فرصة استثمارية فريدة وجذابة للمستثمرين. ونتطلع إلى إدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما سيعد بالنسبة لنا مرحلة فارقة في رحلتنا نحو تحقيق التميز في قطاع الرعاية الصحية."

وبحسب التفاصيل المحددة أدناه فإن كل من "ألفا ظبي القابضة ذ.م.م" و"الشركة العالمية القابضة ذ.م.م" و"شركة كيو هيلث ذ.م.م" و"شركة إيه اتش كابيتال ش.م.ح" و"شركة العطاء للاستثمار ذ.م.م" (يشار إليهم مجتمعين بـ"المؤسسين")، يحتفظون بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت، قبل نهاية فترة الاكتتاب ووفق تقديرها الخاص وبحسب القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

تفاصيل الطرح

تعتزم الشركة طرح 1,111,111,111 (1,11 مليار) سهم للاكتتاب العام، تمثل 10% من رأس مال الشركة.

تم تحديد سعر الطرح بمبلغ 3,26 درهم إماراتي ("سعر الطرح") للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 3,62 مليار درهم إماراتي.

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح لكلا الشريحتين يوم 6 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم 11 ديسمبر 2023.

يتكون الطرح من:

تمثل أسهم المستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) نحو 4,5% من أسهم الطرح، ما يمثل 50,000,000 (خمسين مليون) سهم.

تمثل أسهم شريحة المستثمرين المتمرسين (الشريحة الثانية) نحو 95,5% من أسهم الطرح، تمثل 1,061,111,111 (مليار وواحد وستين مليون ومائة أحد عشر ألف ومائة أحد عشر) سهمًا.

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح يوم 6 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم 11 ديسمبر 2023.

سيتم تخصيص أسهم شريحة المستثمرين المتمرسين (الشريحة الثانية) يوم 13 ديسمبر 2023، في حين سيتم تخصيص أسهم المستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) يوم 14 ديسمبر 2023.

ينعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للتحول إلى شركة مساهمة عامة يوم 15 ديسمبر 2023.

من المتوقع أن يتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر 2023، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات.

اعتبارًا من تاريخ الإدراج وشريطة أن يتم الاكتتاب في كامل أسهم الطرح، سيستمر "المؤسسون" في الاحتفاظ بحصة قدرها 90% في الشركة.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بصفته بنك الاستلام الرئيسي.

تم تعيين "وايو" بنك ش. م. ع وبنك المارية المحلي ذ.م.م كبنوك متلقية.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع مديرًا للاكتتاب

تم تعيين شركة "الدولية للأوراق المالية" لتكون وكيل الطرح الرئيسي

نظرة عامة على بيوربيلث

خاضت "بيوربيلث" رحلة لتعزيز وتنمية حضورها على مدار السنوات الماضية. وبما لديها من محفظة متنوعة في دولة الإمارات، تشمل أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول التأمين الصحي والصيدليات والتقنيات الصحية والمشتريات، تعمل "بيوربيلث" على توسيع حضورها العالمي، من خلال استحواذها بالكامل على "سيركل هيلث جروب" والتي تعد أكبر مشغل مستقل للمستشفيات في المملكة المتحدة، ما يعد علامة فارقة مهمة ضمن مسيرة الشركة نحو إنشاء شبكة رعاية صحية عالمية قادرة على إحداث نقلة نوعية في مستويات رعاية المرضى. وفي مايو 2023، أكملت "بيوربيلث" استحواذها على "أردينت هيلث سيرفيسز"، رابع أكبر مشغل خاص لمستشفيات الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح بذلك مزود الرعاية الصحية الوحيد في الشرق الأوسط الذي استحوذ بشكل مباشر على أصول في المستشفيات والعيادات الأمريكية.

وتلتزم "بيورهيلث" برفع مستوى معايير التميز في الرعاية الصحية، وتسهيل تطوير حلول الرعاية الصحية المتقدمة، وتطوير علوم الحياة. كما تعمل "بيورهيلث" على تحقيق هدفها المعلن والمتمثل في الاحتفاظ بموقع الصدارة وفي طليعة أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة بما لديها من رؤية لخدمات الرعاية الصحية مستقبلًا.

يمكن الاطلاع على نشرة الطرح والمعلومات التفصيلية حول الشركة والاكتتاب العام وعملية الاكتتاب على الموقع

purehealth.ae/investor-relations

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-انتهى-

نبذة عن شركة بيورهيلث

تقدم بيورهيلث PureHealth خدمات الرعاية الصحية المستقبلية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم، من خلال تطوير علم استدامة الشباب. تعد الشركة أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع نظام بيئي يهدف إلى إطالة الحياة وإعادة تصور المدى الصحي للأفراد، وأكثر من 28 مستشفى و100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول التأمين، والصيدليات، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وخدمات المشتريات، والاستثمارات وغيرها. ونظرًا إلى قيادة الابتكارات التكنولوجية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، فإن الشركة في مهمة لجعل البشرية تعيش حياة صحية مديدة.

تضم شبكة مرافق الرعاية الصحية لبيورهيلث في جميع أنحاء أبوظبي والإمارات الشمالية: